Különleges jelentőségű Einstein-kéziratot kapott a stockholmi Nobel Múzeum: az 1922. december 21-én nyilvánosságra hozott írás a múzeum szerint Albert Einstein első munkája, amelyet a Nobel-díj átvétele után megfogalmazott. Ebben a fizikus az akkor még vitatottnak tartott általános relativitáselméletét védte meg.



Ez az első Einstein-kézirat, amit akkor írt, mikor még nem mindenki hitt neki 2019. június. 24. 14:33 Závecz: Karácsony Gergely a legnépszerűbb jelölt 2019. június. 23. 12:27 A politikus Kálmán Olgát is előzi, igaz, nem sokkal. A nap videója: Így néz ki a víz alatt az elsüllyesztett Boeing 747-es 2019. június. 24. 09:33 Bahreinben nemrég még csak tervezgették, hogy víz alatti kalandparkot létesítenek búvároknak, mostanra viszont már a legfőbb látványosság, a Boeing 747-es is látható a helyszínen. már...","id":"20190624_boeing_747_divebahrain_latvanyossag_elsullyesztett_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a657e38-3941-4311-83ff-2630aee4b1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8f6e4-0e6a-4709-8062-b0658209705e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_boeing_747_divebahrain_latvanyossag_elsullyesztett_repulogep","timestamp":"2019. június. 24. 09:33","title":"A nap videója: Így néz ki a víz alatt az elsüllyesztett Boeing 747-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A május 29-i tragédia óta most először hajózott a Hableányt elsüllyesztő Viking Sigyn szállodahajó a Duna budapesti Visszatért Budapestre a Viking Sigyn 2019. június. 24. 08:27 A május 29-i tragédia óta most először hajózott a Hableányt elsüllyesztő Viking Sigyn szállodahajó a Duna budapesti szakaszára. Jöhet a negyedik Mátrix 2019. június. 25. 09:29 Legalábbis egyre több híroldalon jelenik meg az az értesülés, hogy a Wachowski nővérek rebootolnák a filmet. infúziót kötnek rá. A 12 éves Ella Casano betegsége miatt gyakori látogatója a kórházaknak, és természetesen ő sem szereti, ha infúziót kötnek rá. A kislány azonban kitalálta, hogyan tehetné kevésbé félelmetessé helyzetét, miközben ötletével kortársain is segít. Már 40 ezren szavaztak az előválasztáson 2019. június. 24. 13:04 Érvényes lehet az előválasztás.