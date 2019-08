Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1b90ec2-aca2-4c59-87be-21bbdb3d6878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szóváltás után hamar elfajultak az események, a népesebb társaság rúgta-ütötte a másikat.\r

\r

","shortLead":"Szóváltás után hamar elfajultak az események, a népesebb társaság rúgta-ütötte a másikat.\r

\r

","id":"20190801_Botokkal_vertek_biciklivel_dobaltak_ket_petfurdoi_lakost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1b90ec2-aca2-4c59-87be-21bbdb3d6878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db241819-2923-44ef-9869-4e098a2f849c","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Botokkal_vertek_biciklivel_dobaltak_ket_petfurdoi_lakost","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:05","title":"Botokkal vertek, biciklivel dobáltak két pétfürdői lakost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5a7d83-ccb6-4fd2-81ad-d274cf16f869","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak – és a Nubia által készített tesztfotónak –, a kínai cég hamarosan piacra dobhatja a világ első, 20x hibrid zoommal szerelt okostelefonját.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak – és a Nubia által készített tesztfotónak –, a kínai cég hamarosan piacra dobhatja a világ...","id":"20190731_nubia_z20_tesztfoto_20x_hibrid_zoom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f5a7d83-ccb6-4fd2-81ad-d274cf16f869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89b589f-da1c-4e3f-b999-81661b1b91be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_nubia_z20_tesztfoto_20x_hibrid_zoom","timestamp":"2019. július. 31. 11:03","title":"20x-os zoom: csinált két fotót a Nubia az érkező csúcsmobiljával, magukért beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ef7cb7-c10d-43eb-84a6-b35c1e37459c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az E.coli baktérium magas szintjét mutatták ki a vízben. ","shortLead":"Az E.coli baktérium magas szintjét mutatták ki a vízben. ","id":"20190730_Bakteriumfertozes_miatt_zartak_be_tobb_strandot_Riminiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1ef7cb7-c10d-43eb-84a6-b35c1e37459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94a1b76-2a0a-40b7-867e-a5e26aa0a09b","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Bakteriumfertozes_miatt_zartak_be_tobb_strandot_Riminiben","timestamp":"2019. július. 30. 20:17","title":"Baktériumfertőzés miatt zártak be több strandot Riminiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","shortLead":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","id":"20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a382a9c5-82db-4ae7-8859-aad9d8775836","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","timestamp":"2019. július. 31. 20:55","title":"Fertőző májgyulladásban betegedtek meg többen egy szabolcsi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok minden nehezíti a főpolgármester-jelölti vitát, mondja Tarlós István, például az, hogy nincs kivel vitatkozni, csak bohóckodnak a jelöltek, kerülik a fontos témákat. És ha lenne is vita, az ne előre egyeztetett témákról szóljon. És legyen ott Berki Krisztián is, mert ő is jelölt, miért ne szólalhatnának meg a kevésbé esélyes jelöltek?","shortLead":"Sok minden nehezíti a főpolgármester-jelölti vitát, mondja Tarlós István, például az, hogy nincs kivel vitatkozni, csak...","id":"20190801_Tarlos_vitatkozna_de_sajnos_nincs_kivel_es_ha_lenne_is_vita_legyen_ott_Berki_Krisztian_is_ne_csak_Karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c6c37-22ba-4cfb-ba31-82ec26354e23","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Tarlos_vitatkozna_de_sajnos_nincs_kivel_es_ha_lenne_is_vita_legyen_ott_Berki_Krisztian_is_ne_csak_Karacsony","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:38","title":"Tarlós vitatkozna, de sajnos nincs kivel, és ha lenne is vita, legyen ott Berki Krisztián is, ne csak Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74f02a4-5714-4262-be07-5c7c145408ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fotók tanúsága szerint nagy örömmel nyújtogatja a nyelvét. ","shortLead":"A fotók tanúsága szerint nagy örömmel nyújtogatja a nyelvét. ","id":"20190731_Debreceni_mosomedvekolyok_Simon_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e74f02a4-5714-4262-be07-5c7c145408ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37111b2-4799-4b75-a5c2-aaf608ece4f5","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Debreceni_mosomedvekolyok_Simon_fotok","timestamp":"2019. július. 31. 15:35","title":"Fél kiló és egy tenyérben elfér Simon, a debreceni mosómedvekölyök - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e58ffbc-bb38-4c09-bab5-a1aae87190ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki nem sérült meg az Adonis utcánál történt incidensben.\r

\r

","shortLead":"Senki nem sérült meg az Adonis utcánál történt incidensben.\r

\r

","id":"20190801_Kisiklott_a_fogaskereku","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e58ffbc-bb38-4c09-bab5-a1aae87190ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d79cfef-4246-4d96-9f7f-8bc7dd79350f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Kisiklott_a_fogaskereku","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:35","title":"Kisiklott a fogaskerekű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"1-1-es döntetlen játszott a Ferencváros a máltai Valletta FC-vel a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de összesítésben továbbjutott. ","shortLead":"1-1-es döntetlen játszott a Ferencváros a máltai Valletta FC-vel a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de összesítésben...","id":"20190730_Tovabbjutott_a_Fradi_a_Valletta_ellen_a_BLben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e21f67-1313-4c27-b600-2d9c185b22ff","keywords":null,"link":"/sport/20190730_Tovabbjutott_a_Fradi_a_Valletta_ellen_a_BLben","timestamp":"2019. július. 30. 21:53","title":"Továbbjutott a Fradi a Valletta ellen a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]