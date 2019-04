Pár napja írtunk arról a rejtélyes körülmények között köddé vált 2,2 milliárd forintról, amelyet még 2017 decemberében kapott a Magyar Lovassport Szövetség a kormánytól egy kisvárdai termálvizes lórehabilitációs központ és lovasakadémia építésére. Ugyanaznap azonban egy másik, a fideszes Seszták Miklós pátriájába tervezett beruházásra is bőkezűen osztott pénzt a kormány: a kormányhatározat következő sora egy idősek és rászorulók elhelyezését biztosító, Kárpát-medencei speciális elhelyezési központ nevű intézmény kialakítására is adott 2,5 milliárd forintot.

Míg a lovasközpont-beruházásnál többnapos kutatásra-nyomozásra volt szükség ahhoz, hogy a bonyolult személyi áttételeken keresztül eljussunk a Kisvárda legbefolyásosabb emberének tartott Seszták Miklós üzleti köreihez, addig a speciális központ esetén egyértelműbb a kapcsolat: a 2,5 milliárd forint kedvezményezettje ugyanis az a Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft., amelynek vezetői között az ex-fejlesztésiminiszterrel korábban is kapcsolatba hozott Mikucza-család több tagja is szerepel. (A Mikucza-család kisvárdai érdekeltségeiről lásd keretes írásunkat.)

A speciális központ nevében olvasható „Kárpát-medencei” előtag a volt miniszterhez köthető körök érdekeltségeivel mutat hasonlóságot: ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, a Mikuczáékhoz kapcsolható Kárpát-medencei Teniszakadémia Kft. az építtetője például a Kisvárda mellett épülő, furcsa koncepciójú bentlakásos teniszakadémiának, és egy titokzatos Kárpát-medencei Lovasakadémia Kft. is alakult a városban kevéssel a 2,2 milliárdos lovaskomplexum támogatásáról szóló kormánydöntés után, amelynek vezetőjétől szintén két lépcsőben el lehet eljutni Seszták Miklóshoz.

© Facebook

A speciális elhelyezési központ ügye ugyanakkor nemcsak a fideszes politikus üzleti köreihez mutató szálak és a kisvárdai helyszín miatt mutat hasonlóságot a lovaskomplexuméval, hanem abban is, hogy a nagyösszegű támogatás odaítéléséről szóló határozat óta – látható csatornákon legalábbis – az égvilágon semmi nem történt: lassan tizenhat hónap alatt egyetlen közbeszerzés, tervpályázat vagy kivitelezői felhívás nem jelent meg róla sem a magyar, sem az uniós közbeszerzési értesítőben.

Magánkilinika, közérdeklődéssel

A 2,5 milliárdos támogatást kapó Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft.-t két más jellegű eljárással szerepel a közbeszerzési adatbázisban: a 2016 végén alakult cég 2017 nyarán egészségügyi ellátást segítő berendezések (CT-készülék, ultrahang) beszerzésére, 2018-ban pedig egészségügyi berendezések cseréjére írt ki közbeszerzést 73, illetve 94 millió forintért.

Az ajánlattételi felhívásokban szereplő adatokból ugyanakkor egy másik összefüggés is kiderült: eszerint pedig a Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft. a működtetője annak a 2017 szeptemberében nyílt Finnamed Klinika nevű nyíregyházi magánkórháznak is, amelynek megnyitóján kormánypárti politikusok garmadája tette tiszteletét. A helyi sajtó tudósításai szerint az eseményen Nyíregyháza fideszes polgármestere, Kovács Ferenc, a város fideszes képviselői: Vinnai Győző és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és a megyei közgyűlés ugyancsak fideszes elnöke, Seszták Oszkár mellett ott volt, és beszédet mondott az akkor még fejlesztési miniszter Seszták Miklós is.

A Finnamed Klinika megnyitója 2017 szeptemberében © Facebook / Finnamed Klinika

Az állami és önkormányzati vezetők felülreprezentáltsága, örömködő beszédeik és a helyi média ünnepélyes beszámolói annyiban mindenképp pikánsnak mondhatók, ha figyelembe vesszük, hogy a csillogó-villogó klinika csak néhány saroknyira fekszik a megyei kórháztól, és a klinika szakembergárdája is nagyrészt a Jósa András Kórház orvosaiból verbuválódott. A maga módján végül is tehát igaz volt a klinikát és a Határok Nélküli Gyógyításért Kft. is alapító Finna Péter megnyitón elhangzott kijelentése, hogy „a többet és jobbat adni vágya mellett az igények hívták életre a klinikát” – a környék jobb módú rétegének nyilván régi igénye volt, hogy a lepusztult kórház helyett színvonalas környezetben kezeljék, vagy szülhesse meg a gyermekét. De arra azért nem sok példa volt korábban Magyarországon, hogy az állami egészségügyben megvalósuló fejlesztések helyett egy tehetősekre szabott magánintézményben zajlót méltassanak állami vezetők. (A klinika holnapján olvasható árjegyzék szerint egy mandulaműtét 250 ezer, egy fülműtét akár 450 ezer, egy szülés 890-980 ezer forintba kerül + 40 ezer Ft/éj.)

© Facebook / Finnamed Klinika

Beszédes az is, hogy a megnyitón a fideszes fejlesztési miniszter személyes jóbarátként köszöntötte a magánkórház vezetőit. Bár a szívélyes mondatok után a politikus Finna Péter kezét szorította meg, a klinika – rejtett – üzleti háttere alapján ugyanígy köszönthette volna akár a Mikucza-család tagjait is.

A bonyolult összefonódások miatt tömören legtöbbször csak „Seszták Miklóshoz köthető üzleti körként” definiált família egyik cége, a Mikucza Tamás (volt) feleségéhez köthető Damjanich Lakópark Kft. volt például az építtetője (illetve Kisvárdán is aktív Nyír-Komplett nevű másik cégén keresztül az építője is) annak a már szinte városrésszé dagadt lakóparknak, amelynek egyik tömbjében a magánklinika is helyet kapott. De ennél nyíltabb kapcsolatról vall, hogy 2018 szeptemberében a Kisvárdán az utóbbi években több mint kétmilliárdnyi építési munkához jutó MHM Product Kft. ügyvezető-tulajdonosa, Mikucza Zsolt vette át Finna Pétertől a Határok Nélküli Gyógyításért Kft. vezetését, februárban pedig Finna korábban alapított másik cége, a Finna-med Kft.-ét is. Utóbbiban ráadásul néhány hónappal korábban Mikucza Tamás és Zsolt 79 éves, az MHM Product Kft. székhelyével is azonos címen lakó édesanyja lett a többségi tulajdonos.

© Facebook / Finnamed Klinika

Külön furcsaság, hogy bár a klinika alapító-orvosigazgató a 2017 szeptemberi megnyitón arról is beszélt, hogy a magánkórház önerőből és pályázati forrásból készülhetett el, az uniós pályázati keresőben nincs nyoma, hogy a Határon Túli Gyógyításért Kft. bármilyen támogatást nyert volna az utóbbi években. Finna másik cége, a főtevékenységként szintén szakorvosi járóbeteg-ellátással foglalkozó Finna-med Kft. nyert ugyan 41 millió forintot egy GINOP-os pályázaton, de egyrészt később – csak 2018 nyarán – másrészt nem is egészségügyi ellátásra, hanem egy speciális üdítőital kifejlesztésére. Ha tehát igaz, hogy pályázati pénzből is készült a magánklinika, akkor arra egy a magánkórházzal nyilvános kapcsolatban nem álló vállalkozás pályázhatott.

Senki nem tud semmit

Amikor a 2017 végi kormányhatározattal 2,5 milliárd forinttal megtolt speciális elhelyezési központ után érdeklődtünk Kisvárdán, csupa hümmögésbe, és értetlenségbe ütköztünk: sem az üzleti, sem a szociális, sem az egészségügyi szférában dolgozó nem hallottak ebbe a profilba illeszkedő fejlesztésről a városban. Többen szóba hoztak viszont egy pletykát, amely szerint belátható időn belül bezárnák a kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórház egyik leromlott állapotú, 200 ágyas épületét, ahol zömmel jelenleg is krónikus belgyógyászati osztályra utalt (vagyis aktív kórházi ellátásra már nem szoruló, de még folyamatos kezelést igénylő, főként idős) betegeket látnak el. Ennek ismeretében már könnyebben összeállt a kép: itt, e lerobbant szárny teljes felújítása után nyithat meg valamikor a kormányhatározatban szereplő 2,5 milliárdos elhelyezési központ – lefordítva: (vélhetően fizetős) idősotthon.

A mikor kérdésre viszont már senki nem tudta választ, és nem jutottunk közelebb a támogatást kapó Határok nélküli Gyógyításért Kft. vezetőinek megkérdezése után sem. Sőt, ez utóbbival inkább a kérdőjelek szaporodtak meg.

Finna Péter és felesége Seszták Miklóssal © Facebook / Finnamed Klinika

A 2,5 milliárd kifizetéséről szóló kormányhatározat idején a vállalkozást vezető Finna Péter először például azzal hárította el a kérésünket, hogy élőben – telefonon – beszélhessünk vele, hogy orvosi teendői és egyéb elfoglaltságai miatt ez lehetetlen, helyette azt kérte, hogy írásban küldjük el neki a kérdéseket. Az egy nappal később érkezett írásos válaszban pedig szintén hárított, és valamennyi, a 2,5 milliárdos központ funkcióját, elhelyezkedését, finanszírozását és a beruházás állását firtató kérdésünkre is azt írta, hogy ezekben nem ő, hanem a Határok Nélküli Gyógyításért Kft. jelenlegi ügyvezetője, Mikucza Zsolt az illetékes.

„Figyelembe véve, hogy a Finna-med Kft.-ben is csupán 30 százalékos tulajdonjoggal rendelkezem és személy szerint nem töltök be semmilyen tisztséget a Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft.-ben,

inkább tartózkodnék a válaszadástól és azokra hagynám, akik a projekttel napi szinten foglalkoznak”

– írta a hvg.hu-nak Finna Péter, de nem lett igaza.

Hiába kerestük ugyanis a tanácsa alapján a Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft. jelenlegi ügyvezetőjét, Mikucza Zsolt rövid úton leszerelte a kérdéseinket, mondván, neki most „nincs kapacitása” ezzel foglalkozni, hanem keressük Török Lászlót, aki mindent elmond majd a beruházásról.

A Mikucza-családhoz, Seszták Miklóshoz és különböző kisvárdai projektekhez sok szálon kötődő cégtulajdonos-kurátor-fesztiválszervezővel (Török László pozícióiról és cégeiről lásd a Mikuczáékról szóló keretes írásunkat) azonban szintén nem jutottunk előrébb: a férfi ugyanis (akinek papíron egyébként az égvilágon semmi köze nincs sem a Határok nélküli Gyógyításért, sem az azt tulajdonló Finna-med Kft.-hez) legnagyobb döbbenetünkre azt mondta:

„Fogalmam sincs, hogy Zsolt miért gondolta, hogy én tudom, hogy mi ez a történet. Én ezt teljesen passzolom, nem én vagyok benne az aktuális szereplő.”

Hogy akkor kicsoda, azt Török László sajnos nem tudta megmondani, csak megismételte, hogy ő maga semmit nem tud a projektről.

Leleszi Tibor kisvárdai polgármester © MTI / Balázs Attila

A beruházásról természetesen szerettük volna megkérdezni a 2,5 milliárdos támogatás kiutalásával 2017 végén fejlesztési miniszterként megbízott, 2018 áprilisa óta a térség fejlesztéséért és gazdaságélénkítéséért felelős kormánybiztosként is dolgozó Seszták Miklóst, és Leleszi Tibort, Kisvárda fideszes polgármesterét is, de munkatársaik ígérete ellenére egyiküktől sem kaptunk visszahívást.

A két legfontosabb kérdés tehát ugyanúgy megválaszolatlan maradt, mint a 2,2 milliárdos kormánytámogatást kapott termálvizes lórehabilitációs központnál: miért övez ekkora hallgatás-tagadás egy elvileg a térségnek egyértelműen javára váló, ráadásul munkahelyeket teremtő beruházást, és nem utolsó sorban:

hol a pénz?