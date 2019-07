Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az infotörvényre hivatkoznak.","shortLead":"Az infotörvényre hivatkoznak.","id":"20190718_Titkolja_a_kormany_a_2030ig_szolo_exportstrategiaja_teljes_valtozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c580fb0-3b8c-4571-a364-8a9b865af7e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Titkolja_a_kormany_a_2030ig_szolo_exportstrategiaja_teljes_valtozatat","timestamp":"2019. július. 18. 16:44","title":"Titkolja a kormány a 2030-ig szóló exportstratégiája teljes változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ead81f-2bea-4498-aa46-57ad4db1ee2f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem véletlenül, hiszen a barátok az információkat felhasználták sportfogadások kötésekor.","shortLead":"Nem véletlenül, hiszen a barátok az információkat felhasználták sportfogadások kötésekor.","id":"20190718_Elore_szolt_baratainak_az_atigazolasarol_hat_jetre_eltiltottak_a_Liverpool_volt_focistajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45ead81f-2bea-4498-aa46-57ad4db1ee2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34f5ec-375c-457b-a4f1-f7ddb8f60f3b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Elore_szolt_baratainak_az_atigazolasarol_hat_jetre_eltiltottak_a_Liverpool_volt_focistajat","timestamp":"2019. július. 18. 14:59","title":"Előre szólt barátainak az átigazolásáról, hat hétre eltiltották a Liverpool volt focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bdd7d8-21bc-4844-9c5a-0ae36a669ab1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására induló űrhajósokat. Egy amerikai–brit csapatnak most támadt egy ötlete.","shortLead":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására...","id":"20190717_mars_felszin_klima_elhetove_tetele_aerogel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8bdd7d8-21bc-4844-9c5a-0ae36a669ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fb58cb-4381-4565-aaab-447a9cbf45a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_mars_felszin_klima_elhetove_tetele_aerogel","timestamp":"2019. július. 17. 19:03","title":"Fontos felfedezésre jutottak amerikai és brit kutatók a Mars meghódításával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén júniusban már nem nyitott ki a siófoki Palace diszkó. A szórakozóhely területén luxushotel épül, a beruházó a Rahimkulov család.","shortLead":"Idén júniusban már nem nyitott ki a siófoki Palace diszkó. A szórakozóhely területén luxushotel épül, a beruházó...","id":"20190718_Orosz_uzleti_kor_kezdett_terjeszkedni_a_Balatonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7946c5be-c8be-43f8-93aa-3a5a5a95cee2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Orosz_uzleti_kor_kezdett_terjeszkedni_a_Balatonnal","timestamp":"2019. július. 18. 08:42","title":"Orosz üzleti kör kezdett terjeszkedni a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trükkösen tesztelné Vasvári Csaba bíró, hogy az EU-s joggal összeegyeztethető-e Handó Tünde túlhatalma.\r

