[{"available":true,"c_guid":"9c8daf5c-1d59-4183-a514-051e247a1262","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a valaha készült leghatékonyabb Opel Astra, ami apró benzines és dízelmotorokkal kapható.","shortLead":"Megérkezett a valaha készült leghatékonyabb Opel Astra, ami apró benzines és dízelmotorokkal kapható.","id":"20190704_itt_az_uj_opel_astra_ami_mar_csak_3_hengeres_motorokkal_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8daf5c-1d59-4183-a514-051e247a1262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5dbe96-639b-465a-a11a-e114467537e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_itt_az_uj_opel_astra_ami_mar_csak_3_hengeres_motorokkal_keszul","timestamp":"2019. július. 04. 08:21","title":"Itt az új Opel Astra: már csak 3 henger, de akár 9 sebességfokozat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","shortLead":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","id":"20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60424863-4b48-41d2-b586-cfa00b0419fe","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","timestamp":"2019. július. 03. 15:18","title":"Csatornafedéllel együtt vitték orvoshoz a beszorult nyestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477956d4-2692-4f97-978b-45393d1b2112","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CLA Shooting Brake legolcsóbb változatának ára éppen csak becsúszott a lélektani 10 millió forintos határ alá.","shortLead":"A CLA Shooting Brake legolcsóbb változatának ára éppen csak becsúszott a lélektani 10 millió forintos határ alá.","id":"20190705_kecskemet_uj_csillaga_bearaztak_a_legujabb_mercedes_sportkombit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=477956d4-2692-4f97-978b-45393d1b2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be6b7a8-df13-4612-ba23-e17f111d0871","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_kecskemet_uj_csillaga_bearaztak_a_legujabb_mercedes_sportkombit","timestamp":"2019. július. 05. 08:21","title":"Kecskemét új csillaga: beárazták a legújabb Mercedes sportkombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69ba39e-2460-408a-87ef-bd3d1e04d415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha műanyagra éhezik, más forrásból érdemes fedeznie.","shortLead":"Ha műanyagra éhezik, más forrásból érdemes fedeznie.","id":"20190705_Alig_van_mikromuanyag_a_magyar_halakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69ba39e-2460-408a-87ef-bd3d1e04d415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11741618-5904-4bc1-aa81-a91a7d09a30e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_Alig_van_mikromuanyag_a_magyar_halakban","timestamp":"2019. július. 05. 07:49","title":"Alig van mikroműanyag a magyar halakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ebfc28-0b40-4e78-8404-f4014a9d6292","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kultikus regények és videójáték alapján Magyarországon forgatott fantasy sorozatot a Netflix.","shortLead":"A kultikus regények és videójáték alapján Magyarországon forgatott fantasy sorozatot a Netflix.","id":"20190703_Mutatjuk_az_elso_hivatalos_kepeket_a_Witchersorozatbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ebfc28-0b40-4e78-8404-f4014a9d6292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8355e3c4-3863-4b4d-8c28-cb61919bbb01","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Mutatjuk_az_elso_hivatalos_kepeket_a_Witchersorozatbol","timestamp":"2019. július. 03. 14:04","title":"Mutatjuk az első hivatalos képeket a Witcher-sorozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index számításai szerint Kocsis Máté eléggé alábecsülte a dolgot, amikor azt mondta tavaly, hogy összesen 10-15 milliárdos beruházásra van szükség a kontinenstornához. ","shortLead":"Az Index számításai szerint Kocsis Máté eléggé alábecsülte a dolgot, amikor azt mondta tavaly, hogy összesen 10-15...","id":"20190703_Mintegy_60_milliardot_kell_rakolteni_a_magyarorszagi_kezilabda_Ebre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dfb1f5-01e3-4588-959a-03a4c9da214f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Mintegy_60_milliardot_kell_rakolteni_a_magyarorszagi_kezilabda_Ebre","timestamp":"2019. július. 03. 22:20","title":"Mintegy 60 milliárdot kell rákölteni a magyarországi kézilabda Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyfelől baleset, másfelől indokolatlan bámészkodás miatt.","shortLead":"Egyfelől baleset, másfelől indokolatlan bámészkodás miatt.","id":"20190705_Kilometeres_dugo_az_M0son_Szigetszentmiklosnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd9e30f-69c7-49ff-af4e-16ba5a220e34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_Kilometeres_dugo_az_M0son_Szigetszentmiklosnal","timestamp":"2019. július. 05. 07:36","title":"Kilométeres dugó az M0-son Szigetszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52af3214-0123-4ffd-bb6f-7fc4c170e4d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Annyi lengyel fiatal hagyta el az országot, hogy a politikusok már adómentességgel próbálják az embereket az országban tartani.","shortLead":"Annyi lengyel fiatal hagyta el az országot, hogy a politikusok már adómentességgel próbálják az embereket az országban...","id":"20190705_Szjamentesseget_kapnak_a_lengyel_fiatalok_csak_ne_vandoroljanak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52af3214-0123-4ffd-bb6f-7fc4c170e4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b51ed56-bcad-4303-abeb-4678254938eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_Szjamentesseget_kapnak_a_lengyel_fiatalok_csak_ne_vandoroljanak_ki","timestamp":"2019. július. 05. 11:31","title":"Szja-mentességet kapnak a lengyel fiatalok, csak ne vándoroljanak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]