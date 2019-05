Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce1ad885-db9b-49ef-947d-de60aebe2115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gigantikus müncheni divatterepjáró a méretéhez méltó erejű új topmodell változatot kapott. ","shortLead":"A gigantikus müncheni divatterepjáró a méretéhez méltó erejű új topmodell változatot kapott. ","id":"20190523_itt_a_hatalmas_bmw_x7_m50i_530_loero_eleg_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1ad885-db9b-49ef-947d-de60aebe2115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55cd846-8bc2-4250-8ec2-aaf61ac57ad4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_itt_a_hatalmas_bmw_x7_m50i_530_loero_eleg_lesz","timestamp":"2019. május. 23. 11:21","title":"Itt a hatalmas BMW X7 M50i: 530 lóerő elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f075ed-7c49-4e30-b8d8-2b3786b9e817","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég inkább nem dobja piacra az egyik cipőjét, miután egy panamai törzs tiltakozott miatta. ","shortLead":"A cég inkább nem dobja piacra az egyik cipőjét, miután egy panamai törzs tiltakozott miatta. ","id":"20190522_Egy_indian_torzs_tiltakozasa_miatt_hatralt_meg_a_Nike","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30f075ed-7c49-4e30-b8d8-2b3786b9e817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ea5426-1497-4d06-b93f-141e114878c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Egy_indian_torzs_tiltakozasa_miatt_hatralt_meg_a_Nike","timestamp":"2019. május. 22. 08:34","title":"Egy indián törzs tiltakozása miatt hátrált meg a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41e5760-24df-4cda-b30b-52f330e44b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul ingyenessé tette nagy sikerű Sims játékának újabb, negyedik részét az Electronic Arts. A programot PC-re és Mac számítógépekre is fizetés nélkül lehet most letölteni. ","shortLead":"Váratlanul ingyenessé tette nagy sikerű Sims játékának újabb, negyedik részét az Electronic Arts. A programot PC-re és...","id":"20190522_electronic_arts_the_sims_4_letoltes_ingyen_videojatek_pc_re","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41e5760-24df-4cda-b30b-52f330e44b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d5b84d-e0b3-4af0-acdb-c1dd8ab2e1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_electronic_arts_the_sims_4_letoltes_ingyen_videojatek_pc_re","timestamp":"2019. május. 22. 20:03","title":"11 000 forint helyett most 0 forint: ingyen letöltheti a népszerű Sims 4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Leisztinger Tamás vállalkozó érdekkörébe került lap tulajdonosa a Proton nevű energetikai cég.","shortLead":"A Leisztinger Tamás vállalkozó érdekkörébe került lap tulajdonosa a Proton nevű energetikai cég.","id":"20190523_Egy_energetikai_ceg_lett_a_Nepszava_tulajdonosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e733264-ca43-411a-b723-1f860f6cadf0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Egy_energetikai_ceg_lett_a_Nepszava_tulajdonosa","timestamp":"2019. május. 23. 13:04","title":"Bejegyezték a Népszavát tulajdonló energetikai céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f8fae9-2501-41f9-b267-f8a2f565cc1b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Beszünteti a termelést a Pasha Kft. dombóvári üzeme. A cég francia anyavállalata a globális folyamatokkal indokolta a termelés visszafogását, a magyarországi gyártóegység bezárását, ami 200 dolgozó elbocsátásával jár.","shortLead":"Beszünteti a termelést a Pasha Kft. dombóvári üzeme. A cég francia anyavállalata a globális folyamatokkal indokolta...","id":"20190522_Bezar_a_francia_fehernemugyar_Dombovaron_emberseges_bucsut_igernek_az_elkuldott_200_dolgozonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8f8fae9-2501-41f9-b267-f8a2f565cc1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3451918d-a080-4b57-9ff1-b228aa4794f5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190522_Bezar_a_francia_fehernemugyar_Dombovaron_emberseges_bucsut_igernek_az_elkuldott_200_dolgozonak","timestamp":"2019. május. 22. 18:23","title":"Bezár a francia fehérneműgyár Dombóváron, emberséges búcsút ígérnek a 200 dolgozónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9f05d3-c0a6-4f13-8857-f2d8b17e205b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A napokban lemondott osztrák alkancellár, a szabadságpárti Heinz-Christian Strache egyebek mellett azért sétálhatott bele a bukását hozó csapdába, mert pártja közismerten jó kapcsolatokat tartott fenn Vlagyimir Putyin Oroszországával, így nem volt gyanús, hogy egy orosz ”milliárdos-unokahúg” ajánlott újabb segítséget némi ellentételezésért. Míg az EU-szkeptikus pártoknak nyújtott orosz ideológiai és médiatámogatás szembeötlő, annak is vannak jelei, hogy pénz is áramlik a keletről nyugatra.","shortLead":"A napokban lemondott osztrák alkancellár, a szabadságpárti Heinz-Christian Strache egyebek mellett azért sétálhatott...","id":"20190522_NyugatEuropaban_is_tobb_part_eszik_Moszkva_kezebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d9f05d3-c0a6-4f13-8857-f2d8b17e205b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4a0f32-25a9-498c-a543-180fc884372d","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_NyugatEuropaban_is_tobb_part_eszik_Moszkva_kezebol","timestamp":"2019. május. 22. 20:00","title":"Moszkva polipként fonja körbe az Orbánt szövetségbe hívó pártokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64cfb42-da74-432e-b52b-d1ba768be97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyes válasz indoklása elég érdekes az Oktatási Hivatal részéről. ","shortLead":"A helyes válasz indoklása elég érdekes az Oktatási Hivatal részéről. ","id":"20190523_origo_mediaismeret_erettsegi_kozepszintu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b64cfb42-da74-432e-b52b-d1ba768be97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84de0178-3303-420e-92c5-4e7d0f243f82","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_origo_mediaismeret_erettsegi_kozepszintu","timestamp":"2019. május. 23. 16:28","title":"Megbízhatatlan, de mértékadó portál az Origo – legalábbis a középszintű érettségi megoldása szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a52dc-058a-43cc-8062-01b298ec35d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hollók képesek átvenni egymás érzelmeit, egy viselkedéskutatókból és neurológusokból álló kutatócsoport szerint a vizsgált szelíd madarak pesszimistábban cselekedtek, ha korábban egy frusztrált fajtársukat figyelték. \r

\r

","shortLead":"A hollók képesek átvenni egymás érzelmeit, egy viselkedéskutatókból és neurológusokból álló kutatócsoport szerint...","id":"20190523_hollok_erzelmek_erzelematvitel_empatia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=312a52dc-058a-43cc-8062-01b298ec35d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc1c645-21cb-4f0e-bb64-0260d7b460f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_hollok_erzelmek_erzelematvitel_empatia","timestamp":"2019. május. 23. 17:03","title":"Furcsa dolgot figyeltek meg a hollóknál: ha az egyik ideges, a másik is feszült lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]