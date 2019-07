Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8047cdd9-4aff-4ef5-8ce4-dc5f006b289f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom szerint a bírósági ítélet alapján már nem lehet etikus hackernek hívni azt a fiatalembert, akit a bírósg 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélt.","shortLead":"A Magyar Telekom szerint a bírósági ítélet alapján már nem lehet etikus hackernek hívni azt a fiatalembert, akit...","id":"20190711_magyar_telekom_hacker_penzbuntetes_etikus_hacker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8047cdd9-4aff-4ef5-8ce4-dc5f006b289f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f14e30b-281c-422a-8218-2767fb7147f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_magyar_telekom_hacker_penzbuntetes_etikus_hacker","timestamp":"2019. július. 11. 17:03","title":"Megszólalt a Telekom: nem etikusan járt el az elítélt hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","shortLead":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","id":"20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce3aaea-53a2-487c-950c-1aea3d6f7e28","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. július. 10. 19:16","title":"Áramütésbe halt bele egy egyéves kisgyerek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerika nem boldog a beszerzéstől.","shortLead":"Amerika nem boldog a beszerzéstől.","id":"20190712_Megerkeztek_az_orosz_legvedelmi_rendszerelemei_Torokorszagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979296c3-5156-4d98-ac4f-7f62f64fa2c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_Megerkeztek_az_orosz_legvedelmi_rendszerelemei_Torokorszagba","timestamp":"2019. július. 12. 13:40","title":"Megérkeztek az orosz légvédelmi rendszer elemei Törökországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db0536e-3f23-4b5d-bfdf-888c122cdb8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy román állampolgárt vettek őrizetbe, akik trükkös módszerekkel próbáltak kifosztani turistákat Budapesten.","shortLead":"Négy román állampolgárt vettek őrizetbe, akik trükkös módszerekkel próbáltak kifosztani turistákat Budapesten.","id":"20190711_zsebtolvaj_budapest_tomegkozlekedes_orizetbe_vetel_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0db0536e-3f23-4b5d-bfdf-888c122cdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17478722-f57a-45bb-b6dc-e05cef247811","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_zsebtolvaj_budapest_tomegkozlekedes_orizetbe_vetel_rendorseg","timestamp":"2019. július. 11. 11:02","title":"Szalmakalapos zsebtolvajokat fogtak a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e61a264-1b57-41b7-97f3-5a0e08da4e5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két régi, Vatikánváros falain belül fekvő nemesi sírt is felnyitottak csütörtökön abban a reményben, hogy megoldódhat a közelmúlt egyik legrejtélyesebb eltűnési ügye. Eredmény azonban nincs, így továbbra sem tudni, mi lett a sorsa a 36 éve eltűnt Emanuela Orlandinak, egy vatikáni alkalmazott 15 éves lányának.","shortLead":"Két régi, Vatikánváros falain belül fekvő nemesi sírt is felnyitottak csütörtökön abban a reményben, hogy megoldódhat...","id":"20190711_Nezd_merre_mutat_az_angyal_felnyitottak_ket_vatikani_sirt_a_36_eve_rejtelyesen_eltunt_Emanuela_Orlandi_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e61a264-1b57-41b7-97f3-5a0e08da4e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e334fd73-5904-4446-a307-1003365fb71c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Nezd_merre_mutat_az_angyal_felnyitottak_ket_vatikani_sirt_a_36_eve_rejtelyesen_eltunt_Emanuela_Orlandi_ugyeben","timestamp":"2019. július. 11. 16:09","title":"“Nézd, merre mutat az angyal”: sírokat nyitottak fel a Vatikánban, de a 36 éves titok nem oldódott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","shortLead":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","id":"20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2d4db0-9665-43cf-981e-0825c847f72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. július. 11. 16:21","title":"Caputová: a V4-eknek akkor van értelme, ha megvédik a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak az ügyészség szerint gondatlanul jártak el a munka során. 1 év 6 hónapot kaptak 2 év próbaidőre felfüggesztve.","shortLead":"A vádlottak az ügyészség szerint gondatlanul jártak el a munka során. 1 év 6 hónapot kaptak 2 év próbaidőre...","id":"20190712_Meghalt_egy_filmstudio_diszletenek_bontasa_kozben_egy_munkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2ec821-224d-42e3-96dd-be4eeb11cd57","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Meghalt_egy_filmstudio_diszletenek_bontasa_kozben_egy_munkas","timestamp":"2019. július. 12. 11:11","title":"Meghalt egy filmstúdió díszletének bontása közben egy munkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f649f219-544a-40e3-9123-e28fd5f0094e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden nyolcadik magyar csak kormányoldali médiumot fogyaszt, a társadalom többsége pedig több kormánypárti, mint kritikus médiumot - a Fidesz véleménybuborékja többségben van ma Magyarországon, akármennyire is az ellenkezőjét bizonygatja a kormán, tárta fel egy elemzés.","shortLead":"Minden nyolcadik magyar csak kormányoldali médiumot fogyaszt, a társadalom többsége pedig több kormánypárti, mint...","id":"20190712_Konkretan_nem_igaz_a_kormany_altal_sulykolt_ballib_mediatulsuly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f649f219-544a-40e3-9123-e28fd5f0094e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66858f30-d684-4bda-95eb-9a92d0fb50e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Konkretan_nem_igaz_a_kormany_altal_sulykolt_ballib_mediatulsuly","timestamp":"2019. július. 12. 14:31","title":"Konkrétan nem igaz a kormány által sulykolt ballib médiatúlsúly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]