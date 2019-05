Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4372a448-4dcd-4071-907d-fb78402081d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Greenpeace mérései szerint kétszer-háromszor annyi káros anyag kerül a tüdőnkbe egy forgalmas buszmegállóban állva, mint néhány utcával arrébb. A megállókban mért légszennyezettség többször a határértéket is meghaladta, miközben a hivatalos mérőállomásokon nem érte azt el.","shortLead":"A Greenpeace mérései szerint kétszer-háromszor annyi káros anyag kerül a tüdőnkbe egy forgalmas buszmegállóban állva...","id":"20190524_Akar_haromszor_tobb_szennyezoanyagot_szivhatunk_be_egy_budapesti_buszmegalloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4372a448-4dcd-4071-907d-fb78402081d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6da478-f9fc-40b7-934d-bfd5f6f482e1","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Akar_haromszor_tobb_szennyezoanyagot_szivhatunk_be_egy_budapesti_buszmegalloban","timestamp":"2019. május. 24. 07:28","title":"Félelmetes, hogy mennyi káros anyagot lélegezhetünk be egy budapesti buszmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c4dccf-3520-4631-9ad1-674613e8d293","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk fotózta le, ahogy a budapesti 119-es busz egyik szerelőnyílásának fedele hiányzik, és egy nagy lyuk tátong az utastérben.","shortLead":"Olvasónk fotózta le, ahogy a budapesti 119-es busz egyik szerelőnyílásának fedele hiányzik, és egy nagy lyuk tátong...","id":"20190524_balesetveszelyes_busz_bkv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7c4dccf-3520-4631-9ad1-674613e8d293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f772c3-bd07-443e-a13a-8abc6866cf4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_balesetveszelyes_busz_bkv","timestamp":"2019. május. 24. 11:21","title":"Hiányzott a busz aljáról egy fedél, bejött a füst az utastérbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha egy gyerek születik a három helyett, már akkor is megéri felvenni a babaváró hitelt, de ha egy sem születik, akkor nagy a baj anyagilag is.","shortLead":"Ha egy gyerek születik a három helyett, már akkor is megéri felvenni a babaváró hitelt, de ha egy sem születik, akkor...","id":"20190523_85_millio_forintot_is_bukhat_aki_felveszi_a_babavaro_hitelt_de_nem_szuletik_gyereke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b1caf5-a09f-4be3-bb66-88decdf9117d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_85_millio_forintot_is_bukhat_aki_felveszi_a_babavaro_hitelt_de_nem_szuletik_gyereke","timestamp":"2019. május. 23. 20:03","title":"8,5 millió forintot is bukhat, aki felveszi a babaváró hitelt, de nem születik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szerdán a gázolaj ára is emelkedett, azé most nem fog. ","shortLead":"Szerdán a gázolaj ára is emelkedett, azé most nem fog. ","id":"20190522_benzin_aremeles_dragulas_mol_uzemanyag_toltoallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a599af22-c223-49cb-b287-558a47af6899","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_benzin_aremeles_dragulas_mol_uzemanyag_toltoallomas","timestamp":"2019. május. 22. 18:21","title":"A héten másodszor drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b843f5d7-0de5-4034-9ba8-cd3124a8a101","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Az ingatlanárak jelentős regionális különbségei miatt a fővárosban az állami támogatások egy új lakás értékének harmadát, egy községben viszont csaknem a kétharmadát is kitehetik egy háromgyermekes családnál – derül ki a TAKARÉK Index elemzőinek kutatásából.\r

","shortLead":"Az ingatlanárak jelentős regionális különbségei miatt a fővárosban az állami támogatások egy új lakás értékének...","id":"takarekcsoport_20190523_lakasvasarlas_berles_berek_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b843f5d7-0de5-4034-9ba8-cd3124a8a101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa611369-0206-4fe2-b66d-9dd4652bc876","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190523_lakasvasarlas_berles_berek_ingatlan","timestamp":"2019. május. 23. 17:30","title":"Mikor lesz saját lakásom? – Nagyok a különbségek az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati szőrmét.","shortLead":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati...","id":"20190523_prada_divathaz_szorme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37228272-0d7d-49cf-8c4a-d2a14143a4da","keywords":null,"link":"/elet/20190523_prada_divathaz_szorme","timestamp":"2019. május. 23. 05:55","title":"A Prada is nemet mond a szőrmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Victoria Nuland Trump elnöki beiktatásakor távozott a helyettes külügyi államtitkári posztról, az oroszok szerint ő volt az ukrajnai politikai fordulat egyik fő külső koordinátora, ezért feketelistára tették.","shortLead":"Victoria Nuland Trump elnöki beiktatásakor távozott a helyettes külügyi államtitkári posztról, az oroszok szerint ő...","id":"20190524_Moszkva_nem_adott_vizumot_Nuland_volt_amerikai_helyettes_allamtitkarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f444b8-efb6-4d36-9624-57d95d8e4570","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Moszkva_nem_adott_vizumot_Nuland_volt_amerikai_helyettes_allamtitkarnak","timestamp":"2019. május. 24. 05:29","title":"Nem kapott orosz vízumot egy fontos volt amerikai külügyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f43730-59e6-4d10-a05d-69522ac56348","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Minden jel arra utal, hogy csúszhat az azonnali fizetési rendszer júliusi startja. Úgy néz ki, több idő kell a tesztelésre, hogy a rendszer élesedésekor ne legyenek fennakadások. ","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy csúszhat az azonnali fizetési rendszer júliusi startja. Úgy néz ki, több idő kell...","id":"20190524_azonnali_atutalas_mnb_julius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f43730-59e6-4d10-a05d-69522ac56348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848c3f86-1b3d-4702-ab09-29157f35e519","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_azonnali_atutalas_mnb_julius","timestamp":"2019. május. 24. 17:15","title":"Hiába ígérték, nem kapjuk meg júliustól öt másodpercen belül a banki utalást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]