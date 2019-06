Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága. Az önbizalom tehát mindent áthat, mindennek az alapja, vagy ha éppen nem, akkor mindennek a végpontja, az elérendő cél, ahonnan már csak egy lépés a bármi. Amit csak akarunk. Sőt. Lehet, hogy önbizalom nélkül nem is lehetünk boldogok – olvashatjuk.","shortLead":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága...","id":"20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207bb54c-d266-48d9-91db-7fa43a884595","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","timestamp":"2019. június. 04. 09:30","title":"Az önbizalom természetrajza - létezik-e egyáltalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"929abaee-fcb9-4202-b35a-eb34979eccc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DS 3 Crossback megérkezett hozzánk is, és várhatóan ez lesz a francia DS márka kulcsmodellje.","shortLead":"A DS 3 Crossback megérkezett hozzánk is, és várhatóan ez lesz a francia DS márka kulcsmodellje.","id":"20190603_DS3_Crossback","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929abaee-fcb9-4202-b35a-eb34979eccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6302344c-a59a-4403-8615-f58185d75123","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_DS3_Crossback","timestamp":"2019. június. 03. 16:25","title":"7,1 millióról indul nálunk a kisebbik francia prémiumautó, a DS3 Crossback","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7ce5f1-00ce-4867-846e-f25f61f16f98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A repülőket is figyelmeztethetik, annyira magas a szeméthegy az indiai főváros mellett.","shortLead":"A repülőket is figyelmeztethetik, annyira magas a szeméthegy az indiai főváros mellett.","id":"20190604_Hamarosan_magasabb_lesz_Ujdelhi_szemethegye_mint_a_Tadzs_Mahal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a7ce5f1-00ce-4867-846e-f25f61f16f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6383122d-c3f0-4754-a294-5958059d586a","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Hamarosan_magasabb_lesz_Ujdelhi_szemethegye_mint_a_Tadzs_Mahal","timestamp":"2019. június. 04. 17:33","title":"Hamarosan magasabb lesz Újdelhi szeméthegye, mint a Tádzs Mahal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f4662b-3d6b-4e20-823e-4e7ceaeb7353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízlépcső megállította az áradó folyó által összeszedett szemetet, ezt később majd lehalásszák róla. ","shortLead":"A vízlépcső megállította az áradó folyó által összeszedett szemetet, ezt később majd lehalásszák róla. ","id":"20190604_Szinte_egybefuggo_szemet_boritja_a_Tiszat_Kiskorenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9f4662b-3d6b-4e20-823e-4e7ceaeb7353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3275cec2-ff06-4784-bc60-1d1153494d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Szinte_egybefuggo_szemet_boritja_a_Tiszat_Kiskorenel","timestamp":"2019. június. 04. 20:14","title":"Szinte egybefüggő szemét borítja a Tiszát Kiskörénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","shortLead":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","id":"20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89465988-2bf3-409c-a05a-97631a65ea2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","timestamp":"2019. június. 05. 10:42","title":"Meghívták a köztévébe a Besh o droM zenekart, de a klipet már nem vetítették le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08","c_author":"Serdült Viktória - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Sem az EPP vezetése, sem a Bölcsek Tanácsa nem siet dönteni a Fidesz sorsáról. A munka azonban nem állt meg, a néppárti vizsgálóbizottság tagjai éppen a múlt héten küldtek levelet a fideszes tárgyalópartnereiknek, amelyben a jogállamiság kérdését firtatták – tudta meg a hvg.hu. ","shortLead":"Sem az EPP vezetése, sem a Bölcsek Tanácsa nem siet dönteni a Fidesz sorsáról. A munka azonban nem állt meg, a néppárti...","id":"20190605_europai_parlament_epp_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b320cd59-2184-4230-aff0-39c7e525766a","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_europai_parlament_epp_fidesz","timestamp":"2019. június. 05. 11:15","title":"Orbán Viktor két szék közül a pad alá eshet a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Gulyás Gergely Fidesz-alelnök, Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a német Die Weltnek.","shortLead":"Erről Gulyás Gergely Fidesz-alelnök, Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a német Die Weltnek.","id":"20190604_A_Fidesz_mar_maradna_a_Neppartban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3795211d-74fa-4ce2-bea9-767ed3402d33","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_A_Fidesz_mar_maradna_a_Neppartban","timestamp":"2019. június. 04. 12:43","title":"A Fidesz már maradna a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345f973e-3475-42ba-a2be-6341840ede86","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint ebből a szempontból nincs különbség a fehér és a vörös húsok között. ","shortLead":"Egy új tanulmány szerint ebből a szempontból nincs különbség a fehér és a vörös húsok között. ","id":"20190604_A_feher_hus_ugyanolyan_rossz_a_koleszterinszintnek_mint_a_voros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=345f973e-3475-42ba-a2be-6341840ede86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68f3465-2b1b-4e69-a326-a007298eb8de","keywords":null,"link":"/elet/20190604_A_feher_hus_ugyanolyan_rossz_a_koleszterinszintnek_mint_a_voros","timestamp":"2019. június. 04. 20:46","title":"A fehér hús ugyanolyan rossz a koleszterinszintnek, mint a vörös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]