Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89363fab-a09d-4486-866a-effa5ad456ef","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Időnként mellényúl, de azért már most is sok mindent ért meg képeinkből a Facebook háttérrendszere. Az algoritmusok ugyanis minden feltöltött fotót elemzésnek vetnek alá. Ez egyrészt társadalomjobbító program, másrészt viszont újabb útja annak, hogy a felhasználók adatait használva még több pénzt csikarjon ki a reklámozó vállalatokból a Facebook.","shortLead":"Időnként mellényúl, de azért már most is sok mindent ért meg képeinkből a Facebook háttérrendszere. Az algoritmusok...","id":"20190711_facebook_kepfelismeres_mesterseges_intelligencia_deepmask_sharpmask_multipathnet_algoritmusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89363fab-a09d-4486-866a-effa5ad456ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823e09c-be6b-4b0d-a8b8-72cddf8d4f5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_facebook_kepfelismeres_mesterseges_intelligencia_deepmask_sharpmask_multipathnet_algoritmusok","timestamp":"2019. július. 11. 20:00","title":"Tudja, mi történik a fotójával, ha feltölti a Facebookra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen végrehajtotta második leszállását is a Hajabusza-2 űrszonda a Földtől 280 millió kilométerre keringő Ryugu kisbolygón csütörtökön, hogy mintát gyűjtsön az általa áprilisban robbantott mesterséges kráterből – közölte a JAXA japán űrügynökség.","shortLead":"Sikeresen végrehajtotta második leszállását is a Hajabusza-2 űrszonda a Földtől 280 millió kilométerre keringő Ryugu...","id":"20190711_hajabusza_2_urszonda_masodik_leszallasa_ryugu_krater_kozetminta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4349009f-ed43-4755-a6f3-e481e1c628e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_hajabusza_2_urszonda_masodik_leszallasa_ryugu_krater_kozetminta","timestamp":"2019. július. 11. 10:03","title":"Bevetette a \"porszívóját\" a Földtől 280 millió km-re száguldó aszteroidán a Hajabusza-2 űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szobi bakterházban a dolgozók maguk dobták össze a pénz klímára, hogy ne süljenek meg, erre egy fejes kikapcsoltatta velük.","shortLead":"A szobi bakterházban a dolgozók maguk dobták össze a pénz klímára, hogy ne süljenek meg, erre egy fejes kikapcsoltatta...","id":"20190710_felhaborodott_a_mav_mobilklima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c669d734-78c1-4b06-8bba-14894421a70b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_felhaborodott_a_mav_mobilklima","timestamp":"2019. július. 10. 17:51","title":"Felháborodott a MÁV, hogy lekapcsoltatták a dolgozókkal a mobilklímát, belső vizsgálatot ígértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1da93f-d63c-4277-b051-66ea64d82c67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha kiderülnének a számok, azok sehogyan sem illeszkednének a kormányzati kommunikációhoz.","shortLead":"Ha kiderülnének a számok, azok sehogyan sem illeszkednének a kormányzati kommunikációhoz.","id":"20190710_Ugy_rejtegeti_a_kormany_a_migransok_szamat_akar_a_vallalkozok_a_tomegszallasokra_zsufolt_vendegmunkasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1da93f-d63c-4277-b051-66ea64d82c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9889935f-5458-42d2-b61d-dd2059742524","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Ugy_rejtegeti_a_kormany_a_migransok_szamat_akar_a_vallalkozok_a_tomegszallasokra_zsufolt_vendegmunkasokat","timestamp":"2019. július. 10. 14:08","title":"Úgy rejtegeti a kormány a migránsok számát, akár a vállalkozók a tömegszállásokra zsúfolt vendégmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6beaa4b5-33ef-4c6e-a950-1083e23a5796","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A víz felsőbb rétegeiben kiváló sókristályok lassan, a kutatók szerint havazásra hasonlító módon leszállnak és felhalmozódnak a fenéken, de eddig nem értették, ez hogy lehetséges. ","shortLead":"A víz felsőbb rétegeiben kiváló sókristályok lassan, a kutatók szerint havazásra hasonlító módon leszállnak és...","id":"20190710_Fizikai_keptelensegnek_tunt_hogy_sokristalyok_sullyednek_le_a_Holttengerben_most_kiderult_hogy_miert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6beaa4b5-33ef-4c6e-a950-1083e23a5796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7346afa8-4d27-4ee0-bce4-25e35d562faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_Fizikai_keptelensegnek_tunt_hogy_sokristalyok_sullyednek_le_a_Holttengerben_most_kiderult_hogy_miert","timestamp":"2019. július. 10. 21:33","title":"Fizikai képtelenségnek tűnt, hogy sókristályok süllyednek le a Holt-tengerben, most kiderült, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem a kereskedelmi háborúkat, hanem a klímaváltozást tekintik a legnagyobb üzleti kockázatnak a világ legnagyobb cégeinek vezetői. A világgazdaság növekedésébe vetett bizalom általában véve csökkent, az USA-ban viszont nagyot nőtt.","shortLead":"Már nem a kereskedelmi háborúkat, hanem a klímaváltozást tekintik a legnagyobb üzleti kockázatnak a világ legnagyobb...","id":"20190710_A_vilag_legnagyobb_cegeinek_vezetoi_mar_a_klimavaltozastol_tartanak_legjobban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb4f636-8a61-4c41-a3d1-429cf65d1a26","keywords":null,"link":"/kkv/20190710_A_vilag_legnagyobb_cegeinek_vezetoi_mar_a_klimavaltozastol_tartanak_legjobban","timestamp":"2019. július. 10. 12:57","title":"A világ legnagyobb cégeinek vezetői már a klímaváltozástól tartanak legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az Apple-rajongók, az iparág is kíváncsian várja, mikor rukkol elő az Apple a teljes előlapot elfoglaló, notch-mentes kijelzővel felszerelt iPhone-okkal. A világ legjobb Apple-elemzője már sejti.","shortLead":"Nemcsak az Apple-rajongók, az iparág is kíváncsian várja, mikor rukkol elő az Apple a teljes előlapot elfoglaló...","id":"20190711_apple_iphone_okostelefon_kijelzo_ming_chi_kuo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeac294-34be-4204-a196-2349acd21757","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_apple_iphone_okostelefon_kijelzo_ming_chi_kuo","timestamp":"2019. július. 11. 15:33","title":"Megvan, mikor jöhetnek a szenzorsziget nélküli csupakijelzős iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b069823e-77a4-4048-a9cc-207afd32ef72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vacoghattak az éjjel a zabariak.","shortLead":"Vacoghattak az éjjel a zabariak.","id":"20190710_napi_homersekleti_minimum_rekord_hideg_zabar_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b069823e-77a4-4048-a9cc-207afd32ef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0824037c-3567-4840-8009-1cbf9a0b5dde","keywords":null,"link":"/elet/20190710_napi_homersekleti_minimum_rekord_hideg_zabar_meteorologia","timestamp":"2019. július. 10. 10:08","title":"Megdőlt a napi hidegrekord, kis híján fagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]