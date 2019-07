Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ab06497-5faa-4bf3-aad4-c85678251965","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség azt kéri, adja vissza mindenki a pénzt, ami a pénzszállítóból esett ki, egyelőre hiába.","shortLead":"A rendőrség azt kéri, adja vissza mindenki a pénzt, ami a pénzszállítóból esett ki, egyelőre hiába.","id":"20190711_Menet_kozben_kinyilt_egy_penzszallito_auto_ajtaja_50_millio_forintnyi_bankjegyet_vitt_el_a_szel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ab06497-5faa-4bf3-aad4-c85678251965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce301917-2806-4f64-b2cf-57d683bb1785","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Menet_kozben_kinyilt_egy_penzszallito_auto_ajtaja_50_millio_forintnyi_bankjegyet_vitt_el_a_szel","timestamp":"2019. július. 11. 18:15","title":"Menet közben kinyílt egy pénzszállító autó ajtaja, 50 millió forintnyi bankjegyet vitt el a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába próbálta a Médiatanács több körben is megmagyarázni, hogy teljesen kiegyensúlyozott, ha a propagandatévé az amúgy elmarasztaló Sargentini-jelentésről egy Orbán Viktort istenítő anyagot fabrikált. A bíróság nem díjazta az igyekezetet, így hiába gáncsolták a Tv2 elmarasztalását.\r

\r

","shortLead":"Hiába próbálta a Médiatanács több körben is megmagyarázni, hogy teljesen kiegyensúlyozott, ha a propagandatévé az amúgy...","id":"20190712_Csunyan_elhasalt_a_Tv2_megis_buntetik_Orban_Viktor_elteteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9716b64-15ca-4afc-a92b-1cae65e46c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Csunyan_elhasalt_a_Tv2_megis_buntetik_Orban_Viktor_elteteset","timestamp":"2019. július. 12. 16:04","title":"Csúnyán elhasalt a Tv2: mégis büntetnek az Orbán Viktort istenítő Tények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a57eb8-808a-4403-8d42-6767860a5600","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, mint egy éven át csalt a bankautomatákkal egy magyar férfi Pennsylvaniában, legalább 50 ezer dollárhoz jutott.","shortLead":"Több, mint egy éven át csalt a bankautomatákkal egy magyar férfi Pennsylvaniában, legalább 50 ezer dollárhoz jutott.","id":"20190711_ATMmel_csalt_egy_magyar_az_USAban_akar_60_evre_is_elitelhetik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a57eb8-808a-4403-8d42-6767860a5600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9610fa6-ece5-4d42-8a2a-150a8c810c5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_ATMmel_csalt_egy_magyar_az_USAban_akar_60_evre_is_elitelhetik","timestamp":"2019. július. 11. 18:36","title":"ATM-mel csalt egy magyar az USA-ban, akár 60 évre is elítélhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f228b689-7a00-4f26-87d0-b533af3a7655","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film a 2015-ös menekültválság idején játszódik majd.","shortLead":"A film a 2015-ös menekültválság idején játszódik majd.","id":"20190711_Roman_szinesz_Orban_Viktor_Angela_Merkel_film_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f228b689-7a00-4f26-87d0-b533af3a7655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5afa238-2f95-4c32-9ac3-df36eac7c94b","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Roman_szinesz_Orban_Viktor_Angela_Merkel_film_mozi","timestamp":"2019. július. 11. 13:59","title":"Román színész játssza Orbán Viktort az Angela Merkelről szóló filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0e6591-28a7-47c9-a01d-ea41df71d54d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Air France-KLM tervei szerint 2020-ra minden amerikai repülőtéren arcazonosítással lehetne beszállni a repülőgépekbe. Nem ők az elsők, akik ilyen irányba gondolkodnak.","shortLead":"Az Air France-KLM tervei szerint 2020-ra minden amerikai repülőtéren arcazonosítással lehetne beszállni...","id":"20190712_air_france_klm_biometrikus_azonositas_arcszkenner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e6591-28a7-47c9-a01d-ea41df71d54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a41057c-bbc3-46ea-9ee9-59ce5af4171d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_air_france_klm_biometrikus_azonositas_arcszkenner","timestamp":"2019. július. 12. 16:03","title":"Felejtse el a beszállókártyát: arcszkennerrel kísérletezik az Air France-KLM is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab643a3e-14fb-4669-b9b8-943daca06a1a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző kínai hajóhoz – jelentette a China Daily című kínai pártlap. ","shortLead":"Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző...","id":"20190712_hosarkany_2_kina_elso_jegtoro_hajoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab643a3e-14fb-4669-b9b8-943daca06a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe9b1ff-3f85-4d7f-916b-0dc3ddb01692","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_hosarkany_2_kina_elso_jegtoro_hajoja","timestamp":"2019. július. 12. 12:03","title":"Videó: Elindult a Hósárkány 2, Kína első saját jégtörője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cac0fbf-1397-4c1d-ac95-5b27696e91fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 38 éves angol labdarúgó szerint álmai valóra váltak, és mindent megkapott a futballtól. ","shortLead":"A 38 éves angol labdarúgó szerint álmai valóra váltak, és mindent megkapott a futballtól. ","id":"20190712_Bejelentette_visszavonulasat_Peter_Crouch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cac0fbf-1397-4c1d-ac95-5b27696e91fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3f7a74-f16f-4724-a03e-19b733db038c","keywords":null,"link":"/sport/20190712_Bejelentette_visszavonulasat_Peter_Crouch","timestamp":"2019. július. 12. 14:06","title":"Bejelentette visszavonulását Peter Crouch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fémtekercsek között bújtak el az iraki, szír és iráni bevándorlók.","shortLead":"Fémtekercsek között bújtak el az iraki, szír és iráni bevándorlók.","id":"20190712_Huszonot_embert_probalt_atcsempeszni_egy_torok_kamionos_Csanadpalotanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b4ede3-a94f-4469-bc16-db64abfba0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Huszonot_embert_probalt_atcsempeszni_egy_torok_kamionos_Csanadpalotanal","timestamp":"2019. július. 12. 08:28","title":"Huszonöt embert próbált átcsempészni egy török kamionos Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]