[{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bátorság-díjat vett át Soros György a napokban, és az érte járó pénzdíjat egy Magyarországról angolul beszámoló blognak adományozta.\r

\r

","shortLead":"Bátorság-díjat vett át Soros György a napokban, és az érte járó pénzdíjat egy Magyarországról angolul beszámoló blognak...","id":"20190421_Soros_Orban_szupergonosza_lettem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd0f2cf-09fd-4c58-8b9c-a103b3a99432","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Soros_Orban_szupergonosza_lettem","timestamp":"2019. április. 21. 20:16","title":"Soros: Orbán szupergonosza lettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személyautóval ütközött a szerencsétlenül járt motoros.\r

\r

","shortLead":"Személyautóval ütközött a szerencsétlenül járt motoros.\r

\r

","id":"20190421_Halalos_motorbaleset_tortent_Vertestarcsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f939fcf7-d354-4e20-b62a-05a3bf6613dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Halalos_motorbaleset_tortent_Vertestarcsan","timestamp":"2019. április. 21. 14:18","title":"Halálos motorbaleset történt Vértesacsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzenet egyszerű, ünnepi, a hozzá érkezett reagálások azonban nem nélkülözik az aktuálpolitikát.","shortLead":"Az üzenet egyszerű, ünnepi, a hozzá érkezett reagálások azonban nem nélkülözik az aktuálpolitikát.","id":"20190421_Es_harmadnapon_feltamadott_Orban_Viktor_latinul_uzent_husvetra_a_kozossegi_oldalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280b42cb-7339-44e1-ac77-8d663b8922f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Es_harmadnapon_feltamadott_Orban_Viktor_latinul_uzent_husvetra_a_kozossegi_oldalan","timestamp":"2019. április. 21. 10:06","title":"\"Et resurrexit tertia die\": Orbán Viktor latinul üzent húsvétra a közösségi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Halált okozó testi sértés miatt indul eljárás.","shortLead":"Halált okozó testi sértés miatt indul eljárás.","id":"20190420_Halalos_verekedes_Veszpremben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06395fda-e228-4652-af21-f20adb2f3fbd","keywords":null,"link":"/elet/20190420_Halalos_verekedes_Veszpremben","timestamp":"2019. április. 20. 10:35","title":"Halálos verekedés Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy Elek Ference lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és enigmatikusak – őket mutattuk be közelebbről az elmúlt hetekben. Listánk első helyezettje ifj. Vidnyánszky Attila, korosztálya legtehetségesebb színésze, aki már húszévesen elvitt egy milliárdos mozifilmet a hátán, az Aranyélet második évadának a lelke volt, és a legjobb dolog lehetett volna A Viszkisben.","shortLead":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy...","id":"20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c29f70-f9d0-4681-9595-b9800a6c2563","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","timestamp":"2019. április. 21. 20:00","title":"ifj. Vidnyánszky Attila: Boldognak lenni nem szégyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa arra szólította fel az embereket a szombat esti vigilián, hogy győzzék le a félelmet és a kétségbeesést, mert ezek véget vetnek a reménynek.","shortLead":"Ferenc pápa arra szólította fel az embereket a szombat esti vigilián, hogy győzzék le a félelmet és a kétségbeesést...","id":"20190421_A_felelem_legyozesere_hivott_fel_a_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c2f7b0-f7f2-4863-91f7-78f85bc63266","keywords":null,"link":"/elet/20190421_A_felelem_legyozesere_hivott_fel_a_papa","timestamp":"2019. április. 21. 08:17","title":"A félelem legyőzésére hívott fel a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a58370-606d-4cea-8cd2-d030f6b18510","c_author":"Egry Gábor","category":"kultura","description":"A Fidesz nemzetpolitikája eddig óvatos volt, gesztusokat is tett a szomszédos nemzeteknek, de az új Trianon-emlékmű a területi alapú irredentizmust készül hirdetni. Vélemény.","shortLead":"A Fidesz nemzetpolitikája eddig óvatos volt, gesztusokat is tett a szomszédos nemzeteknek, de az új Trianon-emlékmű...","id":"201916_vegre_egy_irredenta_emlekmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a58370-606d-4cea-8cd2-d030f6b18510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa805cb-1667-431f-9514-878ec86bff34","keywords":null,"link":"/kultura/201916_vegre_egy_irredenta_emlekmu","timestamp":"2019. április. 20. 09:00","title":"Egry Gábor: Végre egy irredenta emlékmű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f903f68c-99a0-4a8b-bc7d-ccd4934766f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Száztíz koszovói állampolgár tért haza Szíriából.","shortLead":"Száztíz koszovói állampolgár tért haza Szíriából.","id":"20190420_Dzsihadistak_hozzatartozoit_vittek_haza_Koszovoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f903f68c-99a0-4a8b-bc7d-ccd4934766f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead86188-7761-4697-8532-203644cb7093","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Dzsihadistak_hozzatartozoit_vittek_haza_Koszovoba","timestamp":"2019. április. 20. 15:10","title":"Dzsihadisták hozzátartozóit vitték haza Koszovóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]