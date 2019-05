Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brightoni győzelmével összességében hatodszor, sorozatban másodszor bajnok a Manchester City.","shortLead":"Brightoni győzelmével összességében hatodszor, sorozatban másodszor bajnok a Manchester City.","id":"20190512_Bajnok_lett_a_Manchester_City","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fcca94-c82e-4fb7-8fbd-4ef38da34c88","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Bajnok_lett_a_Manchester_City","timestamp":"2019. május. 12. 18:08","title":"Bajnok lett a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e473af1-38b6-464c-bd4d-b3ea85430689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három zenekar jutott be a Nagy-Szín-Pad! döntőjébe. Most a közönségen a sor, hogy eldöntse, a nagy fesztiválokon a hip-hop, az indie, vagy a pop-metal bandát szeretné-e viszontlátni.\r

\r

","shortLead":"Három zenekar jutott be a Nagy-Szín-Pad! döntőjébe. Most a közönségen a sor, hogy eldöntse, a nagy fesztiválokon...","id":"20190513_Ki_lepjen_fel_a_Sziget_nagyszinpadan_Most_tenyleg_a_kozonseg_donthet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e473af1-38b6-464c-bd4d-b3ea85430689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db95bb9-64b2-4269-8f34-5439e09a45aa","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Ki_lepjen_fel_a_Sziget_nagyszinpadan_Most_tenyleg_a_kozonseg_donthet","timestamp":"2019. május. 13. 10:31","title":"Ki lépjen fel a Sziget nagyszínpadán? Most tényleg a közönség dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Néppárti bakugrások után a Fehér Házban köt ki Orbán Viktor, valóra válik egy régi álma, elkészül az a bizonyos fotó a kézfogásról. A magyar miniszterelnök közben számol, mit nyer és mit veszít azzal, hogy hátat fordított pártcsaládjának és az európai szélsőségesek klubjába tervez belépni. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Néppárti bakugrások után a Fehér Házban köt ki Orbán Viktor, valóra válik egy régi álma, elkészül az a bizonyos fotó...","id":"20190512_Trump_csak_szeretne_olyan_lenni_mint_Orban__akit_kozben_Sztalinhoz_hasonlitanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be5c6ad-3ad3-427c-8f46-781f6f54cc1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Trump_csak_szeretne_olyan_lenni_mint_Orban__akit_kozben_Sztalinhoz_hasonlitanak","timestamp":"2019. május. 12. 18:00","title":"„Trump csak szeretne olyan lenni, mint Orbán”, akit közben Sztálinhoz hasonlítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Honvédkórház nem fogadja sem ma, sem holnap azokat a betegeket, akik politraumát szenvedtek - írja a 444.hu-n megjelent cikkében Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő.","shortLead":"A Honvédkórház nem fogadja sem ma, sem holnap azokat a betegeket, akik politraumát szenvedtek - írja a 444.hu-n...","id":"20190511_Kunetz_Az_orszag_egyik_legjobb_korhaza_lemondta_a_baleseti_ugyeletet_a_hetvegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0c8944-4f4c-46fe-bbe8-6ff5fea3e2d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Kunetz_Az_orszag_egyik_legjobb_korhaza_lemondta_a_baleseti_ugyeletet_a_hetvegere","timestamp":"2019. május. 11. 20:29","title":"Kunetz: Az ország egyik legjobb kórháza lemondta a baleseti ügyelet egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142d2510-c78d-4d77-a9e1-fe6d184a3f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A trend folytatódik.","shortLead":"A trend folytatódik.","id":"20190512_Tovabbra_is_egyre_tobb_magyar_dont_ugy_hogy_inkabb_Ausztriaban_folytatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=142d2510-c78d-4d77-a9e1-fe6d184a3f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6763cc-5eac-4576-bcc3-f780a6b0be75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Tovabbra_is_egyre_tobb_magyar_dont_ugy_hogy_inkabb_Ausztriaban_folytatja","timestamp":"2019. május. 12. 22:09","title":"Egyre több magyar dönt úgy, hogy inkább Ausztriában folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erről az illetékes államtitkár beszélt egy több száz millió forintból felújított templom átadásán.","shortLead":"Erről az illetékes államtitkár beszélt egy több száz millió forintból felújított templom átadásán.","id":"20190511_Rengeteg_templomra_adott_penzt_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefdacd4-5aad-4a79-b152-3be65b4d8a28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Rengeteg_templomra_adott_penzt_a_kormany","timestamp":"2019. május. 11. 17:46","title":"Rengeteg templomra adott pénzt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5236bb6-60ef-4b89-ae7c-993dedb8bdb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamerák terjedésével egyre több videó készül szabálytalankodó autósokról. De érnek-e bármit ezek a felvételek?","shortLead":"A fedélzeti kamerák terjedésével egyre több videó készül szabálytalankodó autósokról. De érnek-e bármit ezek...","id":"20190513_autos_video_rendorsegi_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5236bb6-60ef-4b89-ae7c-993dedb8bdb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cae76ad-d28c-4b9f-9f6a-e8fcdd31275e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_autos_video_rendorsegi_eljaras","timestamp":"2019. május. 13. 14:56","title":"Mikor indít eljárást a rendőrség egy autós videó alapján? Itt a válaszuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ace85fa-0c50-4c3a-8415-d46b42118e11","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Drámai állapotok voltak Horvátország északi részén a vihar miatt. ","shortLead":"Drámai állapotok voltak Horvátország északi részén a vihar miatt. ","id":"20190513_Szelvihar_Horvatorszag_idojaras_fennakadas_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ace85fa-0c50-4c3a-8415-d46b42118e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57e2e98-4597-4a2b-8f9b-040ebc75146f","keywords":null,"link":"/vilag/20190513_Szelvihar_Horvatorszag_idojaras_fennakadas_serultek","timestamp":"2019. május. 13. 10:15","title":"Szélvihar söpört végig Horvátországon, kétszáz ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]