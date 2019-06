Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt mondja, szerinte az igazság és a nyilvánosság védelmet ad.","shortLead":"A színész azt mondja, szerinte az igazság és a nyilvánosság védelmet ad.","id":"20190627_Nagy_Ervin_Sokan_hittek_a_kommunizmusban_es_hisznek_most_a_Fideszben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b78506-b48d-4a52-86de-45971107006b","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Nagy_Ervin_Sokan_hittek_a_kommunizmusban_es_hisznek_most_a_Fideszben","timestamp":"2019. június. 27. 09:26","title":"Nagy Ervin: Sokan hittek a kommunizmusban, és hisznek most a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meglévő eszközöket terjeszthetik ki, hogy a 90 napon túli hitelkésedelemben lévőket megmentsék a kilakoltatástól. ","shortLead":"A meglévő eszközöket terjeszthetik ki, hogy a 90 napon túli hitelkésedelemben lévőket megmentsék a kilakoltatástól. ","id":"20190628_Uj_tervekben_remenykedhetnek_a_kilakoltatas_elott_allo_csaladok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fbc2c9-279b-4a7a-bf7c-9fa00b29b31d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Uj_tervekben_remenykedhetnek_a_kilakoltatas_elott_allo_csaladok","timestamp":"2019. június. 28. 10:53","title":"Új tervek miatt reménykedhetnek a kilakoltatás előtt álló családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958cb917-8f9c-4c04-a7d5-2c1ea019265e","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Egyre kevesebb a fizetési késedelem, javul a fizetési morál a magyarországi cégek között. A javuló tendenciák ellenére mégis érdemes körültekintőnek lenni.\r

","shortLead":"Egyre kevesebb a fizetési késedelem, javul a fizetési morál a magyarországi cégek között. A javuló tendenciák ellenére...","id":"bchbisnode_20190627_fizetesi_moral_cegek_partnerpayment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958cb917-8f9c-4c04-a7d5-2c1ea019265e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1543bac0-504a-45e9-b667-78a478c26d43","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190627_fizetesi_moral_cegek_partnerpayment","timestamp":"2019. június. 27. 07:30","title":"Most kiderül, mennyire szeretnek fizetni a magyar cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei előbb saját magának jelentette be 5G-képes modellek érkezését, de nem kell félteni az almárkát sem: maga a Honor elnöke ígérte meg, hogy még idén ők is előállnak egy olyan telefonnal, amellyel kihasználhatók az új generációs mobilhálózat előnyei.","shortLead":"A Huawei előbb saját magának jelentette be 5G-képes modellek érkezését, de nem kell félteni az almárkát sem: maga...","id":"20190626_honor_5g_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b828298-9fd2-42b2-a35e-528bee65df8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_honor_5g_okostelefon","timestamp":"2019. június. 26. 18:33","title":"Az egy dolog, hogy 5G-s Honor telefon jön, de nagy kérdés, hogy mi lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány eredményei szerint egyáltalán nem mindegy, milyen formában kerülnek a szervezetünkbe a fontos vitaminok.","shortLead":"Egy új tanulmány eredményei szerint egyáltalán nem mindegy, milyen formában kerülnek a szervezetünkbe a fontos...","id":"20190628_vitaminok_bevitele_taplalekkiegeszitok_helyett_elelmiszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8a6774-6c1b-429f-ac05-3e7a717079bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_vitaminok_bevitele_taplalekkiegeszitok_helyett_elelmiszerek","timestamp":"2019. június. 28. 13:03","title":"Bízhat a vitaminokban, de néhányat máshogy kéne szednie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3eaae7-b64b-4009-bc2b-f895f034a17c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hol máshol is történhetne ilyesmi? ","shortLead":"Hol máshol is történhetne ilyesmi? ","id":"20190628_Poroltoval_fujtak_le_egy_traffipaxozo_rendort_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d3eaae7-b64b-4009-bc2b-f895f034a17c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb5a738-e9b3-4d81-b7c7-62887bdeab26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Poroltoval_fujtak_le_egy_traffipaxozo_rendort_Oroszorszagban","timestamp":"2019. június. 28. 13:09","title":"Poroltóval fújtak le egy traffipaxozó rendőrt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4a1964-1d9a-4489-8f0d-3426fb16536f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Iszonyú volt a hőség Sopronban.","shortLead":"Iszonyú volt a hőség Sopronban.","id":"20190626_VOLT_Szivarvany_alatt_buliztak_a_fesztivalozok_a_Nagyszinpad_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e4a1964-1d9a-4489-8f0d-3426fb16536f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f327969a-7122-494f-ad46-1b7bb1398366","keywords":null,"link":"/elet/20190626_VOLT_Szivarvany_alatt_buliztak_a_fesztivalozok_a_Nagyszinpad_elott","timestamp":"2019. június. 26. 20:05","title":"VOLT: Szivárvány alatt buliztak a fesztiválozók a Nagyszínpadnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte 700 ezer ember hal meg évente antibiotikum-rezisztens fertőzések következtében, közülük több mint 30 ezer Európában. Ha nem történik változás, pesszimista becslések szerint ez a szám 2050-re 10 millióra emelkedhet, a világ vezető halálokai közé emelve az antibiotikum-rezisztenciát.","shortLead":"Világszerte 700 ezer ember hal meg évente antibiotikum-rezisztens fertőzések következtében, közülük több mint 30 ezer...","id":"20190626_antibiotikum_rezisztencia_panrezisztens_bakterium_multirezisztens_bakterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd065d23-aec6-48b3-a1d6-ffe6e6bfe69f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_antibiotikum_rezisztencia_panrezisztens_bakterium_multirezisztens_bakterium","timestamp":"2019. június. 26. 16:03","title":"A legkisebb fertőzésbe is belehalhatunk, ha nem szorul vissza az antibiotikum-használat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]