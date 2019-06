Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6c20dbc-62ed-4cf4-af20-b96a8ec63f80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autógumikról leváló mikroműanyagok károsak lehetnek a gyerekek tüdejének fejlődésére – állapította meg a londoni King's Collage legújabb kutatása.","shortLead":"Az autógumikról leváló mikroműanyagok károsak lehetnek a gyerekek tüdejének fejlődésére – állapította meg a londoni...","id":"20190610_A_gumiabroncs_is_karositja_a_gyerekek_tudejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6c20dbc-62ed-4cf4-af20-b96a8ec63f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4eeef88-f61c-4e1f-8202-191ff0a5e52a","keywords":null,"link":"/elet/20190610_A_gumiabroncs_is_karositja_a_gyerekek_tudejet","timestamp":"2019. június. 10. 13:33","title":"A gumiabroncs is károsítja a gyerekek tüdejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi, egy darázsfészket próbált meg kifüstölni, amitől végül elszabadult a tűzvész.","shortLead":"Egy férfi, egy darázsfészket próbált meg kifüstölni, amitől végül elszabadult a tűzvész.","id":"20190609_daraszfeszek_kalifornia_tuzvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99d954c-ea28-4630-a1fa-9b4f9954586a","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_daraszfeszek_kalifornia_tuzvesz","timestamp":"2019. június. 09. 16:37","title":"Egy darázsfészek miatt égett le tavaly fél Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig.","shortLead":"2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig.","id":"20190610_Ennyit_a_baratsagrol_Meghalt_a_fa_amit_Trump_es_Macron_ultetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ba079-4787-46a8-bc93-d9da4b21f112","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Ennyit_a_baratsagrol_Meghalt_a_fa_amit_Trump_es_Macron_ultetett","timestamp":"2019. június. 10. 11:33","title":"Ennyit a barátságról? Meghalt a fa, amit Trump és Macron ültetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c120b4d4-eb37-4075-8804-ff7b642eb0cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a hazai internetezők többsége korlátlan csomaggal rendelkezik, mégis fontos lehet, mennyi adatforgalmat emészt fel a Google novemberben induló streaming játékszolgáltatása.","shortLead":"Bár a hazai internetezők többsége korlátlan csomaggal rendelkezik, mégis fontos lehet, mennyi adatforgalmat emészt fel...","id":"20190608_google_stadia_adatforgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c120b4d4-eb37-4075-8804-ff7b642eb0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ff76ca-6000-4a47-b062-44fdd114b097","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_google_stadia_adatforgalom","timestamp":"2019. június. 09. 15:03","title":"Óránként 15,75 GB adatot \"eszik\" a Google játékos szolgáltatása, a Stadia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fedélzeten egy felrobbant gázpalack maradványaira bukkantak.","shortLead":"A fedélzeten egy felrobbant gázpalack maradványaira bukkantak.","id":"20190611_Kigyulladt_egy_hajo_Sarudon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abcc584-1006-447c-94d9-00da6961581b","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Kigyulladt_egy_hajo_Sarudon","timestamp":"2019. június. 11. 05:28","title":"Kigyulladt egy hajó Sarudon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt telitalálatos, de 5 találatosból is 37-et számolt össze a Szerencsjáték Zrt. ","shortLead":"Volt telitalálatos, de 5 találatosból is 37-et számolt össze a Szerencsjáték Zrt. ","id":"20190609_Egy_szerencses_877_milliot_nyert_a_hatos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84731fc2-41d9-4a1c-937c-f502585badac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Egy_szerencses_877_milliot_nyert_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. június. 09. 18:03","title":"Egy szerencsés 877 milliót nyert a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki az előírást megszegi, közigazgatási vagy büntetőeljárást kockáztat.","shortLead":"Aki az előírást megszegi, közigazgatási vagy büntetőeljárást kockáztat.","id":"20190609_legterzar_hableany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34930de8-7a82-49dd-83c8-577ebeee65cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_legterzar_hableany","timestamp":"2019. június. 09. 18:33","title":"Tilos jelenleg a Duna mentén, Pesttől-Paksig drónozni is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d77e33-ff2f-4c52-9364-bbac1f9bb20a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit túlzás volt a három autó egy szállítmányban.","shortLead":"Kicsit túlzás volt a három autó egy szállítmányban.","id":"20190609_Ujabb_takarekos_trelerest_fogtak_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d77e33-ff2f-4c52-9364-bbac1f9bb20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673815fe-bedb-4c3d-b30d-fd55c9cf235c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_Ujabb_takarekos_trelerest_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 09. 16:07","title":"Újabb takarékos trélerest fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]