[{"available":true,"c_guid":"4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött az MSZP választmánya.","shortLead":"Döntött az MSZP választmánya.","id":"20190601_Ujhelyi_megy_az_EPbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d83d925-7ff7-410c-9401-6eaa81428289","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Ujhelyi_megy_az_EPbe","timestamp":"2019. június. 01. 11:43","title":"MSZP: Ujhelyi megy az EP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba3ed7f-b4ec-47f3-9aee-81fd0f842482","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Fenyegetésből és cenzúrából építették fel a hallgatás falát az 1989-es mészárlás emléke köré. Legitimációjának a kínai vezetés egy száz éve történt diákmegmozdulás azon részletét választotta, amely nem rímelt a 30 évvel ezelőtti eseményekre.","shortLead":"Fenyegetésből és cenzúrából építették fel a hallgatás falát az 1989-es mészárlás emléke köré. Legitimációjának a kínai...","id":"201922__tienanmen_ter__hallgato_kina__masik_megmozdulas__eredendo_bun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba3ed7f-b4ec-47f3-9aee-81fd0f842482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3b0fe-1468-4183-8420-1db7506f95a4","keywords":null,"link":"/vilag/201922__tienanmen_ter__hallgato_kina__masik_megmozdulas__eredendo_bun","timestamp":"2019. június. 02. 15:00","title":"Kína urai úgy félnek a Tienanmen téri vérengzés évfordulójától, mint a tűztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Madrid is egy Brexitről álmodik. ","shortLead":"Madrid is egy Brexitről álmodik. ","id":"20190601_BLdonto_nulladik_felido_brit_szurkolok_orizetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a85f1-f840-4ded-8ab7-31dbae704cdf","keywords":null,"link":"/sport/20190601_BLdonto_nulladik_felido_brit_szurkolok_orizetben","timestamp":"2019. június. 01. 14:04","title":"BL-döntő nulladik félidő: brit szurkolók őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz a területen, a footgolf pályát most adták át. Mindezt a szegedi Fidesz lehetséges polgármester-jelöltjének cége építi, a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől kapott területen. ","shortLead":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz...","id":"20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e35a9e-e1f2-40fe-940a-c952d9a39997","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","timestamp":"2019. június. 02. 10:05","title":"Jurtatábor és footgolf: igazán mindenkire figyel Lezsák Sándorék alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lenne szabad fogadni Trumpot a brit fővárosban, mondja Sadiq Khan, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető vezetők közé sorolja Orbán Viktort is.\r

