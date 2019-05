„Ellentétet gerjesztettek, ők elmennek, az ellentét marad” – foglalta össze tömören Markót Imre, Törökszentmiklós polgármestere, hogy mire számít a Mi Hazánk párt által kedd estére szervezett demonstrációtól. Markót, aki annak idején a Jobbik által támogatott indulóként maga is Toroczkai László „kollégája” volt, a sokak által romaellenes felvonulásnak tartott erődemonstráció bejelentése után többször is próbálta felvenni a kapcsolatot a Mi Hazánk elnökével, nem járt sikerrel.

Mint ismert, a hatóságok azt nem engedélyezték, hogy Toroczkaiék felvonulást tartsanak a faluban, csak azt, hogy demonstráljanak. A radikálisok azonban ettől függetlenül vonulni akarnak. Markót bízik abban, hogy a felvonulók a törvényesség keretein belül maradnak, erre pedig szerinte a rendőrség a garancia. Toroczkai arra hivatkozva erősködik a felvonulás megtartása mellett, hogy míg „a rendőrség szerint olyanok is lehetnek az útvonalon, akik nem feltétlenül akarják hallani ennek a tüntetésnek a jelszavait. Ennyi erővel a Pride-ot is be lehetne tiltani, mert én meg azt nem szeretném hallgatni." A vonulást Toroczkai László az egy hete megalapított, az egykori – a hatóságok által éppen a félelemkeltő felvonulások miatt betiltott – Magyar Gárdára emlékeztető Nemzeti Légióval képzeli el.

Az EP-választás kampányának hajrájára időzített felvonulást azzal az ürüggyel szervezi a volt jobbikosokból álló Mi Hazánk, hogy Törökszentmiklóson pár hete egy bedrogozott férfi előbb egy szórakozóhelyen, aztán egy trafikban több embert súlyosan bántalmazott, az utóbbi esetet rögzítő kamerák felvételeit pedig közzétették a közösségi oldalakon. A férfit elfogták, de szabadlábon védekezhetett, aztán egy ellenőrzés során a rendőrök elől autóval próbált szökni, autót lopott, összetörte, kerékpárt rabolt, elfogták, letartóztatásba került.

Toroczkai László © MTI / Mónus Márton

A kisvárosban feszültséget gerjesztett a belengetett akció, sokak szerint a Mi Hazánk kampányüzemének köszönhető, hogy nem tesznek le a felvonulásról. A párt, pontosabban maga az elnök több kampányvideót is készített, vagy ahogyan Toroczkai fogalmazott, a terepen gyűjtött tapasztalatokat, ezeket az elnök a profilján meg is osztotta. Lefilmezték a „rendetlenséget”, amit meg kell szüntetni a pártvezér szerint, a videók többségében láthatóan romák szerepelnek.

Ásotthalmon mi vagyunk a törvény, mi vagyunk az állam

De készült kampányfilm Toroczkai falujában, Ásotthalmon is, ott a „rendcsinálással” pózolt a polgármester. Mi is elmentünk Ásotthalomra, hogy megnézzük a rendet. Az Ásotthalmon forgatott kisfilm rögtön azzal indul, hogy egy roma család megy az utcán, az egyik családtag tiltakozik a felvétel ellen, de Toroczkai László lesöpri az ellenkezését azzal, hogy közterületen vannak, így szerinte készülhet fotó. De az önkormányzat utcai kameráinak felvételeiből is bevágnak a kampányvideóba, aminek a kezelése egyébként szigorú szabályok szerint történhet. Miután egy épületet is ledózerol a polgármester, kivonulnak a mezőőrökkel a kissori tanyákhoz, ahol romániai vendégmunkásokat „takarítanak el”. Ahogy Toroczkai fogalmaz a felvételen: „Mi vagyunk a törvény, mi vagyunk az állam”. Mármint Ásotthalmon.

Ennyi a film. De személyesen is felkerestük Ásotthalmot. A százhúsz négyzetkilométeres település nagyobb része külterület, itt szinte mindenki gazdálkodik, szombaton este is locsolnak, tesznek-vesznek. Szabóék is itt élnek évtizedek óta, az asszony pár kilométerről, a Madarász tótól jött ide férjhez. Azt mondják, hogy ők békében vannak mindenkivel, még a ládáikat is kint szokták hagyni, nem nyúl ahhoz senki. Hallottak arról, hogy a romániai vendégmunkásokra rájár a hatóság, de ők maguk nem érintettek ebben.

„Fodorék talán többet tudnak erről” – mutatják az utat hozzájuk. Éppen fordul be előttünk egy lovaskocsi Fodorék házához vezető úton. A ház mellett megáll a kocsi, leugrik egy férfi, majd pakolja fel a kocsira a szalmát, két idős ember meg ott áll a kocsi mellett. Fodorék megrémülnek, amikor látják, hogy idegen ballag feléjük, csak akkor enyhülnek, amikor kiderül, hogy nem ellenőrizni jöttünk. Gyorsan kiderül, hogy ők fogadták be az üresen álló tanyáikba a vendégmunkásokat, akik Toroczkai videójában szerepelnek, és akiket a polgármester ki akar „takarítani” a faluból.

© hvg.hu

Az idős házaspár elmesélte, hogy megjelentek náluk a mezőőrök, és a polgármester is. „A tehén körme, meg a kutyák miatt is bírságot kaphatunk” – idézte fel Fodor Szilveszter. Egy papírt írattak alá velük, hogy birtokvédelmet kérnek a helyi jegyzőtől. Mindketten azt bizonygatták: annyira megijedtek, hogy aláírták a papírokat. A nyolcvanéves Szilveszternek még a rendőrségre is be kellett mennie tanúvallomást tenni, ahol Fodor jegyzőkönyvbe is mondta, hogy valóban szeretnék, ha kiköltöznének a tanyájukból a lakók. Most azt magyarázták, valójában nem akarják, hogy elmenjenek a romániai lakóik. „Igen, valóban volt elmaradása Károlyéknak, nem fizették a villanyszámlát már hónapok óta, pedig ennek fejében lakhattak itt. De azt nem akarom, hogy kiköltöztessék őket. Ez a mi dolgunk” – próbálja magyarázni az érthetetlen történetet a nyolcvanéves Fodor Szilveszter.

Aztán kibogoztuk, hogy még a múlt hónap közepén jöhettek ki a mezőőrök a polgármesterrel, ekkor íratták alá az idős házaspárral a birtokvédelmet elindító papírokat. Másnap ment be a rendőrőrsre Fodor Szilveszter, még ekkor azt mondta, hogy ha nem fizetnek a lakók, akkor menjenek el. Azóta pedig Károlyék megfizették, amivel tartoztak, így nincs is semmi bajuk velük.

A történetről megkérdeztük Toroczkai Lászlót is, aki merőben más interpretációját adta a történteknek, szerinte az idős férfi először azt kérte az önkormányzattól, hogy segítsenek kirakni a román állampolgárokat, mert őt megfélemlítették. Aztán visszavonták, a polgármester szerint azért, mert félnek a lakóiktól. Toroczkai azt is állítja, hogy nem ő gyakorol nyomást az idősekre, ha írásban kérik az eljárás leállítását, akkor a jegyző lebonyolítja azt. A polgármester azt mondja, amikor összehívta az összes olyan vállalkozót, akik külföldieket foglalkoztatnak, vagy szállást adnak nekik, Fodor úr előttük is elmondta, hogy fél.

A romániai család, Károlyék persze kaptak bírságot, a kutyatartás miatt 120 ezer forintot. A férfi bizonygatta, hogy napszámosként dolgoznak, nézzünk csak utána, igaz, napi foglalkoztatásban, de be is vannak jelentve. „Gondolja, ha otthon meg tudtunk volna élni, akkor idejövünk?” – teszi még hozzá Károly.

© hvg.hu

Toroczkai László nem csak a falujában tesz „rendet”, és hangoztat "cigánybűnözést". Már 2012-ben, egy mórahalmi tanyán történt gyilkosság után is szerveztek demonstrációt, a tettes akkor egy romániai vendégmunkás volt, akit a rendőrség gyorsan elfogott. Amikor 2013-ban polgármester lett Ásotthalmon, akkor folytatta a vendégmunkásokat vegzáló akcióit.

Később Toroczkaiék a zöldhatáron átkelőkre „vadásztak”, most, hogy a kerítésen egy árva lélek sem jut át, ismét a roma származásúakra tüzel. Ásotthalmon egy kalodát is felállítottak, persze lelakatolni nem fognak oda senkit, de a bűncselekményt elkövetők neveit kifüggesztik oda.

A falu és a rend

„Az talán visszatartó erő, hogy a kalodára kikerül a nevük, az egy faluban nagy szégyen” – mondja el a véleményét egy helyi fiatal arról, hogy Toroczkai nem csak az előbbi történethez hasonló fellépéssel demonstrálja a rendteremtést. Mások meg inkább arra emlékeznek, hogy tavaly ősszel egy cementet ellopó férfit bírságolt meg a rendőrség, de Toroczkai kevesellte a büntetést, ezért kiírta a tettes nevét a hirdetőtáblára. A történet rosszul végződött, a szomszédok szerint ez is közrejátszott abban, hogy a család széthullóban van, a feleség és a lányuk is menekülne a faluból.

© hvg.hu

Azt senki nem tagadja, hogy a vendégmunkásokkal vannak konfliktusok: fát lopnak, amiből időnként rendőrségi ügy is lesz, de előfordul, hogy nem fizetnek az elfogyasztott italok után, vagy kivilágítatlan lovaskocsival közlekednek. Azt viszont már kevesebben gondolják, hogy el kell üldözni őket, mivel a mezőgazdaságban a korábbinál is nagyobb a munkaerőhiány, nem tudnák kivel pótolni a vendégmunkásokat.

Amikor a polgármester összehívta a szállásadókat, akkor a helyiek szerint be is fenyítette őket, ha nem küldik haza a munkásokat, akkor gondok lesznek a vállalkozásokkal, ezt egy, a gyűlésen is jelen levő, de neve elhallgatását kérő vállalkozó is megerősítette. „Akkor adjál helyettük száz fehéret” – állt fel az elbeszélések szerint az egyik érintett.

Törökszentmiklós, ahova exportálnák a rendet

A Nemzeti Légió demonstrációját a helyiek zöme inkább visszataszítónak tartja, főleg, hogy politikai célokra használják a gerjesztett konfliktust. Toroczkaiéknak a felkorbácsolt indulatok arra is jó ürügyet adnak, hogy belerúgjanak az egykori bajtárs, Jobbik-támogatta polgármesterbe.

Bander Ferenc, aki a trafikban történtekről kitette a videót a közösségi oldalra, már nagyon bánja ezt, mivel Törökszentmiklóson ez indította el a lavinát. A férfi még Ásotthalomra is elzarándokolt, amikor már éjszaka sem bírt emiatt aludni. A Mi Hazánk elnökének szerette volna elmondani, hogy értelmetlen a felvonulás, és csak olaj a tűzre, de nem jött össze a találka. Sem Toroczkait, sem pedig a rendet nem találta, erről több videót is készített, amit kitett a közösségi oldalára.