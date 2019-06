Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b5eb71a-8ae3-423d-81ad-8024137ad522","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A selejtező első fordulójában esett ki a legjobb magyar női játékos a 2013-ban itt döntőt játszó német Lisickivel szemben.","shortLead":"A selejtező első fordulójában esett ki a legjobb magyar női játékos a 2013-ban itt döntőt játszó német Lisickivel...","id":"20190625_Babosnak_mar_veget_is_ert_a_wimbledoni_torna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b5eb71a-8ae3-423d-81ad-8024137ad522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db57e84-c5a2-4602-aaef-9992fe970690","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Babosnak_mar_veget_is_ert_a_wimbledoni_torna","timestamp":"2019. június. 25. 16:48","title":"Babosnak már véget is ért a wimbledoni torna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet a fabódéban. ","shortLead":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet...","id":"20190625_A_gyerekek_okoztak_a_tuzet_a_MOM_Sportkozpont_tetejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddf7cae-ce2a-41e0-9a23-f73ac6de804b","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_A_gyerekek_okoztak_a_tuzet_a_MOM_Sportkozpont_tetejen","timestamp":"2019. június. 25. 10:49","title":"A gyerekek okozták a tüzet a MOM Sportközpont tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","shortLead":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","id":"20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e78dfd-fdb6-4c79-b53c-047496050631","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","timestamp":"2019. június. 24. 14:22","title":"Bécsben felejtett 30 embert a Wizz Air, nem jutottak el Tenerifére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két pályázat maradt versenyben az olimpiarendezésért, végül az olaszok győztek.","shortLead":"Két pályázat maradt versenyben az olimpiarendezésért, végül az olaszok győztek.","id":"20190624_Milano_Cortina_dAmpezzo_olimpia_2026","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeab00d-8bc5-415e-8b9c-97b68ed75c82","keywords":null,"link":"/sport/20190624_Milano_Cortina_dAmpezzo_olimpia_2026","timestamp":"2019. június. 24. 18:18","title":"Milánóban és Cortina d'Ampezzóban lesz a 2026-os téli olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","shortLead":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","id":"20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0928e78-73ab-4c5d-a78b-23955b9a403e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","timestamp":"2019. június. 25. 17:15","title":"Bernie Sanders mesterve: eltörölné a diákhitel-adósságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tartotta be valaki a higiénés szabályokat a szolnoki strandon.","shortLead":"Nem tartotta be valaki a higiénés szabályokat a szolnoki strandon.","id":"20190624_Leeresztettek_a_szolnoki_strand_nagymedencejenek_vizet_egy_furdozo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c0ee7d-c553-44b1-9141-cc9d5cfc19ac","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Leeresztettek_a_szolnoki_strand_nagymedencejenek_vizet_egy_furdozo_miatt","timestamp":"2019. június. 24. 20:23","title":"Leeresztették a szolnoki strand nagymedencéjének vizét egy fürdőző miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási törvénykönyvét, amelynek szövege még nem ismert. Az elnök is tiltakozik.","shortLead":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási...","id":"20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1503418d-3255-4af8-8c80-4a7f7ada17e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","timestamp":"2019. június. 25. 19:31","title":"Közigazgatási törvénykönyv: Trükkel kerülte meg a törvényhozást a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter reggeli beszámolója alapján továbbra is kitartanak a vétó mellett.","shortLead":"A miniszter reggeli beszámolója alapján továbbra is kitartanak a vétó mellett.","id":"20190625_Gulyas_a_klimavedelemrol_Nincs_ok_a_sietsegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808e218c-54ca-43cf-b1d7-deffef68b04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Gulyas_a_klimavedelemrol_Nincs_ok_a_sietsegre","timestamp":"2019. június. 25. 17:49","title":"Gulyás a klímavédelemről: Nincs ok a sietségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]