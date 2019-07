Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be3f741c-3546-4d93-9e20-3918758f3bba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat három, elásott olajtartályra is bukkant, szerintük elképzelhető, hogy veszélyes anyag szivárog a talajba.","shortLead":"Az önkormányzat három, elásott olajtartályra is bukkant, szerintük elképzelhető, hogy veszélyes anyag szivárog...","id":"20190704_Azbesztet_talaltak_az_egykori_svabhegyi_szanatoriumnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be3f741c-3546-4d93-9e20-3918758f3bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c08697-b934-4068-8c18-6b72edfeb2eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Azbesztet_talaltak_az_egykori_svabhegyi_szanatoriumnal","timestamp":"2019. július. 04. 16:01","title":"Azbesztet találtak az egykori svábhegyi szanatóriumnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okostelefonok nélküli jövőt vizionál a Samsung, és ehhez éppen a Galaxy Foldot tartja az átvezető eszköznek.","shortLead":"Okostelefonok nélküli jövőt vizionál a Samsung, és ehhez éppen a Galaxy Foldot tartja az átvezető eszköznek.","id":"20190705_samsung_velemeny_dj_koh_vege_az_okostelefonok_koranak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f64b4d1-eaa6-492b-a51b-eccc128963c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_samsung_velemeny_dj_koh_vege_az_okostelefonok_koranak","timestamp":"2019. július. 05. 09:03","title":"A Samsung vezérigazgatója szerint 5 év múlva már nem fogunk okostelefonokat használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a021755-5f19-4e7b-9afa-0db38961ce6d","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) volt elnöke kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani az általa alapított lapnak, a Magyar Iparművészetnek az elpártoló olvasóit.","shortLead":"Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) volt elnöke kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani az általa...","id":"20190704_Fekete_Gyorgy_bajban_van_segitsunk_neki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a021755-5f19-4e7b-9afa-0db38961ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaf2d24-f6fc-4f18-b2dd-e11677a89b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Fekete_Gyorgy_bajban_van_segitsunk_neki","timestamp":"2019. július. 04. 12:25","title":"Fekete György kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani olvasóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apartmanház hat lakásból áll, szinte mindegyikben találtak rejtett kameráknak kialakított lyukakat.","shortLead":"Az apartmanház hat lakásból áll, szinte mindegyikben találtak rejtett kameráknak kialakított lyukakat.","id":"20190704_Rejtett_kamerakon_at_kukkoltak_a_zuhanyzokat_egy_balatonboglari_apartmanhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90310956-84a9-4068-a7bc-72fdc1d34bec","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Rejtett_kamerakon_at_kukkoltak_a_zuhanyzokat_egy_balatonboglari_apartmanhazban","timestamp":"2019. július. 04. 20:49","title":"Rejtett kamerákon át kukkolták a zuhanyzókat egy balatonboglári apartmanházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korábbinál hatszor erősebb kozmikus gammasugárzást mértek a tudósok a tibeti csillagvizsgálóban.","shortLead":"A korábbinál hatszor erősebb kozmikus gammasugárzást mértek a tudósok a tibeti csillagvizsgálóban.","id":"20190703_csillagaszat_kozmikus_gammasugarzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee0382a-a65a-4b25-8dff-4fe9eb83e566","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_csillagaszat_kozmikus_gammasugarzas","timestamp":"2019. július. 03. 20:03","title":"Komoly tudományos eredményt értek el a japán és kínai csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament mind a 22 szakbizottságába beválasztották őket.","shortLead":"Az Európai Parlament mind a 22 szakbizottságába beválasztották őket.","id":"20190703_Minden_EPszakbizottsagban_lesz_fideszes_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e8e164-0325-4e89-a57c-186df44ef041","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Minden_EPszakbizottsagban_lesz_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. július. 03. 20:04","title":"Minden EP-szakbizottságban lesz fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464a355e-c422-4cb4-a14a-d6f8d1add085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európa kerülhet az amerikai elnök kereskedelmi háborújának központjába, és ez mindkét oldalnak fájhat. ","shortLead":"Európa kerülhet az amerikai elnök kereskedelmi háborújának központjába, és ez mindkét oldalnak fájhat. ","id":"20190704_Trump_usa_eu_kereskedelmi_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=464a355e-c422-4cb4-a14a-d6f8d1add085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ce4e9c-0f12-4f4a-9cb4-5be05fac3974","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Trump_usa_eu_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. július. 04. 06:47","title":"Trump: a skót, aki vámot vetne ki a skót whiskyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"System error. Rendszerhiba. Ez a számítástechnikai kifejezés jutott először eszembe, amikor megnéztem az HBO csernobili balesetről szóló minisorozatát. A film fő üzenetei véleményem szerint valójában nem is elsősorban a csernobili balesetről és nem is az atomenergiáról, hanem arról a hibás társadalmi/irányítási rendszerről szólnak, ami elvezetett ehhez a szörnyű balesethez.","shortLead":"System error. Rendszerhiba. Ez a számítástechnikai kifejezés jutott először eszembe, amikor megnéztem az HBO csernobili...","id":"20190704_hbo_csernobil_sorozat_velemeny_aszodi_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cf08ce-f9ac-4a20-9272-63994e42bc40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_hbo_csernobil_sorozat_velemeny_aszodi_attila","timestamp":"2019. július. 04. 20:30","title":"Aszódi Attila: Egy nukleáris mérnök gondolatai a Csernobil-sorozatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]