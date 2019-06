Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magyar Péter követte a poszton Bugár Csabát, aki 2010 óta igazgatta a központot.","shortLead":"Magyar Péter követte a poszton Bugár Csabát, aki 2010 óta igazgatta a központot.","id":"20190611_Uj_vezerigazgato_all_a_Diakhitel_Kozpont_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad0cf87-4a93-4cbc-a57e-b182db2d2088","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Uj_vezerigazgato_all_a_Diakhitel_Kozpont_elen","timestamp":"2019. június. 11. 20:38","title":"Új vezérigazgató áll a Diákhitel Központ élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d453fd2f-0980-45d0-9a34-d1008c048372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan böngészőt adott ki az Opera, amelyben a szokásos beállítások mellett az is megadható, a program mennyi memóriát használhat fel a működéskor. Bár a gamereket célozzák vele, mindenkinek jól jöhet.","shortLead":"Olyan böngészőt adott ki az Opera, amelyben a szokásos beállítások mellett az is megadható, a program mennyi memóriát...","id":"20190611_opera_gx_bongeszo_jatekosoknak_gamereknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d453fd2f-0980-45d0-9a34-d1008c048372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fae89ef-4135-4a6c-9b1c-5418be9ad8fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_opera_gx_bongeszo_jatekosoknak_gamereknek","timestamp":"2019. június. 11. 19:33","title":"Az Opera megcsinálta a böngészőt, amire rákattanhatnak a játékosok – már le is töltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyors növekedés előtt álló európai tech cégek harmadának az Egyesült Királyságban van a székhelye.","shortLead":"A gyors növekedés előtt álló európai tech cégek harmadának az Egyesült Királyságban van a székhelye.","id":"20190610_Brexit_ez_nagyon_hianyozni_fog_az_EUnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d458394-4992-48c0-b099-9e3c56747071","keywords":null,"link":"/kkv/20190610_Brexit_ez_nagyon_hianyozni_fog_az_EUnak","timestamp":"2019. június. 10. 17:01","title":"Brexit: ez nagyon hiányozni fog az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most még Visegrádon van.","shortLead":"Most még Visegrádon van.","id":"20190611_Megis_Budapestre_jon_a_Viking_Sigyn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96345862-1fed-4a48-9efe-c387edf6c350","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Megis_Budapestre_jon_a_Viking_Sigyn","timestamp":"2019. június. 11. 16:37","title":"Mégis Budapestre jön a Viking Sigyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elképesztő összegek jönnek.","shortLead":"Elképesztő összegek jönnek.","id":"20190611_Itt_a_lista_ennyi_penzt_vitt_haza_Messi_Ronaldo_es_Neymar_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2577b152-f2d0-475a-b34b-be978ada9e98","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Itt_a_lista_ennyi_penzt_vitt_haza_Messi_Ronaldo_es_Neymar_tavaly","timestamp":"2019. június. 11. 18:51","title":"Itt a lista: ennyi pénzt vitt haza Messi, Ronaldo és Neymar tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebdebd5-58ee-4f89-89a4-63df1f3ccb68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is bemutatkozott a harmadik generációs Flying Spur, mely a kékvérű brit márka első négykerék-kormányzású modellje. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott a harmadik generációs Flying Spur, mely a kékvérű brit márka első négykerék-kormányzású...","id":"20190611_itt_az_uj_bentley_flying_spur_635_loerovel_tamad_az_53_meteres_kekveru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebdebd5-58ee-4f89-89a4-63df1f3ccb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e701fb-fc25-4e8e-adbe-481c865bfbd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_itt_az_uj_bentley_flying_spur_635_loerovel_tamad_az_53_meteres_kekveru","timestamp":"2019. június. 11. 15:11","title":"Itt az új Bentley Flying Spur: 635 lóerővel támad az 5,3 méteres óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf09b70-463d-4804-8fae-8b56e98aac79","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Nemcsak a nagyvállalatok, hanem a kis- és közepes vállalkozások számára is óriási előnyt jelent a modern vállalatirányítási szoftverek alkalmazása. A rendszerek használatával az ügymenet is egyszerűsödik, így pedig rengeteg pénzt és időt lehet megspórolni, emellett az üzleti eredmény radikális növekedéséhez is hozzájárulnak. ","shortLead":"Nemcsak a nagyvállalatok, hanem a kis- és közepes vállalkozások számára is óriási előnyt jelent a modern...","id":"20190611_SAP_HANA_Eurojet_vallalatuzemeltetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf09b70-463d-4804-8fae-8b56e98aac79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c77f05-ef93-4d48-a2ad-852aaac0d25f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190611_SAP_HANA_Eurojet_vallalatuzemeltetes","timestamp":"2019. június. 11. 15:30","title":"Cége van? Pénzt és idő spórolhat ezzel a megoldással!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Simonka Györgyöt a Dél-békési Többcélú Kistérségi Fejlesztési Társaság tüntette ki.","shortLead":"Simonka Györgyöt a Dél-békési Többcélú Kistérségi Fejlesztési Társaság tüntette ki.","id":"20190611_Kituntetest_kapott_a_koltsegvetesi_csalassal_gyanusitott_fideszes_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2346006-d8ec-417a-934d-d3fde4725e7d","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Kituntetest_kapott_a_koltsegvetesi_csalassal_gyanusitott_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. június. 11. 12:04","title":"Kitüntetést kapott a költségvetési csalással gyanúsított fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]