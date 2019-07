Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abcdbe75-7b6c-415f-b268-ba0fdc903cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban mutatta be az Apple hírekkel kapcsolatos új előfizetési szolgáltatását, kellemes bevételt ígérve a kiadóknak. Ám mintha valami nem stimmelne, legalábbis közel nem úgy jön a pénz, mint ahogyan azt tervezték.","shortLead":"Márciusban mutatta be az Apple hírekkel kapcsolatos új előfizetési szolgáltatását, kellemes bevételt ígérve...","id":"20190703_apple_news_plus_bevetel_elmaradasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abcdbe75-7b6c-415f-b268-ba0fdc903cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aafe3a-c6bc-4330-91ad-e0ea741b3ab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_apple_news_plus_bevetel_elmaradasa","timestamp":"2019. július. 03. 16:03","title":"Gond van az Apple új hírszolgáltatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A felvételt egy floridai tengerparton készítette Karen Mason természetfotós. Környezetvédők arra figyelmeztetnek, hogy a madarak összetévesztik a táplálékot a szeméttel, aminek súlyos következményei lehetnek.","shortLead":"A felvételt egy floridai tengerparton készítette Karen Mason természetfotós. Környezetvédők arra figyelmeztetnek...","id":"20190703_csikk_madar_fioka_etetes_termeszetfoto_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553e7aad-7e98-44b4-ace3-012aa804437c","keywords":null,"link":"/elet/20190703_csikk_madar_fioka_etetes_termeszetfoto_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. július. 03. 12:28","title":"Torokszorító kép készült egy madárról, amely csikkel eteti a fiókáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9594a-4379-4e08-a0f8-5f73f3813c43","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190703_Marabu_FekNyuz_Agitprop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69a9594a-4379-4e08-a0f8-5f73f3813c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9f16b5-d8ee-4749-ae97-b71a8f64e66f","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Marabu_FekNyuz_Agitprop","timestamp":"2019. július. 03. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Agitprop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A június második felében tapasztalható szélsőséges időjárási jelenségek miatt összesen mintegy 11500 lakásbiztosítással kapcsolatos kárkifizetésre számít az Aegon Biztosító. A legtöbb káresemény Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt.","shortLead":"A június második felében tapasztalható szélsőséges időjárási jelenségek miatt összesen mintegy 11500 lakásbiztosítással...","id":"20190704_A_juniusi_viharok_sok_szazmillio_forintnyi_kart_csinaltak_a_lakasokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b95063-c772-446a-b021-b0cf8a5e8044","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_A_juniusi_viharok_sok_szazmillio_forintnyi_kart_csinaltak_a_lakasokban","timestamp":"2019. július. 04. 12:50","title":"A júniusi viharok sok százmillió forintnyi kárt csináltak a lakásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb513997-43c4-490f-bcbe-40ef29e91b79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamenti többség kedden szavazta meg a törvényt, csaknem ezren tüntettek miatta másfél órán át. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma kezdeményezi az MTA rendkívüli közgyűlésének összehívását. ","shortLead":"A parlamenti többség kedden szavazta meg a törvényt, csaknem ezren tüntettek miatta másfél órán át. Az Akadémiai...","id":"20190702_Tuntetnek_az_Akademia_megcsonkitasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb513997-43c4-490f-bcbe-40ef29e91b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae80de4-9976-4387-a0f2-3ba8ff81ef48","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Tuntetnek_az_Akademia_megcsonkitasa_miatt","timestamp":"2019. július. 02. 16:24","title":"Tüntettek az Akadémia megcsonkítása miatt: \"Hülyének lenni annyira jó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina vs. Jancsó Andrea - a kutyapárt akciója után a LMP is színt vallott, igaz, rögtön kettőt is.\r

\r

","shortLead":"Baranyi Krisztina vs. Jancsó Andrea - a kutyapárt akciója után a LMP is színt vallott, igaz, rögtön kettőt is.\r

\r

","id":"20190704_Kezd_kovethetetlenne_valni_az_ellenzeki_onkormanyzati_jeloltallitas_a_Ferencvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdb79e4-be8a-47c4-bf2f-716dd415f1bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Kezd_kovethetetlenne_valni_az_ellenzeki_onkormanyzati_jeloltallitas_a_Ferencvarosban","timestamp":"2019. július. 04. 13:03","title":"Kezd követhetetlenné válni az ellenzéki önkormányzati jelöltállítás Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c84302e-5e43-4760-9256-39cc7efdcfce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áramellátási gondok miatt szünetelt a betegellátás és előjegyzés a Szent Margit Rendelőintézet telephelyein – közölte Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.","shortLead":"Áramellátási gondok miatt szünetelt a betegellátás és előjegyzés a Szent Margit Rendelőintézet telephelyein – közölte...","id":"20190703_Nincs_aram_szunetel_a_betegellatas_a_Szent_Margit_Rendelointezet_telephelyein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c84302e-5e43-4760-9256-39cc7efdcfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79996862-53ef-4dce-b7d8-c7954b067e4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Nincs_aram_szunetel_a_betegellatas_a_Szent_Margit_Rendelointezet_telephelyein","timestamp":"2019. július. 03. 10:22","title":"Elment az áram, szünetelt a betegellátás a Szent Margit Rendelőintézet telephelyein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Friss hírek szerint úrrá lett a Galaxy Fold problémáin a Samsung, a dél-koreai gyártó már az utolsó simításokat végzi a készüléken, így a tömeggyártás sem lehet messze.","shortLead":"Friss hírek szerint úrrá lett a Galaxy Fold problémáin a Samsung, a dél-koreai gyártó már az utolsó simításokat végzi...","id":"20190703_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e58c8a-beef-4e30-ad89-a63964dbd87c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. július. 03. 12:03","title":"A Samsung állítólag megjavította az összehajtható telefonját, és hamarosan meg is mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]