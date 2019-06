Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átalakításokra lesz szükség, hogy jövőre úgy tudják használni az emeletes vonatokat, ahogy tervezik.","shortLead":"Átalakításokra lesz szükség, hogy jövőre úgy tudják használni az emeletes vonatokat, ahogy tervezik.","id":"20190617_MAV_Nem_fer_be_mindenhova_az_emeletes_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c4305d-d4f3-4216-a502-fbc542a3326c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_MAV_Nem_fer_be_mindenhova_az_emeletes_vonat","timestamp":"2019. június. 17. 06:06","title":"MÁV: Nem fér be mindenhova az emeletes vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőt őrizetbe vették.","shortLead":"A nőt őrizetbe vették.","id":"20190616_Gyereke_utlevelevel_akart_egy_kisfiut_atvinni_Ferihegyen_egy_iraki_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a09815c-72d3-4b90-b00f-2a798f565574","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Gyereke_utlevelevel_akart_egy_kisfiut_atvinni_Ferihegyen_egy_iraki_no","timestamp":"2019. június. 16. 16:57","title":"Gyereke útlevelével akart egy kisfiút átvinni Ferihegyen egy iraki nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is megtalálható az ázsiai tigrisszúnyog, amelyik a házi és vadállatokat, továbbá az embert is szívesen csípi. ","shortLead":"Már Magyarországon is megtalálható az ázsiai tigrisszúnyog, amelyik a házi és vadállatokat, továbbá az embert is...","id":"20190617_magyarorszag_azsiai_tigrisszunyog_fertozo_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7be82-a0a2-41e5-b190-4871f0279cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_magyarorszag_azsiai_tigrisszunyog_fertozo_betegseg","timestamp":"2019. június. 17. 17:33","title":"Magyarországon is megjelent a szúnyogfajta, amelyik legalább 22 féle vírust terjeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c37eb7-6b83-4572-b91e-7c7b034daeb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","timestamp":"2019. június. 16. 15:32","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópályát Budapest határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem kell sokat várni a lehűlésig. ","shortLead":"Már nem kell sokat várni a lehűlésig. ","id":"20190616_Vasarnap_idojarasjelentes_hoseg_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebebdee-db01-4aa8-8845-e5f9508e6f44","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Vasarnap_idojarasjelentes_hoseg_eso","timestamp":"2019. június. 16. 11:18","title":"Vasárnap izzadni és ázni is fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brutális hőség van a szerelvényeken. ","shortLead":"Brutális hőség van a szerelvényeken. ","id":"20190616_Karacsony_Gergely_felujitott_harmas_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f6d990-d348-42be-9589-b43d0bb8e619","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Karacsony_Gergely_felujitott_harmas_metro","timestamp":"2019. június. 16. 09:08","title":"Karácsony Gergely 34,8 fokot mért a felújított hármas metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8aac03-4d0c-48bb-92bf-3a3ef36cebd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges formáció emelkedett a levegőbe, megünnepelvén az Airbus repülőgépgyártó 50. születésnapját.\r

\r

","shortLead":"Különleges formáció emelkedett a levegőbe, megünnepelvén az Airbus repülőgépgyártó 50. születésnapját.\r

\r

","id":"20190617_airbus50_kotelekrepules_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a8aac03-4d0c-48bb-92bf-3a3ef36cebd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47860e6-d32c-45a1-9226-625601512a72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_airbus50_kotelekrepules_video","timestamp":"2019. június. 17. 11:03","title":"Videón, amit még a pilóták is ritkán látnak: 6 Airbus repült kötelékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így jön a lehűlés.","shortLead":"Így jön a lehűlés.","id":"20190616_Brutalis_vihar_csapott_le_Komlora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d398a9b-9012-4a89-9feb-71fa5822a753","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Brutalis_vihar_csapott_le_Komlora","timestamp":"2019. június. 16. 17:16","title":"Brutális vihar csapott le Komlóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]