Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab42b34d-e194-4ddf-a4ac-0deb08259302","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A lemondott brit konzervatív kormányfő utódja leígérheti a csillagokat az égről, de nem sok esélye van kivezetnie pártját a labirintusból, amelybe belavírozta magát. ","shortLead":"A lemondott brit konzervatív kormányfő utódja leígérheti a csillagokat az égről, de nem sok esélye van kivezetnie...","id":"201922__theresa_may_lemondott__sodrodo_toryk__brexitmania__a_labirintus_rabjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab42b34d-e194-4ddf-a4ac-0deb08259302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5325463-b7ef-45d0-a439-b091ba7d2db5","keywords":null,"link":"/vilag/201922__theresa_may_lemondott__sodrodo_toryk__brexitmania__a_labirintus_rabjai","timestamp":"2019. június. 01. 16:00","title":"Bárki is jön Theresa May után, a Brexit csapdájában fog vergődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d863a1-346c-4271-a305-2fbe63b60af7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"9 milliárd forintra nő az építőipari kis és közepes vállalkozások technológiai újítását támogató kormányzati keret, a cégek immáron szoftvervásárlásra is fordíthatják a pénzt, jelentette be az ITM.\r

\r

","shortLead":"9 milliárd forintra nő az építőipari kis és közepes vállalkozások technológiai újítását támogató kormányzati keret...","id":"20190602_Penzeso_hull_az_epitoipari_kkvkra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97d863a1-346c-4271-a305-2fbe63b60af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cb9fd5-c044-40c8-9193-ebf406f82c0a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190602_Penzeso_hull_az_epitoipari_kkvkra","timestamp":"2019. június. 02. 14:54","title":"Pénzeső hull az építőipari kkv-kra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf94897-cea0-4d3e-8520-cf53aa1e7b4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem növeli a mellrák kockázatát az éjszakai műszak – derítették ki egy nagyszabású, tíz éven át tartó kutatásban a londoni Rákkutató Intézet szakemberei, akik a British Journal of Cancer című folyóiratban mutatták be eredményeiket.","shortLead":"Nem növeli a mellrák kockázatát az éjszakai műszak – derítették ki egy nagyszabású, tíz éven át tartó kutatásban...","id":"20190601_ejszakai_muszak_mellrak_kockazata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf94897-cea0-4d3e-8520-cf53aa1e7b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c628b07-20ed-42cc-ba6e-3ff977acf379","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_ejszakai_muszak_mellrak_kockazata","timestamp":"2019. június. 01. 16:03","title":"Jó hírt közöltek az éjszakai műszakban is dolgozó nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577","c_author":"Tóth Richárd","category":"sport","description":"Előre megmondták, Orbán nem lesz ott Csíksomlyón. Helyette a helyszínről nézte meg a Liverpool BL-győzelmét.","shortLead":"Előre megmondták, Orbán nem lesz ott Csíksomlyón. Helyette a helyszínről nézte meg a Liverpool BL-győzelmét.","id":"20190602_Papalatogatas_helyett_BLdonto_volt_Orban_programja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a620caa5-c472-44c9-8a97-721ad751e6b5","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Papalatogatas_helyett_BLdonto_volt_Orban_programja","timestamp":"2019. június. 02. 08:54","title":"Pápalátogatás helyett BL-döntő volt Orbán programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dulakodás tört ki, mert a szervezők az utolsó pillanatban megváltoztatták Stan Wawrinka és Grigor Dimitrov mérkőzésének a helyszínét.","shortLead":"Dulakodás tört ki, mert a szervezők az utolsó pillanatban megváltoztatták Stan Wawrinka és Grigor Dimitrov...","id":"20190601_Egymast_tapostak_az_emberek_a_Roland_Garroson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66dd3013-e91c-448d-91cb-ba3dcb25685c","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Egymast_tapostak_az_emberek_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 01. 17:44","title":"Egymást taposták az emberek a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba3ed7f-b4ec-47f3-9aee-81fd0f842482","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Fenyegetésből és cenzúrából építették fel a hallgatás falát az 1989-es mészárlás emléke köré. Legitimációjának a kínai vezetés egy száz éve történt diákmegmozdulás azon részletét választotta, amely nem rímelt a 30 évvel ezelőtti eseményekre.","shortLead":"Fenyegetésből és cenzúrából építették fel a hallgatás falát az 1989-es mészárlás emléke köré. Legitimációjának a kínai...","id":"201922__tienanmen_ter__hallgato_kina__masik_megmozdulas__eredendo_bun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba3ed7f-b4ec-47f3-9aee-81fd0f842482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3b0fe-1468-4183-8420-1db7506f95a4","keywords":null,"link":"/vilag/201922__tienanmen_ter__hallgato_kina__masik_megmozdulas__eredendo_bun","timestamp":"2019. június. 02. 15:00","title":"Kína urai úgy félnek a Tienanmen téri vérengzés évfordulójától, mint a tűztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2daf020-8e10-4b4b-9b9c-cc54349e5070","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újonnan végzett kutatás eredménye arra világít rá, hogy a folyamatos energiaital-fogyasztás valóban nem tesznek jót a szívnek. ","shortLead":"Egy újonnan végzett kutatás eredménye arra világít rá, hogy a folyamatos energiaital-fogyasztás valóban nem tesznek jót...","id":"20190602_energiaital_hatasa_szivproblema_szivritmus_vernyomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2daf020-8e10-4b4b-9b9c-cc54349e5070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba91df4-66af-4765-a68e-db0886249b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_energiaital_hatasa_szivproblema_szivritmus_vernyomas","timestamp":"2019. június. 02. 11:03","title":"Ha szokott energiaitalt inni, jobb, ha tud erről az új kutatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331d7fe3-f74c-4e1d-8c5b-28dcde2641f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgárőrök tetten érték a párost, jelentették a rendőröknek, akik lecsaptak.","shortLead":"A polgárőrök tetten érték a párost, jelentették a rendőröknek, akik lecsaptak.","id":"20190602_Szemetteleprol_loptak_elfogtak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=331d7fe3-f74c-4e1d-8c5b-28dcde2641f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de8813-f8d2-4c66-bd05-a1e56bf72ad3","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Szemetteleprol_loptak_elfogtak_oket","timestamp":"2019. június. 02. 09:14","title":"Szeméttelepről loptak, elfogták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]