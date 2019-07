Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégén is marad az évszakhoz képest hűvösebb, szeles viharos időjárás az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Hétvégén is marad az évszakhoz képest hűvösebb, szeles viharos időjárás az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20190711_idojaras_meteorologia_huvos_viharos_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a73ec6-6a01-4448-8e6c-715a632de11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_idojaras_meteorologia_huvos_viharos_idojaras","timestamp":"2019. július. 11. 12:33","title":"Visszavárja a strandidőt? Hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62f57e0-2b4e-4f16-9cd3-8b6a9310839b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind a magyar, mind a külföldi vendégek kevesebb éjszakát töltöttek a magyar szálláshelyeken májusban, mint egy évvel korábban. Az év első öt hónapjában sem hasított a szektor.","shortLead":"Mind a magyar, mind a külföldi vendégek kevesebb éjszakát töltöttek a magyar szálláshelyeken májusban, mint egy évvel...","id":"20190711_Nincs_jo_evuk_a_szallashelyeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c62f57e0-2b4e-4f16-9cd3-8b6a9310839b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf9b71b-df42-4f1a-a587-1a104d46c9c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Nincs_jo_evuk_a_szallashelyeknek","timestamp":"2019. július. 11. 10:10","title":"Nincs jó évük a szálláshelyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idénymunka is csábítja a kereskedelmi, áruházi dolgozókat, így a munkaadók sokszor törvénytelen eszközökhöz nyúlnak, hogy a kevés munkaerővel meg tudják oldani a munkaszervezést.","shortLead":"Az idénymunka is csábítja a kereskedelmi, áruházi dolgozókat, így a munkaadók sokszor törvénytelen eszközökhöz nyúlnak...","id":"20190710_Rabszolgamunkat_okoz_a_munkaerohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5efe34d-ab77-485b-992d-6eb93d03e11a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Rabszolgamunkat_okoz_a_munkaerohiany","timestamp":"2019. július. 10. 06:12","title":"Rabszolgamunkát okoz a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b4ee1a-6a10-41ff-9fc0-c00ebd0ea0c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Delta légitársaság Atlantából Baltimore-ba tartó, 1425-ös járatának, mivel nagyjából egy órával a felszállás után meghibásodott az egyik hajtóműve.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Delta légitársaság Atlantából Baltimore-ba tartó, 1425-ös járatának, mivel...","id":"20190710_delta_repulogep_hajtomu_orrkup_kenyszerleszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b4ee1a-6a10-41ff-9fc0-c00ebd0ea0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f9eb4b-d047-4258-8876-69962831190c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_delta_repulogep_hajtomu_orrkup_kenyszerleszallas","timestamp":"2019. július. 10. 09:45","title":"Videóra vette az utas a rémisztő hajtóműhibát a Delta járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","shortLead":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","id":"20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67abdc38-e1b1-488c-b897-f39153a29978","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","timestamp":"2019. július. 09. 17:21","title":"Csökkentené a tamponok és pelenkák áfáját az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","shortLead":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","id":"20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c05788-bcdf-45d8-b0ce-b69fccbca204","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","timestamp":"2019. július. 10. 15:05","title":"Sikló kúszott be egy szegedi társasházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Suzanne Eaton holttestét hétfőn este találták meg egy ember alkotta alagútrendszerben, Hanía tengerparti város kikötője közelében, mintegy 10 kilométerre attól a helytől, ahol utoljára látták július 2-án. A tudós egy konferenciára érkezett a népszerű üdülőszigetre.","shortLead":"Suzanne Eaton holttestét hétfőn este találták meg egy ember alkotta alagútrendszerben, Hanía tengerparti város kikötője...","id":"20190711_megfojtottak_a_kretai_bunkerben_megtalalt_amerikai_kutatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a4c71c-69cb-4f29-8d8d-3d2cb9303b89","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_megfojtottak_a_kretai_bunkerben_megtalalt_amerikai_kutatot","timestamp":"2019. július. 11. 13:05","title":"Megfojtották a krétai bunkerben megtalált amerikai kutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel fenyeget.","shortLead":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel...","id":"20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4c6edd-8f50-48ac-a6eb-6d9c4a7033c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","timestamp":"2019. július. 10. 09:54","title":"Törzsi bosszúban öltek meg 20 embert Pápua Új-Guineán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]