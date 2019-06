Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","shortLead":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","id":"20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93ab08b-4485-4ea1-b665-0de6fb2e2726","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","timestamp":"2019. június. 22. 06:41","title":"A nap fotói: régi lila traktor a levendulásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone új megoldásával a mobiltechnológia révén is szigorú ellenőrzés alatt lehet tartani a repülő szerkezeteket, és meg lehet akadályozni a drónok berepülését különféle ideiglenesen őrzött területre, például bűnügyi helyszínekre, rendezvényhelyszínekre, vagy jelentős események közelébe.","shortLead":"A Vodafone új megoldásával a mobiltechnológia révén is szigorú ellenőrzés alatt lehet tartani a repülő szerkezeteket...","id":"20190621_vodafone_dronok_kitiltasa_legter_korlatozas_nofly_zone_nfz_legterzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d026a-5a2f-43b8-8df4-508f430b275e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_vodafone_dronok_kitiltasa_legter_korlatozas_nofly_zone_nfz_legterzar","timestamp":"2019. június. 21. 13:03","title":"Különleges, ingyenes \"drónkerítést\" mutatott be a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df6ac3d-586d-4143-bbac-faf7f96127a9","c_author":"Népszava","category":"gazdasag","description":"A keszthelyi képviselő-testület a közelmúltban Nagy Bálint fideszes alpolgármester javaslatára megszüntette a város utolsó szabadstrandját. A strand helyén fizetős, „kutyás élményparkot” és „piknikkertet” hozna létre egy budapesti vállalkozás. Mészáros Lőrinc és Tiborcz István érdekeltségei közben sorra építik, tervezik a város partjain a luxuslétesítményeket, de a kispénzűeknek nem lesz hol fürdeniük – írja a Népszava.","shortLead":"A keszthelyi képviselő-testület a közelmúltban Nagy Bálint fideszes alpolgármester javaslatára megszüntette a város...","id":"20190622_Az_utolso_keszthelyi_szabadstrandot_is_bezarjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df6ac3d-586d-4143-bbac-faf7f96127a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29776b8-4d00-450a-8324-4bf4bff0322c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Az_utolso_keszthelyi_szabadstrandot_is_bezarjak","timestamp":"2019. június. 22. 11:55","title":"Az utolsó keszthelyi szabadstrandot is bezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump amerikai elnök kitalálmánynak nevezte azt a vádat, amely szerint az 1990-es évek közepén egy áruház próbafülkéjében megerőszakolta E. Jean Carroll amerikai írónőt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kitalálmánynak nevezte azt a vádat, amely szerint az 1990-es évek közepén egy áruház...","id":"20190622_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Trumpot_az_elnok_cafol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9735b994-2ce4-4568-b383-70e54e6af550","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Trumpot_az_elnok_cafol","timestamp":"2019. június. 22. 10:27","title":"Nemi erőszakkal vádolják Trumpot, az elnök cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce278b3-57a2-49e6-8d93-bd75a5e5afb0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre jelentős a kiaknázatlan kapacitás a szántóföldi növények és más biomassza energetikai hasznosítása terén, de hamarosan hazánk a térséggel együtt akár a bioüzemanyag-ipar világviszonylatban is vezető országává válhat.\r

\r

","shortLead":"Egyelőre jelentős a kiaknázatlan kapacitás a szántóföldi növények és más biomassza energetikai hasznosítása terén, de...","id":"20190622_Biouzemanyagnagyhatalom_lehet_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce278b3-57a2-49e6-8d93-bd75a5e5afb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f0e0fa-7673-458f-be10-34cb07493b70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Biouzemanyagnagyhatalom_lehet_Magyarorszag","timestamp":"2019. június. 22. 09:13","title":"Bioüzemanyag-nagyhatalom lehet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a1cdd9-09cc-4926-9292-c4934918f008","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen rosszul lettek a Fishing on Orfűn, mert a Turista forrásból ittak, amelynek vize nem ivóvíz - vette észre az Index.","shortLead":"Többen rosszul lettek a Fishing on Orfűn, mert a Turista forrásból ittak, amelynek vize nem ivóvíz - vette észre...","id":"20190622_Majdnem_szaz_fesztivalozo_rosszul_lett_a_Fishing_on_Orfun_mert_rossz_kutbol_ittak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84a1cdd9-09cc-4926-9292-c4934918f008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c2216c-edeb-4f19-86cd-328fabbf3c30","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Majdnem_szaz_fesztivalozo_rosszul_lett_a_Fishing_on_Orfun_mert_rossz_kutbol_ittak","timestamp":"2019. június. 22. 09:55","title":"Majdnem száz fesztiválozó rosszul lett egy kút vizétől a Fishing on Orfűn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b44afa-ab76-4600-87ec-ca7eb0b98a48","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A hét közepén az egyik ellenzéki párt elnökségi tagja, egykori tévés személyiség azzal igyekezett kedvezőtlen színben föltüntetni egy rivális főpolgármester-jelöltet, hogy fölelevenítette annak korábbi pszichoterápiáját. A tévésből lett politikus követői ezután egymást túllicitálva vontak le messzemenő következtetéseket a jelölt szakmai-közéleti alkalmatlanságára vonatkozóan. ","shortLead":"A hét közepén az egyik ellenzéki párt elnökségi tagja, egykori tévés személyiség azzal igyekezett kedvezőtlen színben...","id":"20190622_hercsel_adel_lelke_van_alkalmatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b44afa-ab76-4600-87ec-ca7eb0b98a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e0a596-940e-4fe6-a968-28bd067607d2","keywords":null,"link":"/elet/20190622_hercsel_adel_lelke_van_alkalmatlan","timestamp":"2019. június. 22. 15:25","title":"Hercsel Adél: Lelke van. Alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202a1a3d-b3b5-4e94-b50e-06563a4ec7be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyakig volt a pácban.","shortLead":"Nyakig volt a pácban.","id":"20190621_Csak_altatassal_sikerult_kimenteni_ezt_a_szegeny_mokust_szorult_helyzetebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=202a1a3d-b3b5-4e94-b50e-06563a4ec7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dd25f2-d8c3-4881-a987-7aeb12b043f2","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Csak_altatassal_sikerult_kimenteni_ezt_a_szegeny_mokust_szorult_helyzetebol","timestamp":"2019. június. 21. 16:09","title":"Csak altatással sikerült kimenteni ezt a szegény mókust szorult helyzetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]