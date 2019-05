Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Washington helyteleníti, hogy a magyar kormány blokkolja a tárgyalásokat Ukrajnával a nyelvtörvény miatt. ","shortLead":"Washington helyteleníti, hogy a magyar kormány blokkolja a tárgyalásokat Ukrajnával a nyelvtörvény miatt. ","id":"20190529_Washignton_Budapest_ne_a_NATOt_hasznalja_eszkozkent_a_Kijevvel_fennallo_vitajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb3a17f-8f53-44be-8d35-f3283dcec3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Washignton_Budapest_ne_a_NATOt_hasznalja_eszkozkent_a_Kijevvel_fennallo_vitajaban","timestamp":"2019. május. 29. 08:26","title":"Washington: Budapest ne a NATO-t használja eszközként a Kijevvel fennálló vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d46c407-862a-4b71-883d-1caa12dcb900","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA már javában készül arra a pillanatra, amikor a Mars 2020 Mars-járóval a fedélzetén útnak indul a leszállóegység. Hogy minden simán menjen, most egy furcsa gyakorlatba kezdtek egy helikopterrel.","shortLead":"A NASA már javában készül arra a pillanatra, amikor a Mars 2020 Mars-járóval a fedélzetén útnak indul a leszállóegység...","id":"20190529_nasa_mars_2020_leszalloegyseg_lander_vision_system_lvs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d46c407-862a-4b71-883d-1caa12dcb900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d1ac5c-2a22-4466-aad9-7de6f8041497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_nasa_mars_2020_leszalloegyseg_lander_vision_system_lvs","timestamp":"2019. május. 29. 16:03","title":"Furcsa tesztbe kezdett a NASA egy helikopterrel, ezen múlhat a következő Mars-járó sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a27f44-ce17-4233-88f7-f106c81d981b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak hízik és hízik a Miniszterelnöki Kabinetiroda, miközben máshonnan sokakat elküldtek/átraktak másik intézménybe. ","shortLead":"Csak hízik és hízik a Miniszterelnöki Kabinetiroda, miközben máshonnan sokakat elküldtek/átraktak másik intézménybe. ","id":"20190529_Leepitesek_tortentek_a_miniszteriumoknal_Rogan_propagandaosztalya_viszont_csak_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92a27f44-ce17-4233-88f7-f106c81d981b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c4d89c-8782-46a8-a9b8-3bcdc990e468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Leepitesek_tortentek_a_miniszteriumoknal_Rogan_propagandaosztalya_viszont_csak_no","timestamp":"2019. május. 29. 12:46","title":"Leépítések történtek a minisztériumoknál, Rogán propagandaosztálya viszont csak nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ismét olasz vezetőedző irányítja a Honvédot, Giuseppe Sannino korábban olasz első osztályú csapatot is irányított.","shortLead":"Ismét olasz vezetőedző irányítja a Honvédot, Giuseppe Sannino korábban olasz első osztályú csapatot is irányított.","id":"20190528_A_Palermo_volt_edzoje_erkezik_a_Honvedhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5742660a-9673-4d7a-bf8d-8b5dc08de61d","keywords":null,"link":"/sport/20190528_A_Palermo_volt_edzoje_erkezik_a_Honvedhoz","timestamp":"2019. május. 28. 15:40","title":"A Palermo volt edzője érkezik a Honvédhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82f07c-74b1-46f8-9963-34e9b66bafcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány hozzájárulását szinte biztosan nem fogják megkapni a skótok a népszavazáshoz, de azért próbálkoznak.","shortLead":"A brit kormány hozzájárulását szinte biztosan nem fogják megkapni a skótok a népszavazáshoz, de azért próbálkoznak.","id":"20190529_Beadta_a_skot_kormany_az_uj_fuggetlensegi_nepszavazasrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a82f07c-74b1-46f8-9963-34e9b66bafcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215732ae-e564-4b6f-b5a6-e373079cef09","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Beadta_a_skot_kormany_az_uj_fuggetlensegi_nepszavazasrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2019. május. 29. 18:19","title":"Beadta a skót kormány az új függetlenségi népszavazásról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaeb915-e661-480a-ba3b-3f7fbcb5c00c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fancsal közelében mintha szétbombázták volna az útburkolatot, úgy néz ki most. ","shortLead":"Fancsal közelében mintha szétbombázták volna az útburkolatot, úgy néz ki most. ","id":"20190528_Annyi_eso_esett_hogy_Borsodban_beszakadt_az_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdaeb915-e661-480a-ba3b-3f7fbcb5c00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38127fca-7832-42e4-9793-eb4868ea9e56","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Annyi_eso_esett_hogy_Borsodban_beszakadt_az_ut","timestamp":"2019. május. 28. 20:09","title":"Annyi eső esett, hogy Borsodban beszakadt az út – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem a vezetők, hanem a lemondást pedzegető politikus kényszerült hosszú magyarázkodásra a sajtó előtt. A párt elnöksége és frakciója még értékeli a választási eredményt, de a kudarcot nem varrták a listavezető Gyöngyösi Márton nyakába: a párt jelenlegi frakcióvezetője Brüsszelben folytathatja pályafutását. ","shortLead":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem...","id":"20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222be324-212f-4c11-88f5-30617a7b1d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","timestamp":"2019. május. 29. 17:58","title":"Gyöngyösi a csúcson, a Jobbik a gödörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8eced-f050-4a71-b5d3-4cf94da409db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda bejelentette, hogy az első elektromos autóján alapfelszereltség lesz a videós oldalsó kameratükör-rendszer, vagyis alapból nem kap hagyományos külső visszapillantókat a kocsi.","shortLead":"A Honda bejelentette, hogy az első elektromos autóján alapfelszereltség lesz a videós oldalsó kameratükör-rendszer...","id":"20190529_A_cuki_villanyHondan_mar_nem_is_lesz_visszapillantotukor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8eced-f050-4a71-b5d3-4cf94da409db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a706d42-0d33-4986-a0dd-975f24e68d5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_A_cuki_villanyHondan_mar_nem_is_lesz_visszapillantotukor","timestamp":"2019. május. 29. 09:17","title":"A cuki villany-Hondán már nem is lesz visszapillantó tükör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]