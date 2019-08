Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Angliában.","shortLead":"Angliában.","id":"20190801_Van_remeny_Egy_ev_alatt_felere_csokkent_a_szupermarketekben_eladott_nejlonzacskok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b417f17-897f-4633-a3c3-8cc39465d358","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Van_remeny_Egy_ev_alatt_felere_csokkent_a_szupermarketekben_eladott_nejlonzacskok_szama","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:01","title":"Van remény: egy év alatt felére csökkent a szupermarketekben eladott nejlonzacskók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több, mint 155 percig tartott a Kispest Európa Liga-selejtezője.","shortLead":"Több, mint 155 percig tartott a Kispest Európa Liga-selejtezője.","id":"20190801_Botranyba_fulladt_meccsen_esett_ki_a_Kispest_az_ELbol_mentot_kellett_hivni_a_birohoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df00489-5b7e-459b-8d19-008208b980bc","keywords":null,"link":"/sport/20190801_Botranyba_fulladt_meccsen_esett_ki_a_Kispest_az_ELbol_mentot_kellett_hivni_a_birohoz","timestamp":"2019. augusztus. 01. 21:41","title":"Botrányba fulladt meccsen esett ki a Kispest az EL-ből, mentőt kellett hívni a bíróhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b7c81c-0d28-4bc4-8857-a7170f609904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Balázs szerződése 2020 nyaráig szólt volna.","shortLead":"Molnár Balázs szerződése 2020 nyaráig szólt volna.","id":"20190731_Rogan_Antal_felmentette_a_nemzeti_konzultaciokert_felelos_miniszteri_biztost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2b7c81c-0d28-4bc4-8857-a7170f609904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e432abd2-52ee-4e82-9782-285f9451cc35","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Rogan_Antal_felmentette_a_nemzeti_konzultaciokert_felelos_miniszteri_biztost","timestamp":"2019. július. 31. 10:24","title":"Rogán Antal felmentette a nemzeti konzultációkért felelős miniszteri biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kellett hozzá Kubica nagyon előzékeny csapattársa, George Russell is, aki tudja, hogy kell megénekeltetni a közönséget.","shortLead":"Kellett hozzá Kubica nagyon előzékeny csapattársa, George Russell is, aki tudja, hogy kell megénekeltetni a közönséget.","id":"20190802_Ilyen_orult_hangulatot_csinaltak_a_Hungaroringen_a_lengyel_szurkolok_Robert_Kubicanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d239c7-db09-48a2-a864-3a09f541a6a9","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ilyen_orult_hangulatot_csinaltak_a_Hungaroringen_a_lengyel_szurkolok_Robert_Kubicanak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:40","title":"Ilyen őrült hangulatot csináltak a Hungaroringen a lengyel szurkolók Robert Kubicának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b75886-3cda-47d4-913c-b5cc1880737c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"170 millió forintot ad a kormány juttatásokra a háromnapos bmx- és break dance-versenyre, amely amúgy 3 milliárd forintba fog kerülni.\r

