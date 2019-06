Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59f64aa8-742e-4e0a-acd9-d30b5c994b15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába a modern technika, néha a pontosnak tűnő navigációs szoftverek is képesek komoly fejfájást okozni az embernek. Ezúttal a Google Térkép volt a humoránál.","shortLead":"Hiába a modern technika, néha a pontosnak tűnő navigációs szoftverek is képesek komoly fejfájást okozni az embernek...","id":"20190627_google_maps_kerulout_dugo_navigacio_elakadt_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59f64aa8-742e-4e0a-acd9-d30b5c994b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13195a02-0e66-408a-9971-7326d1b994ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_google_maps_kerulout_dugo_navigacio_elakadt_auto","timestamp":"2019. június. 27. 08:33","title":"Közel 100 autós akadt el a sárban a semmi közepén, mert a Google Maps \"tudott\" egy rövidebb utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Minden leendő munkavállalóját több szintű háttérellenőrzésnek veti alá a Moszkvából Budapestre költöző Nemzetközi Beruházási Bank, elnökhelyettese szerint nem szivároghatnak be titkosszolgálati emberek a soraik közé.","shortLead":"Minden leendő munkavállalóját több szintű háttérellenőrzésnek veti alá a Moszkvából Budapestre költöző Nemzetközi...","id":"20190627_Eros_kemelharitasrol_szamolt_be_a_kemkedessel_gyanusitott_moszkvai_bank_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc84d8a-12ca-447b-a694-2039f2c61efe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Eros_kemelharitasrol_szamolt_be_a_kemkedessel_gyanusitott_moszkvai_bank_vezetoje","timestamp":"2019. június. 27. 06:15","title":"Erős kémelhárításról számolt be a kémkedéssel gyanúsított moszkvai bank vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lötyögni ment Amerikába a Premier League-legenda.","shortLead":"Nem lötyögni ment Amerikába a Premier League-legenda.","id":"20190627_Felpalyas_golt_lott_Wayne_Rooney__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c5094f-7b25-4f5b-b0b4-12f776d5d9c0","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Felpalyas_golt_lott_Wayne_Rooney__video","timestamp":"2019. június. 27. 12:22","title":"Félpályás gólt lőtt Wayne Rooney – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Másfél milliárd forintos kárt okoztak a viharok június közepén, de volt már rosszabb nyarunk is.","shortLead":"Másfél milliárd forintos kárt okoztak a viharok június közepén, de volt már rosszabb nyarunk is.","id":"20190627_Mabisz_viharkar_biztositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00b183d-7830-4c0d-9627-d2660db54724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Mabisz_viharkar_biztositas","timestamp":"2019. június. 27. 17:27","title":"Tetemes károkat okoztak a júniusi viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358d2e83-c675-4b78-b65c-8077cc8611eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A térséget az 1980-as évek közepén, a moszuli duzzasztógát megépülte után árasztotta el a víz.\r

","shortLead":"A térséget az 1980-as évek közepén, a moszuli duzzasztógát megépülte után árasztotta el a víz.\r

","id":"20190627_Osi_palota_bukkant_elo_egy_kiszaradt_medencebol_Irakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=358d2e83-c675-4b78-b65c-8077cc8611eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40578229-dbaa-4818-a0fd-e388200c6faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_Osi_palota_bukkant_elo_egy_kiszaradt_medencebol_Irakban","timestamp":"2019. június. 27. 20:35","title":"Ősi palota bukkant elő egy kiszáradt medencéből Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b6dc73-e8ac-4bd3-a266-0d7e6f2ac0a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az városban csak kétrészes bikiniben vagy a klasszikus egyrészes úszódresszben mehetnek a nők a közmedencékbe.","shortLead":"Az városban csak kétrészes bikiniben vagy a klasszikus egyrészes úszódresszben mehetnek a nők a közmedencékbe.","id":"20190628_A_legnagyobb_hosegben_zartak_be_ket_francia_kozuszodat_mert_muszim_nok_burkiniben_mentek_uszni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b6dc73-e8ac-4bd3-a266-0d7e6f2ac0a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8f6e4d-c665-4f3a-a3d8-cc9514dc43d6","keywords":null,"link":"/elet/20190628_A_legnagyobb_hosegben_zartak_be_ket_francia_kozuszodat_mert_muszim_nok_burkiniben_mentek_uszni","timestamp":"2019. június. 28. 09:53","title":"A legnagyobb hőségben zártak be két francia közuszodát, mert muszlim nők burkiniben mentek úszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előválasztást értékelve azt mondta az elemző, hogy az ellenzéknek végre leesett, miről szól a nyolc éve elfogadott választási rendszer. Felfogták az együttműködési kényszert, és képesek is voltak eszerint cselekedni.","shortLead":"Az előválasztást értékelve azt mondta az elemző, hogy az ellenzéknek végre leesett, miről szól a nyolc éve elfogadott...","id":"20190627_Torok_Gabor_Minden_ellenzeki_boldog_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebb8851-cd51-41a5-b177-042371c17dba","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Torok_Gabor_Minden_ellenzeki_boldog_lehet","timestamp":"2019. június. 27. 08:46","title":"Török Gábor: Minden ellenzéki boldog lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellökte, többször bedobta a kiságyba, majd megrázta. ","shortLead":"Ellökte, többször bedobta a kiságyba, majd megrázta. ","id":"20190627_Fegyelmezni_akarta_halalosan_bantalmazta_keteves_gyereket_egy_apa_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0b9640-88d1-4b1a-9aa0-01ecda8ef5d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Fegyelmezni_akarta_halalosan_bantalmazta_keteves_gyereket_egy_apa_Budapesten","timestamp":"2019. június. 27. 12:06","title":"Fegyelmezni akarta, halálosan bántalmazta kétéves gyerekét egy apa - vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]