Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a48f488-8dc3-44ec-b68d-35028f23a90f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"120 millió euróért vásárolták ki az Atlético Madridtól.","shortLead":"120 millió euróért vásárolták ki az Atlético Madridtól.","id":"20190712_antoine_griezmann_atletico_madrid_barcelona_atigazolas_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a48f488-8dc3-44ec-b68d-35028f23a90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfc290c-98d9-482e-a8e0-f427411d6f09","keywords":null,"link":"/sport/20190712_antoine_griezmann_atletico_madrid_barcelona_atigazolas_foci","timestamp":"2019. július. 12. 17:01","title":"Griezmann öt évre a Barcelonáé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d8287d-9297-4f08-acd6-62417617c555","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Leteszteltük, milyen is Alsó-Ausztriába átruccanni, hogy a hőséget a magas hegyek, hegyi patakok, erdők, tavacskák természetes hatásával csillapítsuk. Bár előre nem lőnénk le a poént, de előjáróban annyit elmondhatunk, hogy egy hosszú hétvége alatt sikerült gyorsan átállni aktív pihenő üzemmódba, és élvezni a hegyi életet. ","shortLead":"Leteszteltük, milyen is Alsó-Ausztriába átruccanni, hogy a hőséget a magas hegyek, hegyi patakok, erdők, tavacskák...","id":"feelaustria_20190709_Bicikli_kortebor_es_rengeteg_meter__hosegmentes_nyaralas_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15d8287d-9297-4f08-acd6-62417617c555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac9ad93-2ef0-4b79-b105-1c6f0f8a78d0","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190709_Bicikli_kortebor_es_rengeteg_meter__hosegmentes_nyaralas_Ausztriaban","timestamp":"2019. július. 12. 07:30","title":"Bicikli, körtebor és rengeteg méter – hőségmentes nyaralás Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitüntették a Hableány-tragédia mentési munkálataiban kiemelkedőt nyújtó búvárokat, de ez aztán belső feszültséget eredményezett a búvárszövetségben.\r

\r

","shortLead":"Kitüntették a Hableány-tragédia mentési munkálataiban kiemelkedőt nyújtó búvárokat, de ez aztán belső feszültséget...","id":"20190711_Buvarok_magyaros_fordulat_a_Hableanytragedia_kitunteteseiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7a170c-6628-4a03-ad0f-257f02face23","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Buvarok_magyaros_fordulat_a_Hableanytragedia_kitunteteseiben","timestamp":"2019. július. 11. 17:11","title":"Viszály lett a Hableány-mentésen dolgozó búvárok kitüntetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd5b194-1fce-40d2-aee5-841316878bcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy pillekönnyű és nagyon erős nyitott tetős autó, mely sokkal inkább való versenypályára, mint közútra.","shortLead":"Egy pillekönnyű és nagyon erős nyitott tetős autó, mely sokkal inkább való versenypályára, mint közútra.","id":"20190712_kisebb_csoda_hogy_ez_a_sportauto_rendszamot_kaphat_radical_rapture","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd5b194-1fce-40d2-aee5-841316878bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8101ca9e-9e8b-48b6-b857-181879648fb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_kisebb_csoda_hogy_ez_a_sportauto_rendszamot_kaphat_radical_rapture","timestamp":"2019. július. 12. 08:21","title":"Kisebb csoda, hogy ez az új sportautó rendszámot kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713c15b8-be23-46f7-a26e-c54c187022cf","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„Amikor a többiek gitározni tanultak, hogy a jövő beatlesei legyenek, tudtam, hogy ez is kimarad az életemből” – mondja a gyermekparalízisen átesett, 64 éves, budapesti születésű filmrendező. Hazudna, ha azt állítaná, hogy nincs benne keserűség, amiért nem a vörös szőnyeggel kecsegtető utat választotta és nem tudta magát megmutatni játékfilmesként, de jobban bántja, hogy tucatnyi fontos dokumentumfilmje egyelőre csak nyersanyag, mert nincs aki segítene neki feldolgozni őket. ","shortLead":"„Amikor a többiek gitározni tanultak, hogy a jövő beatlesei legyenek, tudtam, hogy ez is kimarad az életemből” – mondja...","id":"20190712_Csillag_Adam_filmrendezo_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713c15b8-be23-46f7-a26e-c54c187022cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12feee0b-4832-4c35-b445-8dc183b1e49b","keywords":null,"link":"/kultura/20190712_Csillag_Adam_filmrendezo_interju","timestamp":"2019. július. 12. 17:22","title":"Csillag Ádám: Az állam sokkal veszélyesebb, mint egy magából kivetkőzött náci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb3501a-385b-4306-9fc3-f41a99f84edf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Air Canada gépén éppen ételt osztottak, amikor a légörvény megdobta a társaság járatát. Harminc métert zuhantak.","shortLead":"Az Air Canada gépén éppen ételt osztottak, amikor a légörvény megdobta a társaság járatát. Harminc métert zuhantak.","id":"20190712_legorveny_turbulencia_air_canada_boeing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcb3501a-385b-4306-9fc3-f41a99f84edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f2b607-843d-4ab3-b449-36200ccad463","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_legorveny_turbulencia_air_canada_boeing","timestamp":"2019. július. 12. 11:03","title":"Légörvénybe került egy Boeing, sok utas a mennyezetnek csapódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki Új-Delhiben, az egyik metrókocsiban szúrta ki, hogy egy teszter a Galaxy Foldot tartja a kezében.","shortLead":"Valaki Új-Delhiben, az egyik metrókocsiban szúrta ki, hogy egy teszter a Galaxy Foldot tartja a kezében.","id":"20190712_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acb2798-b77c-4b9d-bf1d-701fbd45c72b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2019. július. 12. 20:03","title":"Itt az első fotó a megjavított Samsung Galaxy Foldról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Diákhitel Központ vezetője szeretné, ha a hallgatók nem eladósodást látnának a diákhitelben, hanem extra támogatási lehetőséget.","shortLead":"A Diákhitel Központ vezetője szeretné, ha a hallgatók nem eladósodást látnának a diákhitelben, hanem extra támogatási...","id":"20190712_Ketmilliard_forintnal_is_tobb_diakhitelt_engedtek_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3c80c-110c-4755-bccd-47a66a40bc88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Ketmilliard_forintnal_is_tobb_diakhitelt_engedtek_el","timestamp":"2019. július. 12. 08:42","title":"Kétmilliárd forintnál is több diákhitelt engedtek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]