A jobbikos politikus, akit először hívtak be a Hír TV-be azóta, hogy az újra a kormányoldal befolyása alá került, ezután sem hagyta, hogy Szentesi Zöldi átvegye tőle az irányítást: előbb eljátszotta, hogy nem tudja a kérdező nevét, majd az egyik kamerába nézve Orbán Viktorhoz kezdett beszélni.

A műsorvezető ezen a ponton közbevágott, szánalmas előadásnak nevezve azt, amit Jakab csinál, és feltéve az első kérdést: miért gondolták az ellenzéki pártok, hogy a köztévében a közszolgálatiságra hivatkozva megpróbáltatták beolvastatni az öt követelésüket.

Jakab azonban tudomást sem véve Szentesi Zöldiről, újra közvetlenül a miniszterelnököt szólította meg, idézve a petíció pontjait: azonnali hatállyal vonják vissza a rabszolgatörvényt, a független igazságszolgáltatás helyreállítását, a csatlakozást az Európai Ügyészséghez, független közmédiát.

"Nyilván a miniszterelnök úr most kapcsolt át az ATV-re, mert még ott is jobb a műsor, mint nálunk jelenleg" – mondta erre Szentesi Zöldi, hozzátéve: "Engedje meg, hogy most egy újabb kérdést feltegyek, aztán majd beszélgethet tovább a miniszterelnök úrral, hogyha most ilyen hülyegyereket alakítunk mind a ketten."

A kérdés nem hangzott azonban el, Jakab azzal folytatta: azért van szükség független közmédiára, hogy abban ne hangozhasson el az a sületlenség, hogy a tüntetők – akik magyar ápolók, takarítók, tanárok, kétkezi melósok, diákok – Soros bérencei.

Mielőtt a jobbikos politikus elmondhatta volna az ötödik pontot, Szentesi Zöldi megkérdezte tőle: ha ad neki tízezer forintot, elszavalja az Anyám tyúkját? Erre Jakab közölte: "Ez nem a Fidesz, ahol pénzért megrendelésre mondunk akármit."

A műsorvezető ekkor azt közölte az egyébként az általuk meghívott Jakabbal, hogy csak úgy "berontott ide körülbelül azzal a tiszteletlenséggel, ahogy valaki rárúgja az ajtót valakire". Miután Szentesi Zöldi végzett a mondandójával, a politikus újra megint Orbán Viktorhoz szólt, elmondva az ötödik követelést: ne dolgoztassák halálra a rendőröket. Szavait azzal zárta, hogy boldog karácsonyt kívánt a kormányfőnek.

Szentesi Zöldi hét és fél perc után eljutott oda, hogy ő meg "ez a képviselő hazudik" feliratú pólót vehetne fel, hiszen a tüntetők 90 százaléka nem is munkavállaló, még tanul, sosem dolgozott.

Műsorvezető és vendége ezután az MTVA-nál zajlott tüntetés jogszerűségéről és arról beszélt – pontosabban beszélt el egymás mellett –, hogy a közmédia ma mennyiben teljesít közszolgálatot. Szentesi Zöldinek végül sikerült azt a kérdést feltennie: "Odamegy a KDNP, odamegy az MSZP, és a koalák jogairól szeretnének beolvastatni valamit, vagy pendrive-on bevinni: be kéne olvasni az MTVA-ban?"

Miután erről elvitatkoztak, Szentesi Zöldi azt akarta megtudni, mit fog mondani Jakab az egykori jobbikos harcostársainak, amikor arról kérdezik, miért állt oda Gyurcsány Ferenc mellé tüntetni. "Nem érdekel, hogy ki van még mellettem. A magyar munkavállalók álljanak mögöttem, mert őket képviselem. Ez a kutya kötelességem" – jelentette ki a politikus, mire a műsorvezető közölte: ez "színtiszta kommunista logika". Jakabnak azonban erre is volt válasza: "Ha a Fidesz elszámoltatta volna Gyurcsány Ferencet,

akkor nyilván most nem jöhetne ki tüntetni."