Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek ellene.","shortLead":"Vádat emeltek ellene.","id":"20190716_Nyelvvizsga_bizonyitvanyt_hamisitott_egy_olimpikon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a87efc2-0a21-4b84-82e4-59bfb8be4762","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Nyelvvizsga_bizonyitvanyt_hamisitott_egy_olimpikon","timestamp":"2019. július. 16. 11:33","title":"Nyelvvizsga-bizonyítványt hamisított egy olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfdaa9e-45a2-4295-bebd-55f1d2aba0f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis a zöldpárti Nico Semsrott szerint, aki Strasbourgban akciózott. ","shortLead":"Legalábbis a zöldpárti Nico Semsrott szerint, aki Strasbourgban akciózott. ","id":"20190716_Igy_oltozik_egy_oszinte_EPkepviselo__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebfdaa9e-45a2-4295-bebd-55f1d2aba0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5601d9-c386-4a7c-ad28-77c73fab1046","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Igy_oltozik_egy_oszinte_EPkepviselo__foto","timestamp":"2019. július. 16. 13:29","title":"Így öltözik egy őszinte EP-képviselő – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is emeli a Mol Nyrt.","shortLead":"A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is emeli a Mol Nyrt.","id":"20190715_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremeles_mol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4260af-224f-448c-a228-14960789ab5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremeles_mol","timestamp":"2019. július. 15. 21:13","title":"Szerdán is drágulni fog az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2020-tól kevesebbet indítanak, drágábban.","shortLead":"2020-tól kevesebbet indítanak, drágábban.","id":"20190715_Megnyirbalja_az_OKJ_tanfolyamokat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a5a769-99f7-432e-a4a9-de62d61863c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Megnyirbalja_az_OKJ_tanfolyamokat_a_kormany","timestamp":"2019. július. 15. 11:02","title":"Megnyirbálja az OKJ-tanfolyamokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def401c0-f227-44e6-a1a7-0da776ed591e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bosch összekapcsolja az elektromos autó akkumulátormenedzselő rendszereit a felhővel, mert a mérnökök szerint így jelentős mértékben javíthatnak az akkuk teljesítményén, illetve növelhetik élettartamukat. Az algoritmusok beazonosítják az akkumulátor stresszfaktorait és optimalizálják a töltési folyamatot.","shortLead":"A Bosch összekapcsolja az elektromos autó akkumulátormenedzselő rendszereit a felhővel, mert a mérnökök szerint...","id":"20190716_bosch_akkumulator_oregedes_lassitasa_felho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def401c0-f227-44e6-a1a7-0da776ed591e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0708843c-33fa-413e-a209-130b4f7688d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_bosch_akkumulator_oregedes_lassitasa_felho","timestamp":"2019. július. 16. 10:03","title":"Egy lépésben 20%-kal javíthat az akkumulátorokon a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8548c4fd-9bcd-4f43-92f3-e7c1ed0ab620","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter hétfőn aggodalmait fejezte ki a Facebook tervezett kriptovalutája, a Libra miatt, az amerikai kormányzat álláspontja szerint egy ilyen virtuális pénz alkalmas lehet az adóhivatal kijátszására vagy akár pénzmosásra is. ","shortLead":"Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter hétfőn aggodalmait fejezte ki a Facebook tervezett kriptovalutája, a Libra...","id":"20190716_Mar_most_felnek_a_Facebook_adocsalasra_csabito_kriptopenzetol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8548c4fd-9bcd-4f43-92f3-e7c1ed0ab620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391a55a7-ea80-45d2-81a8-fee4333436a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Mar_most_felnek_a_Facebook_adocsalasra_csabito_kriptopenzetol","timestamp":"2019. július. 16. 08:00","title":"Már most félnek a Facebook adócsalásra csábító kriptopénzétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6934e636-13d5-4df0-a7e0-3fd35961420f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szlovéniából érkezik.","shortLead":"Szlovéniából érkezik.","id":"20190716_Uj_vezetoje_lesz_a_BMW_Magyarorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6934e636-13d5-4df0-a7e0-3fd35961420f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e10eda4-c840-409c-ab2a-4d722dda28ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Uj_vezetoje_lesz_a_BMW_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. július. 16. 10:09","title":"Új vezetője lesz a BMW Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vicceskedő Facebook-esemény résztvevői arra készülnek, hogy erővel hatolnak be az 51-es körzetbe. Az amerikai légierő szerint nem kellene.","shortLead":"Egy vicceskedő Facebook-esemény résztvevői arra készülnek, hogy erővel hatolnak be az 51-es körzetbe. Az amerikai...","id":"20190715_amerikai_legiero_51_es_korzet_ufohivok_facebook_esemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537ab02-303f-47c4-9cd1-c3387fd2d8a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_amerikai_legiero_51_es_korzet_ufohivok_facebook_esemeny","timestamp":"2019. július. 15. 11:33","title":"Fontos dologra figyelmezteti az amerikai légierő az ufóhívőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]