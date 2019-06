Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"362926c6-6a29-4549-bf3d-5271e7202877","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Továbbra is – és egyre inkább – technológiai vállalatok viszik a pálmát a világ legértékesebb márkáit soroló toplistán.","shortLead":"Továbbra is – és egyre inkább – technológiai vállalatok viszik a pálmát a világ legértékesebb márkáit soroló toplistán.","id":"20190617_brandz_top_100_2019_ranglista_legertekesebb_markak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=362926c6-6a29-4549-bf3d-5271e7202877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f1144a-37fc-4020-adcc-4e48b7ce665a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_brandz_top_100_2019_ranglista_legertekesebb_markak","timestamp":"2019. június. 17. 14:03","title":"Ez a 100 vállalat uralja most a világot: íme a világ legértékesebb márkái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyugtatja a rajongókat. ","shortLead":"Nyugtatja a rajongókat. ","id":"20190618_Megadeth_frontember_torokrak_Dave_Mustaine","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69504619-a6c9-47d5-bf65-8bc363f03940","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Megadeth_frontember_torokrak_Dave_Mustaine","timestamp":"2019. június. 18. 10:40","title":"A Megadeth frontembere bejelentette, hogy torokrákja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c37eb7-6b83-4572-b91e-7c7b034daeb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","timestamp":"2019. június. 16. 15:32","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópályát Budapest határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak nem adtak fizetést, de amikor máshoz szegődött, majdnem agyonverték. ","shortLead":"A férfinak nem adtak fizetést, de amikor máshoz szegődött, majdnem agyonverték. ","id":"20190618_Betortek_a_koponyajat_mert_mas_gazdahoz_szegodott_dolgozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc68ec1-113b-4c8b-b898-f43c7a5756e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Betortek_a_koponyajat_mert_mas_gazdahoz_szegodott_dolgozni","timestamp":"2019. június. 18. 10:11","title":"Betörték a koponyáját, mert más gazdához szegődött dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8263b98-dfe2-4c45-a756-79c058e02435","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reméljük, az elnökválasztáson azért nem tervez indulni.","shortLead":"Reméljük, az elnökválasztáson azért nem tervez indulni.","id":"20190617_OJ_Simpson_twitterezni_kezdett_hogy_tisztaba_tegyen_nehany_dolgot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8263b98-dfe2-4c45-a756-79c058e02435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f7ebd1-7dbd-4321-92f6-eebcf2e5d99e","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_OJ_Simpson_twitterezni_kezdett_hogy_tisztaba_tegyen_nehany_dolgot","timestamp":"2019. június. 17. 12:15","title":"O.J. Simpson twitterezni kezdett, hogy tisztába tegyen néhány dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed7e5ad-24a3-42f7-9008-a755290cb632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190616_oroszorszag_vpn_mta_tavcso_p30_pro_holdfoto_huawei_zarokepernyo_booking_reklam_xiaomi_black_shark_2_hold_krater","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ed7e5ad-24a3-42f7-9008-a755290cb632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da60c3f-4b72-4494-bfe7-befcb1525dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_oroszorszag_vpn_mta_tavcso_p30_pro_holdfoto_huawei_zarokepernyo_booking_reklam_xiaomi_black_shark_2_hold_krater","timestamp":"2019. június. 16. 12:03","title":"Ez történt: Putyin adott egy pofont a szabad internetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közvetlen vízparti projekteknél már egymillió forint körüli a négyzetméterár. ","shortLead":"A közvetlen vízparti projekteknél már egymillió forint körüli a négyzetméterár. ","id":"20190618_Elszalltak_a_balatoni_ingatlanarak_Fured_a_legdragabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e684f21d-1c04-4d31-8079-64ae310878fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Elszalltak_a_balatoni_ingatlanarak_Fured_a_legdragabb","timestamp":"2019. június. 18. 09:41","title":"Elszálltak a balatoni ingatlanárak, Füred a legdrágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Imponáló letöltési szám jelent meg az egyik androidos alkalmazásnál. Persze ha ránézünk a nevére és tudjuk, ki a fejlesztője, már nem is csodálkozunk: a Gmailről van szó.","shortLead":"Imponáló letöltési szám jelent meg az egyik androidos alkalmazásnál. Persze ha ránézünk a nevére és tudjuk, ki...","id":"20190617_androidos_gmail_otmilliard_letoltes_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a62f49-b292-4988-ba8a-2003a7d98cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_androidos_gmail_otmilliard_letoltes_play_aruhaz","timestamp":"2019. június. 17. 10:03","title":"Önnél is megvan? Átlépte az 5 milliárd letöltést a legnépszerűbb e-mail-alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]