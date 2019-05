Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ae4818e-8ea0-483f-91a7-a5cfe3874e39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nagy-Fátrában történt az eset, a vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa.","shortLead":"A Nagy-Fátrában történt az eset, a vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa.","id":"20190512_Kiskamasz_lany_halt_meg_mikor_egy_reszeg_fiu_fanak_csapodott_egy_quaddal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ae4818e-8ea0-483f-91a7-a5cfe3874e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc469130-68db-47b8-8703-7c81e66d2c82","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Kiskamasz_lany_halt_meg_mikor_egy_reszeg_fiu_fanak_csapodott_egy_quaddal","timestamp":"2019. május. 12. 17:02","title":"Kiskamasz lány halt meg Szlovákiában, mikor egy részeg fiú fának csapódott egy quaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540514c5-0862-4faa-b9a5-e8c41bb21366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk ragaszkodott a meneteléshez, a hatóság így elkaszálta az egész rendezvényt.","shortLead":"A Mi Hazánk ragaszkodott a meneteléshez, a hatóság így elkaszálta az egész rendezvényt.","id":"20190512_Megtiltotta_a_rendorseg_Toroczkaien_torokszentmiklosi_demonstraciojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540514c5-0862-4faa-b9a5-e8c41bb21366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2875c4c-e9e1-4b5c-9aef-1e5882eb7471","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Megtiltotta_a_rendorseg_Toroczkaien_torokszentmiklosi_demonstraciojat","timestamp":"2019. május. 12. 16:15","title":"Megtiltotta a rendőrség Toroczkaiék törökszentmiklósi erődemonstrációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652390ac-fe0a-40be-845e-66dd8df89360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két szegedi iskolában önkéntes mintavétel után derült ki, hogy magas a csapvíz ólomtartalma. 