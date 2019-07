Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon könnyű elhelyezkedni egy magyar diplomával, épp csak az nem derül ki az adatokból, hogy melyik országban.","shortLead":"Nagyon könnyű elhelyezkedni egy magyar diplomával, épp csak az nem derül ki az adatokból, hogy melyik országban.","id":"20190705_Tiz_magyar_frissdiplomasbol_kilenc_gyorsan_talal_munkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b17698-0d54-471b-99ed-7e80822d8559","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_Tiz_magyar_frissdiplomasbol_kilenc_gyorsan_talal_munkat","timestamp":"2019. július. 05. 05:40","title":"Tíz magyar frissdiplomásból kilenc gyorsan talál munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermeket már előre felkészítette az anyja, mit csináljon, ha baj történik.","shortLead":"A gyermeket már előre felkészítette az anyja, mit csináljon, ha baj történik.","id":"20190704_Megszolalt_az_edesanyjat_megmento_6_eves_kisfiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7c3020-a6de-4ff9-8e10-3ef166687a67","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Megszolalt_az_edesanyjat_megmento_6_eves_kisfiu","timestamp":"2019. július. 04. 16:30","title":"Megszólalt az édesanyját megmentő 6 éves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"178 pontból álló módosító javaslatot nyújtott be a költségvetési bizottság a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz: főleg kulturális, sport- és nemzetiségi célokra adnak több pénzt. ","shortLead":"178 pontból álló módosító javaslatot nyújtott be a költségvetési bizottság a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz...","id":"20190704_Tobb_koltsegvetesi_penz_a_debreceni_BMWgyarra_kulturara_nemzetisegekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6524b6-44eb-426f-ac0f-ddb32a071c1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Tobb_koltsegvetesi_penz_a_debreceni_BMWgyarra_kulturara_nemzetisegekre","timestamp":"2019. július. 04. 17:16","title":"Több költségvetési pénz a debreceni BMW-gyárra, kultúrára, nemzetiségekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523bd1c3-3107-4260-8329-823fdf56afbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat csak megsebesült, de nem sokon múlt, hogy nem lett halálos a lövés, hangzott el az RTL Klub Híradójában. Ember is megsérülhetett volna.\r

Ember...","id":"20190705_Legpuskaval_lottek_kutyara_Szekszard_belvarosaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523bd1c3-3107-4260-8329-823fdf56afbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7381fb3-72a6-42e2-9323-336878226cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Legpuskaval_lottek_kutyara_Szekszard_belvarosaban","timestamp":"2019. július. 05. 21:17","title":"Légpuskával lőttek kutyára Szekszárd belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK Ócsán fogta el a férfit, fegyveresen elkövetett rablás miatt vették őrizetbe. 