Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vannak helyzetek, amikor célravezető feltárni negatív tulajdonságainkat mások előtt.","shortLead":"Vannak helyzetek, amikor célravezető feltárni negatív tulajdonságainkat mások előtt.","id":"20190709_Hitelesebbek_leszunk_ha_nem_akarunk_tokeletesnek_latszani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b414aa6e-1b06-49a6-9175-a494746f99ce","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190709_Hitelesebbek_leszunk_ha_nem_akarunk_tokeletesnek_latszani","timestamp":"2019. július. 09. 14:15","title":"Hogyan lehetünk hitelesebbek? Például ha nem akarunk tökéletesnek látszani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9c8adb-efb8-42b4-8e72-5e9918bb75b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű Aurus Senat az árát tekintve már egész biztosan a legnemesebb európai luxusautókkal rivalizál.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű Aurus Senat az árát tekintve már egész biztosan a legnemesebb európai luxusautókkal rivalizál.","id":"20190710_80_millio_forinton_nyit_putyin_orosz_hibrid_luxusautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd9c8adb-efb8-42b4-8e72-5e9918bb75b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1188a2ce-80d3-4f75-a8f9-75a6917771e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_80_millio_forinton_nyit_putyin_orosz_hibrid_luxusautoja","timestamp":"2019. július. 10. 06:41","title":"80 millió forinton nyit Putyin orosz hibrid luxusautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91e6e81-5dae-4e9b-b4f6-dc6822c4180c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az építészek inkább műalkotásnak tartják, mert nehezen lehet megismételni.","shortLead":"Az építészek inkább műalkotásnak tartják, mert nehezen lehet megismételni.","id":"20190709_Tobb_milliardos_luxus_okovillat_faragtak_egy_sziklaba_Monacoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d91e6e81-5dae-4e9b-b4f6-dc6822c4180c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88fa70b-71a8-4cd6-8ac4-ff78660c4c9e","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Tobb_milliardos_luxus_okovillat_faragtak_egy_sziklaba_Monacoban","timestamp":"2019. július. 09. 10:48","title":"Több milliárdos, luxus ökovillát \"faragtak\" egy sziklába Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot, amely javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületként működik majd.","shortLead":"Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot...","id":"20190710_penzmosas_elleni_koordinacios_tanacs_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7288a9b4-e00e-4c5d-a5d7-29193517cce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_penzmosas_elleni_koordinacios_tanacs_kormany","timestamp":"2019. július. 10. 08:25","title":"Tanácsot hoz létre a kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén elsősorban környezettudatosságával került a hírek élére a világ legnagyobb zenei fesztiválja, azonban a tech-világ számára is tartogatott érdekes adatokat.","shortLead":"Idén elsősorban környezettudatosságával került a hírek élére a világ legnagyobb zenei fesztiválja, azonban a tech-világ...","id":"20190710_mobilinternet_felhasznalas_a_glastonbury_fesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299fe599-65f3-409b-8ac0-eda802fa5709","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_mobilinternet_felhasznalas_a_glastonbury_fesztivalon","timestamp":"2019. július. 10. 14:03","title":"1000x több mobilnetet használtak a Glastonbury Fesztiválon, mint kilenc éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","shortLead":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","id":"20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b95d3c-cb34-4eb9-98f6-f6ad892010cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","timestamp":"2019. július. 09. 09:08","title":"Nagyot drágult az alkohol, a dohány és a zöldségek, 3,4 százalékos az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4767de15-649f-46d1-9a3d-1180977d5be8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tett és Védelem Alapítvány felméréséből kiderült az is, soha ennyi magyar nem tagadta a holokausztot. ","shortLead":"A Tett és Védelem Alapítvány felméréséből kiderült az is, soha ennyi magyar nem tagadta a holokausztot. ","id":"20190709_holokauszt_holokauszttagado_soros_antiszemitizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4767de15-649f-46d1-9a3d-1180977d5be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f0c20a-5598-421f-b6d9-40da96046ff5","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_holokauszt_holokauszttagado_soros_antiszemitizmus","timestamp":"2019. július. 09. 16:07","title":"Sorosról nem az jut az emberek eszébe, hogy zsidó, hanem az, hogy hazaáruló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XV. kerületben történt az incidens.","shortLead":"A XV. kerületben történt az incidens.","id":"20190710_Szemeremserto_ferfit_keres_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a87060-71dc-40bc-a60e-a8d86367191c","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Szemeremserto_ferfit_keres_a_rendorseg","timestamp":"2019. július. 10. 08:59","title":"Szeméremsértő férfit keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]