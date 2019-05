Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre a nyilvánosság teljes kizárásával működik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Végső döntéseket nem is hoz a nagy csinnadrattával beharangozott fórum.","shortLead":"Egyelőre a nyilvánosság teljes kizárásával működik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Végső döntéseket nem is hoz...","id":"20190523_Titokzatos_tanacs_hozza_meg_a_legfobb_donteseket_Budapest_nagy_fejleszteseirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9351d0e3-0c6e-493d-8654-8b6597920f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Titokzatos_tanacs_hozza_meg_a_legfobb_donteseket_Budapest_nagy_fejleszteseirol","timestamp":"2019. május. 23. 18:15","title":"Titokzatos tanács hozza meg a legfőbb döntéseket Budapest nagy fejlesztéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88e270d-94c0-4654-b9d5-e0f659ebfd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyett tíz fradistát küldene börtönbe a Fővárosi Főügyészség, és további súlyosbításért is fellebbezett a DVSC elleni, két évvel ezelőtti meccs szünetében történt leszámolás miatt.","shortLead":"Egy helyett tíz fradistát küldene börtönbe a Fővárosi Főügyészség, és további súlyosbításért is fellebbezett a DVSC...","id":"20190523_Fradista_leszamolas_az_Ugyeszseg_sulyosbitasert_fellebbez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c88e270d-94c0-4654-b9d5-e0f659ebfd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d1483f-839b-476c-bfb1-7ac758cad90b","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Fradista_leszamolas_az_Ugyeszseg_sulyosbitasert_fellebbez","timestamp":"2019. május. 23. 09:57","title":"Fradista leszámolás: az Ügyészség súlyosbításért fellebbez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236","c_author":"Horváth Aladár","category":"itthon","description":"Nemcsak a legújabb náci párt mutatkozott be, hanem az öntudatos roma fiatalok is.","shortLead":"Nemcsak a legújabb náci párt mutatkozott be, hanem az öntudatos roma fiatalok is.","id":"20190524_Horvath_Aladar_Torokszentmiklos_tanulsagai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690a8f3e-14a3-421a-a72f-176005a76a61","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Horvath_Aladar_Torokszentmiklos_tanulsagai","timestamp":"2019. május. 24. 10:45","title":"Horváth Aladár: Törökszentmiklós tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szerdán a gázolaj ára is emelkedett, azé most nem fog. ","shortLead":"Szerdán a gázolaj ára is emelkedett, azé most nem fog. ","id":"20190522_benzin_aremeles_dragulas_mol_uzemanyag_toltoallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a599af22-c223-49cb-b287-558a47af6899","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_benzin_aremeles_dragulas_mol_uzemanyag_toltoallomas","timestamp":"2019. május. 22. 18:21","title":"A héten másodszor drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97e239-d47b-4346-bd6f-1b94d3db3df2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az István-malom tulajdonosai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy \"a város legszebb, ikonikus épülete ismét eredeti állapotában pompázzon\" – közölte képviselőjük a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"Az István-malom tulajdonosai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy \"a város legszebb, ikonikus épülete ismét eredeti...","id":"20190522_bekescsaba_malom_tuz_leegett_epulet_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b97e239-d47b-4346-bd6f-1b94d3db3df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c7c04-ea37-42b0-8f0a-7da4d446a42b","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_bekescsaba_malom_tuz_leegett_epulet_felujitas","timestamp":"2019. május. 22. 16:48","title":"Megszólalt a kiégett békéscsabai malom ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eltérő véleménye miatt nyugdíjazzák, állítja a Debreceni Egyetem oktatója, Ádány Róza egészségügyi szakértő. A Putyinnak és Matolcsy Györgynek díszdoktori címet adó egyetemnek már volt gondja az övétől eltérő véleményekkel, világlátással.","shortLead":"Az eltérő véleménye miatt nyugdíjazzák, állítja a Debreceni Egyetem oktatója, Ádány Róza egészségügyi szakértő...","id":"20190523_Nyugdijazza_az_egyetemi_oktatojat_a_Debreceni_Egyetem_aki_bosszut_sejt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fbc1a5-1ff0-4874-8d2a-81b3a1546ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Nyugdijazza_az_egyetemi_oktatojat_a_Debreceni_Egyetem_aki_bosszut_sejt","timestamp":"2019. május. 23. 09:32","title":"Nyugdíjazza az oktatóját a Debreceni Egyetem, aki bosszút sejt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vengaboys 1999-es slágere, a Going to Ibiza ugrott a legtöbbször letöltött dalok listájának élére az osztrák iTuneson. ","shortLead":"A Vengaboys 1999-es slágere, a Going to Ibiza ugrott a legtöbbször letöltött dalok listájának élére az osztrák...","id":"20190522_vengaboys_ibiza_slager_heinz_christian_strache_ausztria_itunes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c797ac49-9a29-4b9e-9092-20f9f9a6b799","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_vengaboys_ibiza_slager_heinz_christian_strache_ausztria_itunes","timestamp":"2019. május. 22. 17:39","title":"Húszéves dal döntött rekordot Strache botránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Facebookon közölték a hírt. ","shortLead":"A Facebookon közölték a hírt. ","id":"20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a6df01-d7bd-4447-a956-33f64c7db484","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","timestamp":"2019. május. 22. 15:50","title":"Az Örkényhez csatlakozva a Katona József Színház sem ad be pályázatot az NKA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]