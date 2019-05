Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"395b230c-ae1f-4c31-97d0-1d63b99c499e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmasat ugrott a szavazási kedv a 2014-es EP-választáshoz képest. ","shortLead":"Hatalmasat ugrott a szavazási kedv a 2014-es EP-választáshoz képest. ","id":"20190526_europai_parlamenti_ep_valasztas_2019_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=395b230c-ae1f-4c31-97d0-1d63b99c499e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72478e98-cdb0-4d75-b030-cf12d045a085","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_europai_parlamenti_ep_valasztas_2019_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 26. 08:40","title":"Országosan 37, Budapesten 44 százalékos a részvétel 17 órakor – a szavazás percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0990a223-3242-4ed7-9054-5273209d02bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Negyedmilliárdos nyereséget termelt a győri vállalkozás.","shortLead":"Negyedmilliárdos nyereséget termelt a győri vállalkozás.","id":"20190526_Jackpot_Egy_ev_alatt_megtizszerezte_nyereseget_a_gyori_kaszino","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0990a223-3242-4ed7-9054-5273209d02bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523c818b-e21c-4013-97ce-e3c438cacf57","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Jackpot_Egy_ev_alatt_megtizszerezte_nyereseget_a_gyori_kaszino","timestamp":"2019. május. 26. 19:16","title":"Jackpot: Egy év alatt megtízszerezte nyereségét a győri kaszinó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190525_Megvannak_a_lottoszamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7a0f48-22fb-4c36-ab65-e17fb36853af","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Megvannak_a_lottoszamok","timestamp":"2019. május. 25. 19:22","title":"Megvannak a lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Törökszentmiklóson nagyon feljött a Mi Hazánk Mozgalom, amely pont múlt héten tartott \"cigánybűnözés\" elleni megmozdulást a településen.","shortLead":"Törökszentmiklóson nagyon feljött a Mi Hazánk Mozgalom, amely pont múlt héten tartott \"cigánybűnözés\" elleni...","id":"20190527_Letoltak_a_Jobbikot_bejott_Toroczkaieknak_a_ciganyellenes_erofitogtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b5b89f-73b9-4446-82ed-c55463cfb821","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Letoltak_a_Jobbikot_bejott_Toroczkaieknak_a_ciganyellenes_erofitogtatas","timestamp":"2019. május. 27. 13:45","title":"Letolták a Jobbikot: bejött Toroczkaiéknak a cigányellenes erőfitogtatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","shortLead":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","id":"20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10dac73-99be-4287-bfee-f5517258e4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","timestamp":"2019. május. 26. 09:47","title":"Jóval többen szavaznak, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4c6030-128f-4913-abe0-2c584cd6d43b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"7,5-ös erősségű földrengés rázta meg vasárnap reggel Peru jórészt esőerdő borította északi részét - közölte a perui geofizikai intézet. A természeti csapásban legalább egy ember életét vesztette, 11 ember megsérült.","shortLead":"7,5-ös erősségű földrengés rázta meg vasárnap reggel Peru jórészt esőerdő borította északi részét - közölte a perui...","id":"20190526_Nagyereju_foldrenges_volt_Peruban__legalabb_egy_ember_meghalt_tobben_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c4c6030-128f-4913-abe0-2c584cd6d43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025789a-12bd-4231-a9d3-f25c40a1dc54","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_Nagyereju_foldrenges_volt_Peruban__legalabb_egy_ember_meghalt_tobben_megserultek","timestamp":"2019. május. 26. 18:36","title":"Nagy erejű földrengés volt Peruban - legalább egy ember meghalt, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ártott, hanem segített a DK-nak az, hogy őt felvállalta – mondta Czeglédy Csaba. Ősszel a saját választókerületében szeretne indulni a helyi képviselői posztért.","shortLead":"Nem ártott, hanem segített a DK-nak az, hogy őt felvállalta – mondta Czeglédy Csaba. Ősszel a saját választókerületében...","id":"20190527_Czegledy_Csaba_onkormanyzati_kepviselojelolt_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6814f9f9-45c6-466e-b547-96cb698c51f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Czegledy_Csaba_onkormanyzati_kepviselojelolt_lesz","timestamp":"2019. május. 27. 17:27","title":"Czeglédy Csaba önkormányzati képviselőjelölt lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek be.","shortLead":"Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek...","id":"20190527_Uj_eurobankjegyeket_vezetnek_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11eb5301-cd3c-4b32-97c1-ee0242720d06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Uj_eurobankjegyeket_vezetnek_be","timestamp":"2019. május. 27. 16:22","title":"Új euróbankjegyeket vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]