Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, fordulat történt a Győzike-show névadójának adócsalási ügyében.","shortLead":"Úgy tűnik, fordulat történt a Győzike-show névadójának adócsalási ügyében.","id":"20190710_A_NAV_szerint_nem_csalt_adot_Gaspar_Gyozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f98c2d-6909-42e5-bf49-974170961e81","keywords":null,"link":"/elet/20190710_A_NAV_szerint_nem_csalt_adot_Gaspar_Gyozo","timestamp":"2019. július. 10. 10:37","title":"A NAV szerint nem csalt adót Gáspár Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4570bb3-f537-4606-a18b-f1b09a59afaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óriási károkat okozhat, aki jóhiszeműen eteti nyáron a vízimadarakat, figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az etetés akár azt is okozhatja, hogy a madarakban kikapcsolja a vándorlásösztönt, aztán télen belefagynak a vízbe.","shortLead":"Óriási károkat okozhat, aki jóhiszeműen eteti nyáron a vízimadarakat, figyelmeztet a Magyar Madártani és...","id":"20190710_Vigyazat_ha_most_eteti_a_vizimadarakat_kikapcsolhatja_ezzel_a_vandorlasosztont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4570bb3-f537-4606-a18b-f1b09a59afaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66462303-2604-470d-8901-8b9baf8307a4","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Vigyazat_ha_most_eteti_a_vizimadarakat_kikapcsolhatja_ezzel_a_vandorlasosztont","timestamp":"2019. július. 10. 09:41","title":"Vigyázat, ha most eteti a vízimadarakat, kikapcsolhatja ezzel a vándorlásösztönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","shortLead":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","id":"20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce3aaea-53a2-487c-950c-1aea3d6f7e28","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. július. 10. 19:16","title":"Áramütésbe halt bele egy egyéves kisgyerek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9ddfa7-fc19-4f15-8fb1-5645bc505426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190711_Ilyennek_latja_a_Balatont_egy_versenypilota__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9ddfa7-fc19-4f15-8fb1-5645bc505426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb9570b-cbf8-4acc-a996-f4110268378c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ilyennek_latja_a_Balatont_egy_versenypilota__fotok","timestamp":"2019. július. 11. 12:20","title":"Ilyennek látja a Balatont egy versenypilóta – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750af7d9-831f-4d76-a82f-19666bbbcab1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetven optikában mérnek a szakemberek, és az UV-sugárzás veszélyeiről is felvilágosítják az érdeklődőket.\r

\r

","shortLead":"Hetven optikában mérnek a szakemberek, és az UV-sugárzás veszélyeiről is felvilágosítják az érdeklődőket.\r

\r

","id":"20190711_Most_ingyenesen_leellenorizheti_mennyire_vedi_a_szemet_a_napszemuvege_a_sugarzastol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=750af7d9-831f-4d76-a82f-19666bbbcab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d49e0d-c623-482d-9bb4-f93c24d222e9","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Most_ingyenesen_leellenorizheti_mennyire_vedi_a_szemet_a_napszemuvege_a_sugarzastol","timestamp":"2019. július. 11. 14:45","title":"Most ingyenesen ellenőrizheti, mennyire védi a szemét a napszemüvege a sugárzástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett egy biztonsági rést a Magyar Telekom informatikai rendszerében, és amelyről értesítette is a vállalatot.","shortLead":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett...","id":"20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d7ce8-7a96-40af-8383-862f0c4949bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","timestamp":"2019. július. 11. 11:03","title":"Pénzbüntetéssel megúszta az etikus hacker, aki szólt a Telekomnak, hogy óriási hiba van a rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ba0c64-4c95-458a-92b0-2ac8246dcaad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sir Kim Darroch bizalmas, de kiszivárgott feljegyzéseiben olyanokat írt, hogy az elnök pályafutása \"dicstelen véget érhet\". ","shortLead":"Sir Kim Darroch bizalmas, de kiszivárgott feljegyzéseiben olyanokat írt, hogy az elnök pályafutása \"dicstelen véget...","id":"20190710_Lemondott_a_washingtoni_brit_nagykovet_aki_Trumpot_biralta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8ba0c64-4c95-458a-92b0-2ac8246dcaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80da6911-9c2f-420e-b078-68ffe3f33713","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Lemondott_a_washingtoni_brit_nagykovet_aki_Trumpot_biralta","timestamp":"2019. július. 10. 13:47","title":"Lemondott a washingtoni brit nagykövet, aki Trumpot bírálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a 2020-ban érkező Samsung-csúcsmobilokban már olyan processzor dolgozhat, ami az 5 nm-es gyártási technológiával készült.","shortLead":"A jelek szerint a 2020-ban érkező Samsung-csúcsmobilokban már olyan processzor dolgozhat, ami az 5 nm-es gyártási...","id":"20190710_samsung_exynos_5nm_gyartasi_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae5b738-85b9-4393-bc33-85ebcd2ed24c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_samsung_exynos_5nm_gyartasi_technologia","timestamp":"2019. július. 10. 10:39","title":"Óriási összeget költ el a Samsung, jövőre jöhet az új processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]