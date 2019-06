Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régi harcostársait tolta a pálya szélére az elmúlt hónapokban a bűncselekményekkel meggyanúsított Simonka György. Egyikük ki is tálalt. Simonkát ennek ellenére megyei elnöknek választhatják a mai tisztújításon, őt ajánlja melegen a Fidesz régióigazgatója is. Közben az is a tudomásunkra jutott, hogy talán mégsem Kerényi fog ajánlatot tenni az elnöki posztra. ","shortLead":"Régi harcostársait tolta a pálya szélére az elmúlt hónapokban a bűncselekményekkel meggyanúsított Simonka György...","id":"20190620_Kitort_a_balhe_a_bekesi_Fideszben_Simonka_Gyorgy_miatt_de_a_Fidesznek_ez_csak_bolhakohoges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb31495-0127-45cc-934a-70492b05fdc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Kitort_a_balhe_a_bekesi_Fideszben_Simonka_Gyorgy_miatt_de_a_Fidesznek_ez_csak_bolhakohoges","timestamp":"2019. június. 20. 15:30","title":"Kitört a balhé a békési Fideszben Simonka György miatt, de a pártnak ez csak bolhaköhögés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c93a9f-c09a-4847-92a6-05c1e86e6c73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Felton rábólintott a rajongói fikcióra.","shortLead":"Tom Felton rábólintott a rajongói fikcióra.","id":"20190620_A_szinesz_megerositette_Draco_Malfoy_meleg_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c93a9f-c09a-4847-92a6-05c1e86e6c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e57c9b-ffe1-48d8-9dba-bbbd00075996","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_A_szinesz_megerositette_Draco_Malfoy_meleg_volt","timestamp":"2019. június. 20. 12:10","title":"A színész megerősítette: Draco Malfoy meleg volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7d810f-8e4f-40b1-9899-34857aee2e70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Liam Gallagher azt üzente: mert miért ne?","shortLead":"Liam Gallagher azt üzente: mert miért ne?","id":"20190619_Az_Oasis_enekese_is_bejelentkezett_a_brit_miniszterelnoki_posztra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b7d810f-8e4f-40b1-9899-34857aee2e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2786a954-05ad-4ab2-a5e3-b28711a87a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Az_Oasis_enekese_is_bejelentkezett_a_brit_miniszterelnoki_posztra","timestamp":"2019. június. 19. 10:43","title":"Az Oasis énekese is bejelentkezett a brit miniszterelnöki posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f32511-9c2d-4138-ba40-b67d81c30753","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"70 évvel korábban kezdett el olvadni az évezredeken át fagyott talaj, a kanadai permafrost, mint ahogy azt a kutatók korábban megjósolták. ","shortLead":"70 évvel korábban kezdett el olvadni az évezredeken át fagyott talaj, a kanadai permafrost, mint ahogy azt a kutatók...","id":"20190619_Kanadaban_is_nagy_a_baj_gyorsabban_olvad_a_sarkvideki_fagyott_talaj_mint_gondoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f32511-9c2d-4138-ba40-b67d81c30753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad39dab-fff2-43d3-94fe-69a06d9e0416","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Kanadaban_is_nagy_a_baj_gyorsabban_olvad_a_sarkvideki_fagyott_talaj_mint_gondoltak","timestamp":"2019. június. 19. 11:16","title":"Kanadában is nagy a baj: gyorsabban olvad a sarkvidéki fagyott talaj, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ca6611-9e40-4ef2-bec6-97c5dbec2e18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava úgy tudja, a Lánchíd Palotát nézték ki a Nemzetközi Beruházási Banknak. ","shortLead":"A Népszava úgy tudja, a Lánchíd Palotát nézték ki a Nemzetközi Beruházási Banknak. ","id":"20190621_Nem_akarmilyen_epuletet_berelne_a_kormany_az_orosz_vezetesu_banknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22ca6611-9e40-4ef2-bec6-97c5dbec2e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27770c4c-550f-4e54-844a-cb9b44213552","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Nem_akarmilyen_epuletet_berelne_a_kormany_az_orosz_vezetesu_banknak","timestamp":"2019. június. 21. 06:38","title":"Nem akármilyen épületet bérelne a kormány az orosz vezetésű banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdeb1b4-cd1b-4417-bcb0-4d270920321f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy garzonlakásban. ","shortLead":"Egy garzonlakásban. ","id":"20190620_Eldurvult_hazibuli_rendorseg_lo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cdeb1b4-cd1b-4417-bcb0-4d270920321f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c26a58c-1455-4b17-8543-2e232ddb273c","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Eldurvult_hazibuli_rendorseg_lo","timestamp":"2019. június. 20. 19:25","title":"Eldurvult házibulihoz hívták ki a rendőrséget, akik találtak egy lovat a negyediken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos csillagrendszereket levehetjük a listáról, ott senki nincs.","shortLead":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos...","id":"20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331607c1-782e-40d6-9b80-ddabfbd3c70c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","timestamp":"2019. június. 20. 12:33","title":"Átnéztek 1327 csillagrendszert a kutatók, de sehol nem akadtak értelmes lények nyomaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elutasította az Alkotmánybíróság az önálló közigazgatási bíróságok felállításáról rendelkező törvényt támadó indítványt, mert megítélése szerint a törvény összhangban van az alaptörvénnyel.","shortLead":"Elutasította az Alkotmánybíróság az önálló közigazgatási bíróságok felállításáról rendelkező törvényt támadó...","id":"20190620_alkotmanybirosag_kozigazgatasi_birosagok_orszaggyulesi_kepviselok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e197492e-f071-43b5-a3fd-b62d6d09b5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_alkotmanybirosag_kozigazgatasi_birosagok_orszaggyulesi_kepviselok","timestamp":"2019. június. 20. 10:17","title":"Ab: Alkotmányos a közigazgatási bíróságokról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]