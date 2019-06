Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0e6a7ed-e490-4474-a5db-012ef9ec2f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaország egész területén intenzív rekordmelegre kell számítani a jövő héten: hétfőtől kezdve egy héten át a hőmérő higanyszála az ország legnagyobb részén napközben 35 és 40 fok közé emelkedik.","shortLead":"Franciaország egész területén intenzív rekordmelegre kell számítani a jövő héten: hétfőtől kezdve egy héten át a hőmérő...","id":"20190623_Franciaorszag_rekordmelegre_keszul_Parizsban_is_precedens_nelkuli_lesz_a_kanikula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0e6a7ed-e490-4474-a5db-012ef9ec2f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f63a34-fce7-40aa-a907-d223b38d98fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Franciaorszag_rekordmelegre_keszul_Parizsban_is_precedens_nelkuli_lesz_a_kanikula","timestamp":"2019. június. 23. 15:26","title":"Franciaország rekordmelegre készül, Párizsban is precedens nélküli lesz a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ec76f8-4bcb-4103-9e01-3588ffb06dc1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagyon sok gyereket szakítanak el a szegény családoktól jogellenesen, Nógrád megyében a legrosszabb a helyzet. Egy roma jogvédő szervezet beperelte az akkor még Balog Zoltán vezetése alatt álló Emmit, és félig nyert is. ","shortLead":"Nagyon sok gyereket szakítanak el a szegény családoktól jogellenesen, Nógrád megyében a legrosszabb a helyzet. Egy roma...","id":"20190622_Az_Emminek_mar_papirja_is_van_a_torvenysertesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ec76f8-4bcb-4103-9e01-3588ffb06dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0ac87e-b549-4e5b-b399-a8ff0d0e0da1","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Az_Emminek_mar_papirja_is_van_a_torvenysertesrol","timestamp":"2019. június. 22. 07:00","title":"Az Emminek már papírja is van a gyermekvédelem törvénysértéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0829eb-13c3-4794-a9cf-c0f0684e93da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA intézete szerint \"szexuális együttlétekre berendezett helyiség nem létezik és soha nem is létezett.\"","shortLead":"Az MTA intézete szerint \"szexuális együttlétekre berendezett helyiség nem létezik és soha nem is létezett.\"","id":"20190622_Reagalt_az_MTA_a_kejbarlangra_tenyleg_volt_sziv_alaku_agy_de_nem_szexualis_egyuttletre_hasznaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa0829eb-13c3-4794-a9cf-c0f0684e93da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5e3398-7b52-4229-a4e7-71cfc93f4988","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Reagalt_az_MTA_a_kejbarlangra_tenyleg_volt_sziv_alaku_agy_de_nem_szexualis_egyuttletre_hasznaltak","timestamp":"2019. június. 22. 14:16","title":"Reagált az MTA a \"kéjbarlangra\": tényleg volt szív alakú ágy, de nem szexuális együttlétre használták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP nem csinált belőle nagy ügyet, egy Twitter-üzenetben közölték a megbeszélés tényét. ","shortLead":"Az EPP nem csinált belőle nagy ügyet, egy Twitter-üzenetben közölték a megbeszélés tényét. ","id":"20190622_Orban_talalkozott_a_nepparti_bolcsekkel_Brusszelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4a8c5d-0a43-4916-b508-d52b55d1202e","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Orban_talalkozott_a_nepparti_bolcsekkel_Brusszelben","timestamp":"2019. június. 22. 11:05","title":"Orbán találkozott a néppárti bölcsekkel Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06826ff-2a86-4e4b-a364-f3664a3ea51f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5-6 év múlva készül el, a tervezés 1,67 milliárdba kerül.\r

\r

","shortLead":"5-6 év múlva készül el, a tervezés 1,67 milliárdba kerül.\r

\r

","id":"20190621_2030_milliardba_kerul_Szolnok_uj_hidja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06826ff-2a86-4e4b-a364-f3664a3ea51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7505b8-a04b-4a5d-927f-2c343f144ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_2030_milliardba_kerul_Szolnok_uj_hidja","timestamp":"2019. június. 21. 21:49","title":"20-30 milliárdba kerül Szolnok új hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce278b3-57a2-49e6-8d93-bd75a5e5afb0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre jelentős a kiaknázatlan kapacitás a szántóföldi növények és más biomassza energetikai hasznosítása terén, de hamarosan hazánk a térséggel együtt akár a bioüzemanyag-ipar világviszonylatban is vezető országává válhat.\r

\r

","shortLead":"Egyelőre jelentős a kiaknázatlan kapacitás a szántóföldi növények és más biomassza energetikai hasznosítása terén, de...","id":"20190622_Biouzemanyagnagyhatalom_lehet_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce278b3-57a2-49e6-8d93-bd75a5e5afb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f0e0fa-7673-458f-be10-34cb07493b70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Biouzemanyagnagyhatalom_lehet_Magyarorszag","timestamp":"2019. június. 22. 09:13","title":"Bioüzemanyag-nagyhatalom lehet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyra nőtt gyereknek nevezte Donald Trump amerikai elnököt Sadiq Khan, London polgármestere. ","shortLead":"Nagyra nőtt gyereknek nevezte Donald Trump amerikai elnököt Sadiq Khan, London polgármestere. ","id":"20190622_Folytatodik_Trump_cicaharca_a_londoni_polgarmesterrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58b38ca-73fc-4580-be7a-55a53088a61d","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Folytatodik_Trump_cicaharca_a_londoni_polgarmesterrel","timestamp":"2019. június. 22. 18:26","title":"Folytatódik Trump cicaharca a londoni polgármesterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intenzív esőzés következtében több megyében is településeket öntött el a víz, volt, ahol a havi átlag fele esett.","shortLead":"Az intenzív esőzés következtében több megyében is településeket öntött el a víz, volt, ahol a havi átlag fele esett.","id":"20190623_Villamarvizek_ontottek_el_telepuleseket_tobb_megyeben_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecae026f-644f-4801-a320-08332ecdf245","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Villamarvizek_ontottek_el_telepuleseket_tobb_megyeben_is","timestamp":"2019. június. 23. 19:06","title":"Villámárvizek öntöttek el településeket több megyében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]