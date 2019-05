Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelet írt a szocialista politikus.","shortLead":"Nyílt levelet írt a szocialista politikus.","id":"20190519_Ujhelyi_az_osztrak_alkancellar_bukasa_az_elso_az_sorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb57f1e-2d89-44c4-aa68-0575ea9eb7ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Ujhelyi_az_osztrak_alkancellar_bukasa_az_elso_az_sorban","timestamp":"2019. május. 19. 10:15","title":"Ujhelyi: az osztrák alkancellár bukása az első a sorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3735ffc0-d342-4075-8256-a0e7e8775fce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már tavaly sem volt világos, miről tárgyalhatott Orbán Viktor és Heinrich Pecina. A most kiszivárogtatott 2017-es felvételen Heinz-Christian Strache épp Pecinát ajánlotta, mint aki lebonyolíthatja az osztrák szélsőjobboldal újságvásárlását.","shortLead":"Már tavaly sem volt világos, miről tárgyalhatott Orbán Viktor és Heinrich Pecina. A most kiszivárogtatott 2017-es...","id":"20190518_Pont_azzal_az_uzletemberrel_targyalt_Orban_akit_Strache_ajanlott_a_mediabirodalom_felepitesehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3735ffc0-d342-4075-8256-a0e7e8775fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982687b1-0e6d-46a2-a761-997815de1199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190518_Pont_azzal_az_uzletemberrel_targyalt_Orban_akit_Strache_ajanlott_a_mediabirodalom_felepitesehez","timestamp":"2019. május. 18. 16:37","title":"Pont azzal az üzletemberrel tárgyalt Orbán, akit Strache ajánlott a médiabirodalom felépítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f325755a-aa4f-469c-85f0-b4a943ffb09a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös kép a Facebookra került.","shortLead":"A közös kép a Facebookra került.","id":"20190519_A_kertben_kisfiaval_tartott_kampanyszunetet_Dobrev_Klara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f325755a-aa4f-469c-85f0-b4a943ffb09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68aad4e-3976-49a0-8299-20eb07dbb0aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_kertben_kisfiaval_tartott_kampanyszunetet_Dobrev_Klara","timestamp":"2019. május. 19. 09:27","title":"A kertben, kisfiával tartott kampányszünetet Dobrev Klára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú a Psalm, azaz Zsoltár nevet kapta.","shortLead":"A kisfiú a Psalm, azaz Zsoltár nevet kapta.","id":"20190518_Bibliai_ihletesu_neve_lett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyerekenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4538b184-fc45-41c9-ba0b-96f209d2f35d","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Bibliai_ihletesu_neve_lett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyerekenek","timestamp":"2019. május. 18. 13:40","title":"Bibliai ihletésű neve lett Kim Kardashian és Kanye West negyedik gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"itthon","description":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni támadásáról. Legutóbbi könyve a digitalizációról szól, az szerinte akár háborúhoz is vezethet, de úgy véli, mégis több az információs társadalom előnye, mint a kára. HVG-portré.","shortLead":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni...","id":"201920_almasi_miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a027130-285c-4fa8-be7d-40193c97d55b","keywords":null,"link":"/itthon/201920_almasi_miklos","timestamp":"2019. május. 19. 18:00","title":"„Diktatúra ide vagy oda, nincs az akadémikusoknál nagyobb hatalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség korábban kétszer is betiltotta a felvonulást, végül a belvárosban lehet demonstrálni.","shortLead":"A rendőrség korábban kétszer is betiltotta a felvonulást, végül a belvárosban lehet demonstrálni.","id":"20190519_Felnek_a_torokszentmiklosi_romak_Toroczkaiek_tuntetesetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4650157-c16d-4f51-a65c-ea1b7ba4b80f","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Felnek_a_torokszentmiklosi_romak_Toroczkaiek_tuntetesetol","timestamp":"2019. május. 19. 11:15","title":"Félnek a törökszentmiklósi romák Toroczkaiék tüntetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A napi zsírfogyasztás visszaszorítása és a zöldségek, gyümölcsök bevitelének növelése csökkentheti a nőknél a mellrák okozta halálozás kockázatát - állapították meg amerikai kutatók. ","shortLead":"A napi zsírfogyasztás visszaszorítása és a zöldségek, gyümölcsök bevitelének növelése csökkentheti a nőknél a mellrák...","id":"20190520_mellrak_okozta_halalozas_kockazata_etrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb37b8e-4fde-40a7-8703-7cc1256f25ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_mellrak_okozta_halalozas_kockazata_etrend","timestamp":"2019. május. 20. 00:03","title":"Egyszerűen csökkenthető a rák miatti halál kockázata, csak be kellene tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc9d366-3faa-4db0-9fe6-5976df8f3563","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Tizenhat óra kevés volt, hogy az állami média beszámoljon az osztrák alkancellár korrupciós botrányáról, és további órák teltek el, és Strache lemondása kellett hozzá, hogy az alapítványi pártmédia hírt adjon az esetről. Ám erőteljes tanácstalanság érezhető, hogy a propagandasajtó miként tálalja, milyen összefüggésbe helyezze a történteket. Nem kell fáradniuk, megírtuk helyettük. ","shortLead":"Tizenhat óra kevés volt, hogy az állami média beszámoljon az osztrák alkancellár korrupciós botrányáról, és további...","id":"20190518_Idos_lengyel_papok_es_nyaralo_bevandorlasellenes_allamferfiak_a_liberalis_maffia_celkeresztjeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc9d366-3faa-4db0-9fe6-5976df8f3563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46cd621-a494-4988-b54b-061e2ee3f879","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Idos_lengyel_papok_es_nyaralo_bevandorlasellenes_allamferfiak_a_liberalis_maffia_celkeresztjeben","timestamp":"2019. május. 18. 18:05","title":"Idős, lengyel papok és nyaraló, bevándorlásellenes államférfiak a liberális maffia célkeresztjében!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]