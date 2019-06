Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7020f80c-c6d9-46da-8379-0cecf733c6cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gianmarco Negri tudja, mit beszél: egy szélsőjobboldali jelöltet győzött le a választásokon.","shortLead":"Gianmarco Negri tudja, mit beszél: egy szélsőjobboldali jelöltet győzött le a választásokon.","id":"20190603_Olaszorszag_elso_transznemu_polgarmestere_kedvesseggel_venne_fel_a_harcot_a_szelsojobb_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7020f80c-c6d9-46da-8379-0cecf733c6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e2bf01-7907-47e7-b6a5-810998192574","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Olaszorszag_elso_transznemu_polgarmestere_kedvesseggel_venne_fel_a_harcot_a_szelsojobb_ellen","timestamp":"2019. június. 03. 11:18","title":"Olaszország első transznemű polgármestere kedvességgel venné fel a harcot a szélsőjobb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b18487b-d1e5-42b4-aa7f-16d2a85e4316","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke Zalaegerszegen járt, és szépeket mondott a magyar autósportról.","shortLead":"Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke Zalaegerszegen járt, és szépeket mondott a magyar autósportról.","id":"20190603_Schumaher_egykori_csapatfonoke_orommel_latna_FormulaE_vbt_es_ralikrosszvbt_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b18487b-d1e5-42b4-aa7f-16d2a85e4316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2df1413-53ce-4043-a275-eacced3cef35","keywords":null,"link":"/sport/20190603_Schumaher_egykori_csapatfonoke_orommel_latna_FormulaE_vbt_es_ralikrosszvbt_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 03. 12:38","title":"Schumacher volt csapatfőnöke örülne egy magyarországi ralikrosszvébének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba7dcdd-9f12-44fe-95bd-1eb55c5847fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megette a látogatók által bedobott ételt az amerikai vadaspark vidrája.","shortLead":"Megette a látogatók által bedobott ételt az amerikai vadaspark vidrája.","id":"20190603_Etelt_dobtak_be_neki_meghalt_Otto_a_vidra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ba7dcdd-9f12-44fe-95bd-1eb55c5847fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eebb053-245d-4ba7-ba23-6fe49526bf4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Etelt_dobtak_be_neki_meghalt_Otto_a_vidra","timestamp":"2019. június. 03. 17:39","title":"Ételt dobtak neki, meghalt Otto, a vidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia alapú szűrőprogrammal küzdenek az álhírterjesztés ellen.","shortLead":"Mesterséges intelligencia alapú szűrőprogrammal küzdenek az álhírterjesztés ellen.","id":"20190604_fake_newst_twitter_mesterseges_intelligencia_is_szuroprogram_startup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ad37c2-b64c-4062-823b-d6cfd8e6a402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_fake_newst_twitter_mesterseges_intelligencia_is_szuroprogram_startup","timestamp":"2019. június. 04. 12:30","title":"Fake news szűrő startupot vásárol a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd4da92-d795-48ee-a00f-b3b1ca60a640","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A baloldal elhanyagolta saját hagyományos választóit, és inkább olyan ügyekre koncentrált, mint a jogegyenlőség, a társadalmi nem, az etnikai csoportok helyzete; ezek fontosak ugyan, de ezzel átengedte a terepet a jobboldali populizmusnak – mondta a BrainBar keretében tartott előadásában a The Economist magyarországi tudósítója. Adam LeBor ezzel együtt úgy érzi, a populista hullám Európában már tetőzött. Korábban ő maga is híve volt annak, hogy Nagy-Britannia elszakadjon az Európai Uniótól, de a megállapodás nélküli Brexitet katasztrófának tartja.","shortLead":"A baloldal elhanyagolta saját hagyományos választóit, és inkább olyan ügyekre koncentrált, mint a jogegyenlőség...","id":"20190603_Adam_LeBor_Az_arulas_veszelyes_bun_a_politikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbd4da92-d795-48ee-a00f-b3b1ca60a640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bf6045-3734-4836-b04b-cd24799cfdea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Adam_LeBor_Az_arulas_veszelyes_bun_a_politikaban","timestamp":"2019. június. 03. 17:30","title":"Adam LeBor: Az árulás veszélyes bűn a politikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27d070-b752-45dd-81ab-0f2f230356f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatornázási művek ígéri, őszre elkészül a megnövelt esővíztározó, amely képes kezelni a nagyobb esők után lezúduló vizet is. Az építkezés során azonban két hónapig egyáltalán nem tudja fogadni az esővizet a most bővített tároló. A nyárra pedig várhatók heves esőzések.","shortLead":"A csatornázási művek ígéri, őszre elkészül a megnövelt esővíztározó, amely képes kezelni a nagyobb esők után lezúduló...","id":"20190604_Oktoberre_lesz_a_nagy_esozesekre_is_felkeszult_tarozoja_Budapestnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f27d070-b752-45dd-81ab-0f2f230356f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ffc70f-8793-4478-8af1-295f2d644726","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Oktoberre_lesz_a_nagy_esozesekre_is_felkeszult_tarozoja_Budapestnek","timestamp":"2019. június. 04. 12:06","title":"Októberig kell arra várni, hogy ne ömöljön a Dunába a szennyvíz, ha nagy eső éri el Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750d2d0b-f6b5-42f8-8493-8321502f922c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai Dude Perfect társulat hiánypótló videót tett közzé.","shortLead":"Az amerikai Dude Perfect társulat hiánypótló videót tett közzé.","id":"20190604_vecepumpa_trukk_dude_perfect","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=750d2d0b-f6b5-42f8-8493-8321502f922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81409bac-b1e5-4287-bfc2-a495f3741f18","keywords":null,"link":"/elet/20190604_vecepumpa_trukk_dude_perfect","timestamp":"2019. június. 04. 10:19","title":"Látott már vécépumpatrükköket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165ef102-09b4-4811-bb38-aa1dd7e182af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel egy órát töltöttek a víz alatt.","shortLead":"Közel egy órát töltöttek a víz alatt.","id":"20190603_hableany_dunai_hajobaleset_buvarok_duna_margit_hid_merules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165ef102-09b4-4811-bb38-aa1dd7e182af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c17f50-1698-494c-b67c-0be7eaf8fb02","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_hableany_dunai_hajobaleset_buvarok_duna_margit_hid_merules","timestamp":"2019. június. 03. 18:16","title":"Dél-koreai búvárok merültek le a Hableányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]