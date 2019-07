Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f9ddfa7-fc19-4f15-8fb1-5645bc505426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190711_Ilyennek_latja_a_Balatont_egy_versenypilota__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f9ddfa7-fc19-4f15-8fb1-5645bc505426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb9570b-cbf8-4acc-a996-f4110268378c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ilyennek_latja_a_Balatont_egy_versenypilota__fotok","timestamp":"2019. július. 11. 12:20","title":"Ilyennek látja a Balatont egy versenypilóta – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Nagy-Britannia gazdasága nyitott. A kínai befektetések jól jönnének a Brexit után\" – hangsúlyozta Philip Hammond pénzügyminiszter, aki Hu Csunhua miniszterelnök-helyettes tárgyalópartnere volt Londonban. ","shortLead":"\"Nagy-Britannia gazdasága nyitott. A kínai befektetések jól jönnének a Brexit után\" – hangsúlyozta Philip Hammond...","id":"20190710_Kina_fele_nyitnanak_a_britek_a_Brexit_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4e6665-b27b-42f3-88f2-85813520b930","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Kina_fele_nyitnanak_a_britek_a_Brexit_utan","timestamp":"2019. július. 10. 12:06","title":"Kína felé nyitnának a britek a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP, a DK és a Momentum képviselői nem szavazták meg a bizottsági elnöki, illetve alelnöki posztokra a Fidesz politikusait. Erre Bayer Zsolt publicista kitalált valamit.","shortLead":"Az MSZP, a DK és a Momentum képviselői nem szavazták meg a bizottsági elnöki, illetve alelnöki posztokra a Fidesz...","id":"20190712_Bayer_Zsolt_bosszut_allna_elvenne_a_parlamenti_tisztsegeket_az_ellenzektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14136bfc-0d82-45ea-aa8b-b708a92770dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Bayer_Zsolt_bosszut_allna_elvenne_a_parlamenti_tisztsegeket_az_ellenzektol","timestamp":"2019. július. 12. 07:32","title":"Bayer Zsolt bosszút állna, elvenné a parlamenti tisztségeket az ellenzéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","shortLead":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","id":"20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762f324-2ef2-41b4-91a5-ddd4d725c7c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","timestamp":"2019. július. 10. 18:13","title":"Kivizsgáltatja a Miniszterelnökség a 7 órás késéssel érkező londoni Wizz Air-járat ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8094d9-67dc-449b-a53b-ff80c9c8a417","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar kormány vétója miatt sem született korábban megállapodás a 2050-es klímacélról. Nagy kérdés, mi lesz ezek után, ugyanis az Európai Bizottság német elnökjelöltjének épp a klímavédelem az egyik szívügye.","shortLead":"A magyar kormány vétója miatt sem született korábban megállapodás a 2050-es klímacélról. Nagy kérdés, mi lesz ezek...","id":"20190710_unios_klimasemlegesseg_2050_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_ursula_von_der_leyen_elnokjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec8094d9-67dc-449b-a53b-ff80c9c8a417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef083673-816e-4fa8-9a63-562e64acef6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_unios_klimasemlegesseg_2050_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_ursula_von_der_leyen_elnokjelolt","timestamp":"2019. július. 10. 19:03","title":"Épp azért küzd az EB új elnökjelöltje, amit Orbánék csuklóból leszavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy csak most publikált svájci tanulmány szerint 2050-re jelentős változás következik be klímánkban, amely aligha meglepő eredményt jósol: az északi városokban szinte ismeretlen fogalommá válik a hűvös, délen pedig a mostaninál is sokkal melegebb idő várható.","shortLead":"Egy csak most publikált svájci tanulmány szerint 2050-re jelentős változás következik be klímánkban, amely aligha...","id":"20190711_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_budapest_stockholm_london_barcelona_crowther_lab_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016a219e-07f2-4101-a602-292df1bfca01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_budapest_stockholm_london_barcelona_crowther_lab_tanulmany","timestamp":"2019. július. 11. 08:33","title":"2050-re úgy megváltozik a klímánk, hogy visszasírjuk majd a régi időket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047cdd9-4aff-4ef5-8ce4-dc5f006b289f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom szerint a bírósági ítélet alapján már nem lehet etikus hackernek hívni azt a fiatalembert, akit a bírósg 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélt.","shortLead":"A Magyar Telekom szerint a bírósági ítélet alapján már nem lehet etikus hackernek hívni azt a fiatalembert, akit...","id":"20190711_magyar_telekom_hacker_penzbuntetes_etikus_hacker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8047cdd9-4aff-4ef5-8ce4-dc5f006b289f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f14e30b-281c-422a-8218-2767fb7147f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_magyar_telekom_hacker_penzbuntetes_etikus_hacker","timestamp":"2019. július. 11. 17:03","title":"Megszólalt a Telekom: nem etikusan járt el az elítélt hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","shortLead":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","id":"20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed72720c-73d2-4a44-a70a-ba850ad1860b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","timestamp":"2019. július. 11. 10:13","title":"Varga Mihály: 18 ezer gyerek dolgozik az önkormányzatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]