„Sokáig kerestem a helyem” – vallja be a KFG-ként emlegetett, politikussá lett, 53 éves vállalkozó. Nagyapja, a bánáti születésű Kerpel-Fronius Ödön klinikaigazgató, nemzetközi hírű gyermekorvos volt, édesapja a farmakológia professzora, a Gyógyszerészeti Intézet vezetője is volt az első Orbán-kormány alatt, és sokáig tagja a Professzorok Batthyány Körének. Édesanyja révén a budapesti Verebély sebészfamília leszármazottja, talán csak arra nem büszke, hogy dédapja, Verebély Tibor a húszas években az orvosi antiszemitizmus vezéralakja is volt. A három testvér közül csak a húga választotta az orvosi pályát, öccse a berlini Holokauszt Emlékközpont tudományos munkatársa. Gábor az érettségi után egy évig raktáros volt az Iparművészi Múzeumban, a pécsi egyetemen magyar szakra iratkozott be, majd francia–történelmen kötött ki, ám csak 15 évvel később szerzett diplomát. „Szerettem volna Pécsett maradni, az egyetem alatt megnősültem, de még ötödévben el is váltunk, amit könnyebb volt feldolgozni Budapesten.” Az Argosz Biztosítónak tolmácsolt – majd „ott ragadtam” –, húsz éve a barátaival megalapította szoftverfejlesztő cégét, amit máig vezet. Válással végződött két házasságából négy gyermeke született, velük bensőséges a viszonya, de már a saját felnőtt életüket élik. A Momentumhoz a NOlimpia kampány után csatlakozott, hamar szűkebb pátriájának, a XIII. kerületi szervezetnek az elnöke lett. A párt, az uniós választásokon elért meglepően jó szereplése után, némi castingot követően, őt állította be főpolgármester-jelöltként. Jelenlegi párjával 15 éve él együtt. Szabadidejében olvas, különösen Závada Pál, Tompa Andrea, Nádas Péter könyveit szereti, lelkesen blogol. Bár néha autóba ül, ha teheti, a BKV-t és a biciklit választja.