[{"available":true,"c_guid":"b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai parlamenti választásokat követően” - jelentette ki vasárnap Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Összefogás vezetője.","shortLead":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai...","id":"20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df6249-a3e9-4969-b67c-a9191e893be9","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","timestamp":"2019. május. 05. 20:17","title":"Le Pen örömmel látná a magyar és a lengyel kormánypártot egy közös frakcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem gondoskodnak a védőoltásról.","shortLead":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem...","id":"20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdef5-88af-42f2-b0cd-51b38291ae21","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 05. 12:11","title":"Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt a felsővezeték - közölte a Mávinfom.","shortLead":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt...","id":"20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463f1caf-bfd4-44e1-86ed-dc5e5e8d2b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","timestamp":"2019. május. 05. 11:10","title":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e95a564-5079-4464-8aa5-54c2c5e6ca46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az öldöklés istenében 25. alkalommal lép színpadra Péterfy Bori az Átriumban.","shortLead":"Az öldöklés istenében 25. alkalommal lép színpadra Péterfy Bori az Átriumban.","id":"20190506_Peterfy_Bori_Az_emberi_termeszet_iszonyatosan_eros_oldala_az_agresszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e95a564-5079-4464-8aa5-54c2c5e6ca46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89c08bb-af7b-42c4-9fc0-cabd48f200d9","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Peterfy_Bori_Az_emberi_termeszet_iszonyatosan_eros_oldala_az_agresszio","timestamp":"2019. május. 06. 11:23","title":"Péterfy Bori: „Az emberi természet iszonyatosan erős oldala az agresszió”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elütött egy gyalogost egy menetrend szerint közlekedő autóbusz Tatabányán vasárnap hajnalban, a férfi a helyszínen életét vesztette - közölte honlapján a rendőrség.","shortLead":"Elütött egy gyalogost egy menetrend szerint közlekedő autóbusz Tatabányán vasárnap hajnalban, a férfi a helyszínen...","id":"20190505_Halalra_gazolt_egy_busz_egy_gyalogost_Tatabanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c989fa63-6088-4cd2-9ad4-968e24a5c0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Halalra_gazolt_egy_busz_egy_gyalogost_Tatabanyan","timestamp":"2019. május. 05. 08:55","title":"Halálra gázolt egy busz egy gyalogost Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62471803-fc1f-4aa0-9d10-0c2c23743506","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Megszületett a brit monarchia hetedik trónörököse, de az alattvalóknak és a rajongóknak csak egy szűkszavú közleménnyel és a meghatottságtól kuncogó Harry herceggel kellett beérniük, Meghan Markle ugyanis – amennyire a titulusa engedi – magánügynek tekintette a szülést. Az elvárások ennek ellenére megtalálták. ","shortLead":"Megszületett a brit monarchia hetedik trónörököse, de az alattvalóknak és a rajongóknak csak egy szűkszavú közleménnyel...","id":"20190506_Sosem_fogjuk_megtudni_hogy_nezett_ki_Meghan_Markle_a_szules_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62471803-fc1f-4aa0-9d10-0c2c23743506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71f649a-a59a-4f38-b0b5-4b7d6df446e4","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Sosem_fogjuk_megtudni_hogy_nezett_ki_Meghan_Markle_a_szules_utan","timestamp":"2019. május. 06. 20:00","title":"Sosem fogjuk megtudni, hogy nézett ki Meghan Markle a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból (ET), és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét abban az esetben, ha nem születik kompromisszum Oroszország tagságáról az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében (PACE) - közölte Ivan Szoltanovszkij, Oroszország állandó ET-képviselője a RIA Novosztyi hírügynökség által vasárnap közreadott nyilatkozatában.","shortLead":"Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból (ET), és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét abban...","id":"20190505_Moszkva_felmondhatja_az_Emberi_Jogok_Eurropai_Egyezmenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0904c9-2d86-4f5c-af51-e1f3a481489b","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Moszkva_felmondhatja_az_Emberi_Jogok_Eurropai_Egyezmenyet","timestamp":"2019. május. 05. 14:54","title":"Moszkva felmondhatja az Emberi Jogok Európai Egyezményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Veszélyes sebezhetőséget fedeztek fel egy olyan segédprogramban, amelyet előre telepítenek a Dell számítógépekre. A gyártó már értesült a problémáról, és megtette az intézkedéseket is, így most már a felhasználókon a sor.","shortLead":"Veszélyes sebezhetőséget fedeztek fel egy olyan segédprogramban, amelyet előre telepítenek a Dell számítógépekre...","id":"20190506_dell_szamitogepek_kritikus_biztonsagi_res_elore_telepitett_utility","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac950e0e-bbb6-4ac3-96f1-d1192cdfd392","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_dell_szamitogepek_kritikus_biztonsagi_res_elore_telepitett_utility","timestamp":"2019. május. 06. 09:03","title":"Ezt gyorsan törölje, ha Dell számítógépe van, egyébként nagy veszélybe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]