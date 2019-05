Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b8bbaf4-798a-49b3-aa06-62fd93144e52","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem szeretne tükröt tartani a társadalomnak, de bízik abban, hogy írásai a mai viszonyokról szólnak, akkor is ha nincs bennük aktuálpolitika, dátumok, azonosítható emberek – vallja a Verseim című kötetéért Libri Irodalmi Díjjal kitüntetett Szvoren Edina sajátos, elhallgatásokra, titkokra épülő írásairól. A szerdán kitüntetett novellista szerint a másik ember iránti közönyünk az életképességünk egyik záloga.","shortLead":"Nem szeretne tükröt tartani a társadalomnak, de bízik abban, hogy írásai a mai viszonyokról szólnak, akkor is ha nincs...","id":"20190516_libri_irodalmi_dij_szvoren_edina_verseim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b8bbaf4-798a-49b3-aa06-62fd93144e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359402ed-c3c9-420d-9281-c7c0f3bf54d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_libri_irodalmi_dij_szvoren_edina_verseim","timestamp":"2019. május. 16. 06:30","title":"„Ahol túl sok a részlet, ott hiányérzetem támad” – interjú a Libri-díjas Szvoren Edinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 16 éves lány életéről a saját Insta-követői döntöttek.","shortLead":"A 16 éves lány életéről a saját Insta-követői döntöttek.","id":"20190515_Ongyilkos_lett_egy_malaj_tini_miutan_Instagramon_megszavaztatta_a_sajat_halalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e508f20a-3a8a-43a2-a1be-fc1d9755c48a","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Ongyilkos_lett_egy_malaj_tini_miutan_Instagramon_megszavaztatta_a_sajat_halalat","timestamp":"2019. május. 15. 13:58","title":"Öngyilkos lett egy malajziai tinédzser, miután az Instagramon megszavaztatta a saját halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","shortLead":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","id":"20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f717c5-4366-41c9-887f-38780c0f9b93","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","timestamp":"2019. május. 15. 17:15","title":"Azzal vádolnak egy francia altatóorvost, hogy ötven embert mérgezett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2a3be-3287-4ba3-9753-be9bc78810e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik évad közeledtével a Lego is úgy érezte, ideje kézzel fogható formába önteni a Netflix Stranger Things című sorozatát. ","shortLead":"A harmadik évad közeledtével a Lego is úgy érezte, ideje kézzel fogható formába önteni a Netflix Stranger Things című...","id":"20190515_netflix_stranger_things_lego_keszlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb2a3be-3287-4ba3-9753-be9bc78810e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0344e18b-2a2d-4bd9-8340-f81f1b6d4508","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_netflix_stranger_things_lego_keszlet","timestamp":"2019. május. 15. 20:33","title":"Nagyon menő Lego-készlet jön, a Netflix egyik legjobb sorozata ihlette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szabályozást a muszlim lányok integrációjának a megkönnyítésével indokolják.","shortLead":"A szabályozást a muszlim lányok integrációjának a megkönnyítésével indokolják.","id":"20190516_Ausztria_tiltas_fejkendo_altalanos_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3fe1d3-6c9b-4bac-a11e-1b034390dd97","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Ausztria_tiltas_fejkendo_altalanos_iskola","timestamp":"2019. május. 16. 14:28","title":"Betiltják Ausztriában a fejkendő viselését az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186c917b-7f07-4884-b7ee-5f65a1db9ba2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, hogy csak kétszemélyes ez a szupergyors új McLaren, de legalább elférnek benne a két fő csomagjai.","shortLead":"Igaz, hogy csak kétszemélyes ez a szupergyors új McLaren, de legalább elférnek benne a két fő csomagjai.","id":"20190516_ime_a_szupersportkocsi_aminek_hatalmas_a_csomagtere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=186c917b-7f07-4884-b7ee-5f65a1db9ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0d773f-181c-4f3b-ad11-61daa6317b12","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_ime_a_szupersportkocsi_aminek_hatalmas_a_csomagtere","timestamp":"2019. május. 16. 08:21","title":"Íme egy új szupersportkocsi, aminek hatalmas a csomagtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8c0e8d-52d8-4918-a41e-71dc4a82244f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvános Facebook-felhívást tett közzé Kapócs Zsóka, amelyben azt állítja, hogy a posztban bemutatott férfi 7 millió forinttal károsította meg őt, és másokat is rászedett. ","shortLead":"Nyilvános Facebook-felhívást tett közzé Kapócs Zsóka, amelyben azt állítja, hogy a posztban bemutatott férfi 7 millió...","id":"20190515_Atvertek_Kapocs_Zsokat_7_millio_forintja_banja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb8c0e8d-52d8-4918-a41e-71dc4a82244f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb57018-1278-4c1c-8dfc-a2e18e8e5393","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Atvertek_Kapocs_Zsokat_7_millio_forintja_banja","timestamp":"2019. május. 15. 06:17","title":"Notórius csaló verhette át Kapócs Zsókát, a színésznő Facebook-kampányt indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló. Keresse csütörtöktől az újságárusoknál. ","shortLead":"Szubjektív lapajánló. Keresse csütörtöktől az újságárusoknál. ","id":"201920_puha_agyuk_kemeny_csatak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01bbe67-248a-4c6f-bbe9-74c4025f4ddf","keywords":null,"link":"/itthon/201920_puha_agyuk_kemeny_csatak","timestamp":"2019. május. 15. 10:50","title":"Jakus Ibolya: Puha ágyúk, kemény csaták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]