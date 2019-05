Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló, minden más azonban szögegyenesen eltérő. Szavazzon, melyik kellene jobban!","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló...","id":"20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6d6a51-7ec0-495e-a310-ad8534d89bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","timestamp":"2019. május. 10. 08:21","title":"A nagy párbaj: egymás mellé tettük az apró Jimnyt és a 8x drágább nagy G500-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kutatás-fejlesztési projekt részeként érkeztek e-rollerek Budapestre, de sok furcsaságot talál az, aki ránéz a számlának nevezett papírra – állítja a G7.","shortLead":"Egy kutatás-fejlesztési projekt részeként érkeztek e-rollerek Budapestre, de sok furcsaságot talál az, aki ránéz...","id":"20190510_G7_nem_kap_szabalyos_szamlat_aki_erollert_hasznal_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba14d1e5-3edf-49e7-86c2-6ab792ef68ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_G7_nem_kap_szabalyos_szamlat_aki_erollert_hasznal_Budapesten","timestamp":"2019. május. 10. 11:40","title":"G7: Nem kap szabályos számlát, aki e-rollert használ Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","shortLead":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","id":"20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2183cd1a-2775-4316-be69-39fd8eba9e6a","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","timestamp":"2019. május. 10. 09:07","title":"\"Rengeteg mindent megéltem, nagyon nehéz helyzetekbe kerültem\" – visszatér Oláh Ibolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052e4627-7a54-4460-9ec3-24855d18d646","c_author":"Lengyel Miklós","category":"enesacegem","description":"„Hé, diáklányok! Emeljétek az életszínvonalatokat, járjatok egy sugar daddyvel.” Ezzel a felirattal cirkált egy kamion Brüsszelben az ULB egyetem mellett (Université Libre de Bruxelles). Az akció nem maradt következmények nélkül. ","shortLead":"„Hé, diáklányok! Emeljétek az életszínvonalatokat, járjatok egy sugar daddyvel.” Ezzel a felirattal cirkált egy kamion...","id":"20190509_Felfuggesztett_borton_bezaras_penzbirsag_lecsapott_a_sugar_daddy_portal_uzemeltetojere_a_belga_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=052e4627-7a54-4460-9ec3-24855d18d646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70809836-6d66-40ec-822b-e2e0952d9da4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190509_Felfuggesztett_borton_bezaras_penzbirsag_lecsapott_a_sugar_daddy_portal_uzemeltetojere_a_belga_birosag","timestamp":"2019. május. 09. 15:59","title":"Ez nem életmód-tanácsadás: elmeszelte a sugar daddy portál üzemeltetőjét a belga bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó ütközött. ","shortLead":"Három autó ütközött. ","id":"20190510_Teljes_utlezaras_az_M3as_autopalyan_Hatvan_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42521-58ea-4915-a725-11f29e388186","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Teljes_utlezaras_az_M3as_autopalyan_Hatvan_kozeleben","timestamp":"2019. május. 10. 05:55","title":"Teljes útlezárás az M3-as autópályán Hatvan közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dd92b8-0555-4c82-b3c7-4260fe2f7209","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Térdsérülése van. Még nem tudni, mennyit kell kihagynia. ","shortLead":"Térdsérülése van. Még nem tudni, mennyit kell kihagynia. ","id":"20190510_Muteni_kell_Suarezt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09dd92b8-0555-4c82-b3c7-4260fe2f7209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a09ad1-d7c8-44c6-ab1d-5b67cc49baa2","keywords":null,"link":"/sport/20190510_Muteni_kell_Suarezt","timestamp":"2019. május. 10. 05:30","title":"Műteni kell Suárezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfae794-8da2-4a26-b529-ac83a0b49754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű veszélyes anyagot szállított, de a mérések alapján a lakosság nincs veszélyben. ","shortLead":"A jármű veszélyes anyagot szállított, de a mérések alapján a lakosság nincs veszélyben. ","id":"20190510_Megerkeztek_a_fotok_az_M0son_felborult_kamionrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcfae794-8da2-4a26-b529-ac83a0b49754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04da71c-b22f-41ab-99aa-df0381e2fe3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Megerkeztek_a_fotok_az_M0son_felborult_kamionrol","timestamp":"2019. május. 10. 17:46","title":"Megérkeztek a fotók az M0-son felborult kamionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozillát sok kritika érte, amiért lassan jött csak a megoldás arra a problémára, hogy a böngészőben gyakorlatilag az összes bővítmény működésképtelenné vált. A Firefox technológiai igazgatója most elmondta, mi hogyan történt a javításkor.","shortLead":"A Mozillát sok kritika érte, amiért lassan jött csak a megoldás arra a problémára, hogy a böngészőben gyakorlatilag...","id":"20190510_mozilla_firefox_kiegeszito_bovitmeny_eric_rescorla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cf4715-873c-469b-a928-e32bfcc8cf06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_mozilla_firefox_kiegeszito_bovitmeny_eric_rescorla","timestamp":"2019. május. 10. 19:03","title":"Itt a hivatalos magyarázat: így javította ki a Mozilla a \"tönkretett\" bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]