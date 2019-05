Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évről évre visszatérő probléma, hogy a kereskedők csak átcsomagolják magyarnak az olcsó import spanyol epret. ","shortLead":"Évről évre visszatérő probléma, hogy a kereskedők csak átcsomagolják magyarnak az olcsó import spanyol epret. ","id":"20190506_Olcso_import_epret_arulhatnak_draga_magyarkent_a_zoldsegesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ff3ddc-265e-4966-9410-1a850dd7ad0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Olcso_import_epret_arulhatnak_draga_magyarkent_a_zoldsegesek","timestamp":"2019. május. 06. 19:34","title":"Olcsó importepret árulhatnak drága magyarként a zöldségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 százalékos emelkedést érzékelt egy év alatt a Privátbankár.hu, amely minden hónapban elvégez egy tesztbevásárlást. Főleg a zöldségek drágultak.","shortLead":"Több mint 4 százalékos emelkedést érzékelt egy év alatt a Privátbankár.hu, amely minden hónapban elvégez...","id":"20190508_Meg_sosem_volt_ilyen_draga_elmenni_bevasarolni_ketszeresegre_dragult_a_krumpli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a84e3a7-fa00-45d0-b35e-a51a9f681223","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Meg_sosem_volt_ilyen_draga_elmenni_bevasarolni_ketszeresegre_dragult_a_krumpli","timestamp":"2019. május. 08. 16:05","title":"Még sosem volt ilyen drága a bevásárlás, a krumpli kétszeresére drágult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b35c61-238c-41f4-bda9-e0e9e3cdc3f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank nem tud róla, a rendőrség nem nyomoz.","shortLead":"A jegybank nem tud róla, a rendőrség nem nyomoz.","id":"20190507_Elore_szoltak_hogy_csodbe_fog_menni_Matolcsy_unokatestverenek_bankja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12b35c61-238c-41f4-bda9-e0e9e3cdc3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957e02db-2ff9-4e6e-a55e-95e1337c2c09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Elore_szoltak_hogy_csodbe_fog_menni_Matolcsy_unokatestverenek_bankja","timestamp":"2019. május. 07. 10:56","title":"Előre szóltak, hogy csődbe fog menni Matolcsy unokatestvérének bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","shortLead":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","id":"20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36ff322-c1ab-4960-80f7-5ea537e80994","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. május. 07. 15:02","title":"Belehúzott az Erste: vitték a személyi kölcsönt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a kétharmad, ezért nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB.\r

\r

","shortLead":"Nem lett meg a kétharmad, ezért nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB.\r

\r

","id":"20190507_Nem_fuggesztette_fel_Czegledy_Csaba_mntelmi_jogat_az_NVB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30aebd3-5e5e-4106-9c60-18051e0d3594","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Nem_fuggesztette_fel_Czegledy_Csaba_mntelmi_jogat_az_NVB","timestamp":"2019. május. 07. 17:33","title":"Nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24d973a-521b-44c0-8017-92939d0c5b71","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A vizesvödör-kihívás és a csúnya beszéd összefüggései.","shortLead":"A vizesvödör-kihívás és a csúnya beszéd összefüggései.","id":"20190508_Jobban_fog_fajni_ha_tulzasba_viszi_a_karomkodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e24d973a-521b-44c0-8017-92939d0c5b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447714db-13c4-4dc6-a9ca-ed26fda71fed","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190508_Jobban_fog_fajni_ha_tulzasba_viszi_a_karomkodast","timestamp":"2019. május. 08. 07:40","title":"Jobban fog fájni, ha túlzásba viszi a káromkodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is érzékelik, de másokkal ellentétben az Apple tesz is ellene.","shortLead":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is...","id":"20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3c441-b7ce-4169-b54a-e5f4d679c237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:03","title":"Az Apple-nek több ötlete is van arra, hogy ne nyomogassák annyit az iPhone-t az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy bűnszervezet 2012 és 2016 között autóversenyzéshez kapcsolódó színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11 milliárd forintot.","shortLead":"Egy bűnszervezet 2012 és 2016 között autóversenyzéshez kapcsolódó színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11...","id":"20190508_11_milliardosra_duzzadt_a_csalasi_ugy_a_magyar_autosportban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbd12af-239c-4c2f-93ce-0ba4bfe4a160","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_11_milliardosra_duzzadt_a_csalasi_ugy_a_magyar_autosportban","timestamp":"2019. május. 08. 12:25","title":"11 milliárdosra duzzadt a csalási ügy a magyar autósportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]