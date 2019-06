Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent az élővilágra nézve, most azonban egy egészen újkeletű problémára hívták fel a figyelmet portugál kutatók.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent...","id":"20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f66f18b-401f-4b1f-abf5-dc21e1ffa887","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","timestamp":"2019. június. 26. 17:03","title":"Annyi a szemét az óceánokban, hogy \"műanyagréteg\" jelent meg a part menti sziklákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanfejlesztők a kedvezményes lakásáfa hosszabb távú fenntartását javasolják, máskülönben szerintük drágább, elmaradottabb lakások épülnek majd, szűkebb lesz a kínálat, és végső soron a GDP is alacsonyabb lesz.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztők a kedvezményes lakásáfa hosszabb távú fenntartását javasolják, máskülönben szerintük drágább...","id":"20190625_Tordofessel_erhet_fel_a_lakasafa_emelese_az_ingatlanfejlesztok_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21533b7b-9ab5-4a49-8caf-a8b6fa616958","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Tordofessel_erhet_fel_a_lakasafa_emelese_az_ingatlanfejlesztok_szerint","timestamp":"2019. június. 25. 06:45","title":"Tőrdöféssel érhet fel a lakásáfa emelése az ingatlanfejlesztők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d12f757-2caa-424c-9d34-4358b13d225e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Dalí, Miró vagy Picasso nevével el lehet adni bármilyen kiállítást, így a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) legújabb tárlatára is várhatóan tömegek lesznek kíváncsiak. 