A Szolnokon együtt gyakorlatozó amerikai és magyar különleges egységek parancsokai a feladatukra összpontosítanak, nem pedig arra, hogy a két ország vezetői túl szoros kapcsolatot ápolnak Moszkvával – írta elemzésében a The New York Times. Az amerikai lap egyben megemlékezett arról is, hogy az által autoriternek nevezett Orbán Viktor nyomást gyakorol a civilszervezetekre, maga alá gyűrte a média nagy részét és a saját érdekei szerint szabta át a választási rendszert.

„Donald Trump annak ellenére meleg fogadtatásban részesítette Magyarország és Európa egyik vezető nacionalistáját, Orbán Viktort, hogy a magyar miniszterelnököt sokan vádolják azzal, hogy leépíti a demokratikus intézményrendszert és túl szoros kapcsolatot ápol Moszkvával. Az amerikai elnök nem tett említést arról, hogy Budapest csupán GDP-jének 1,15 százalékát költi védelemre, miközben Trump rutinszerűen bírálja a többi NATO-tagállamot, amely nem érte még el a két százalékos határt. Trump az erősödő magyar-orosz energetikai kapcsolatokról sem beszélt, miközben Németországot rendszeresen bírálja ugyanezen ok miatt” – írta a lap. A The New York Times azt is megemlítette, hogy miközben Szolnokon sikeresen gyakorlatoznak együtt a feltételezett orosz fenyegetés elhárítására készülve a magyar és az amerikai különleges egységek katonái, legutóbbi találkozójukon Trump viccelődve beszélgetett Vlagyimir Putyinnal.

„Amikor megkérdeztük a magyar és amerikai katonákat a látszólagos ellentmondásról, a válasz először csend, majd néhány óvatosan megválasztott szó volt” – írta a lap, amely idézte Sándor Tamás tábornokot. „A katonai együttműködés annak ellenére életképes maradt, hogy mi zajlik a politika környezetben. Én a hivatásomnál maradok” – idézte a lap a tábornokot. Hasonlóan nyilatkozott az amerikai egység parancsoka is, Mark Schafer. „Halljuk a háttérzenét, nem vagyunk süketek. De parancsnokként az egyesített erők képességei érdekelnek. ez a feladatom” – mondta a tiszt, aki az 1990-es években Boszniában is szolgált békefenntartóként.